Golden Monarch EA — Умный движок роста для трейдеров XAUUSD

Golden Monarch EA — это передовая автоматизированная торговая система, ориентированная на производительность, стратегически предлагаемая по значительно сниженной цене, чтобы расширить возможности начинающих трейдеров и снизить барьер для входа в профессиональный трейдинг.

Система создана для того, чтобы помочь трейдерам подключаться с уверенностью, ответственно развивать небольшие счета и вырабатывать стабильность через дисциплинированное исполнение, закладывая прочный фундамент для перехода к более масштабным возможностям.

Благодаря точным точкам входа, адаптивной торговой логике и строгому контролю рисков, Golden Monarch EA разработан для надежной работы в различных рыночных условиях, сохраняя при этом приоритет защиты капитала трейдера.

Golden Monarch EA служит мостом между началом пути и профессиональным масштабированием, что делает его идеальным решением для трейдеров, стремящихся к структурированному росту, а не к спекулятивному риску.

Чтобы начать, просто прикрепите советник к графику XAUUSD M5, проверьте входные параметры и начните торговлю. Для получения дополнительных торговых возможностей вы можете включить опции INCLUDE SCALPING и INCLUDE ASIAN SESSION. Сложная настройка не требуется.

Ключевые особенности

Оптимизирован специально для XAUUSD на таймфрейме M5

Быстрое исполнение и стабильная работа

Простая установка и понятная структура параметров

Минимальные требования и рекомендации

Символ: XAUUSD

XAUUSD Формат цены: Требуются котировки золота с 2 знаками после запятой

Требуются котировки золота с 2 знаками после запятой Начальный депозит: Минимум: 200 USD (с кредитным плечом 1:500) Рекомендуется: 500 USD (с кредитным плечом 1:500)

Кредитное плечо: Минимум 1:100 (рекомендуется 1:500)

Краткое руководство по запуску

Golden Monarch EA создан для стабильной работы со структурированным контролем рисков. Следующие инструкции помогут вам быстро и эффективно начать торговлю.

Минимальный торговый баланс

Рекомендуемый баланс: 500 USD или выше.

Размер лота

Фиксированный лот (по умолчанию): Торговля постоянным объемом лота.

Торговля постоянным объемом лота. Фиксированный лот = Выкл: Размер лота масштабируется автоматически в зависимости от средств (equity) на счете.

Режим скальпинга (Include Scalping)

При включении советник активирует движок скальпинга для увеличения частоты сделок в периоды повышенной рыночной активности. Эта функция может увеличить прибыльность при подходящих рыночных условиях.

Важные замечания:

Режим скальпинга может увеличить просадку (drawdown).

Рекомендуется провести бэктест перед использованием на реальном счете.

Режим скальпинга эффективно работает с 2024 года и далее.

Включение скальпинга снижает уровень сетки (grid level) до 2.

Для кого этот советник

Golden Monarch EA подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, которым нужна структурированная, надежная автоматическая система для торговли золотом с четкими возможностями управления рисками.