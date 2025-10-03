Golden Monarch EA

5

Golden Monarch EA — Умный движок роста для трейдеров XAUUSD

Golden Monarch EA — это передовая автоматизированная торговая система, ориентированная на производительность, стратегически предлагаемая по значительно сниженной цене, чтобы расширить возможности начинающих трейдеров и снизить барьер для входа в профессиональный трейдинг.

Система создана для того, чтобы помочь трейдерам подключаться с уверенностью, ответственно развивать небольшие счета и вырабатывать стабильность через дисциплинированное исполнение, закладывая прочный фундамент для перехода к более масштабным возможностям.

Благодаря точным точкам входа, адаптивной торговой логике и строгому контролю рисков, Golden Monarch EA разработан для надежной работы в различных рыночных условиях, сохраняя при этом приоритет защиты капитала трейдера.

Golden Monarch EA служит мостом между началом пути и профессиональным масштабированием, что делает его идеальным решением для трейдеров, стремящихся к структурированному росту, а не к спекулятивному риску.

Чтобы начать, просто прикрепите советник к графику XAUUSD M5, проверьте входные параметры и начните торговлю. Для получения дополнительных торговых возможностей вы можете включить опции INCLUDE SCALPING и INCLUDE ASIAN SESSION. Сложная настройка не требуется.

Ключевые особенности

  • Оптимизирован специально для XAUUSD на таймфрейме M5
  • Быстрое исполнение и стабильная работа
  • Простая установка и понятная структура параметров

Минимальные требования и рекомендации

  • Символ: XAUUSD
  • Формат цены: Требуются котировки золота с 2 знаками после запятой
  • Начальный депозит:
    • Минимум: 200 USD (с кредитным плечом 1:500)
    • Рекомендуется: 500 USD (с кредитным плечом 1:500)
  • Кредитное плечо: Минимум 1:100 (рекомендуется 1:500)

Краткое руководство по запуску

Golden Monarch EA создан для стабильной работы со структурированным контролем рисков. Следующие инструкции помогут вам быстро и эффективно начать торговлю.

Минимальный торговый баланс

Рекомендуемый баланс: 500 USD или выше.

Размер лота

  • Фиксированный лот (по умолчанию): Торговля постоянным объемом лота.
  • Фиксированный лот = Выкл: Размер лота масштабируется автоматически в зависимости от средств (equity) на счете.

Режим скальпинга (Include Scalping)

При включении советник активирует движок скальпинга для увеличения частоты сделок в периоды повышенной рыночной активности. Эта функция может увеличить прибыльность при подходящих рыночных условиях.

Важные замечания:

  • Режим скальпинга может увеличить просадку (drawdown).
  • Рекомендуется провести бэктест перед использованием на реальном счете.
  • Режим скальпинга эффективно работает с 2024 года и далее.
  • Включение скальпинга снижает уровень сетки (grid level) до 2.

Для кого этот советник

Golden Monarch EA подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, которым нужна структурированная, надежная автоматическая система для торговли золотом с четкими возможностями управления рисками.

Отзывы 8
Alejandro Toro Ibanez
134
Alejandro Toro Ibanez 2025.12.16 11:51 
 

Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!

Jesús Jiménez
49
Jesús Jiménez 2025.12.13 10:01 
 

After using two weeks this EA, my feedback is excellent!!! EA works properly getting continous profits and Samuel help is excellent. Any question is answered quickly. Congratulations!!!

