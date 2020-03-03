Quantum Emperor Pro

Quantum Emperor Pro – Высокопроизводительный XAUUSD Скальпинг и Движок Агрессивного Роста

Я — Quantum Emperor Pro, разработан для торговли XAUUSD на таймфрейме M5 с точностью и скоростью. Моя сильная сторона заключается в обеспечении агрессивного роста счета, особенно когда мне предоставлена свобода оптимизировать размеры лотов и скальпировать во всех рыночных сессиях.

Раскройте мой полный потенциал и ощутите высокопроизводительный, основанный на импульсе трейдинг.

Для начала прикрепите советник (EA) к графику XAUUSD M5, просмотрите входные параметры и выберите предпочтительные настройки риска. Для дополнительной торговой активности вы можете включить опции ВКЛЮЧИТЬ СКАЛЬПИНГ и ВКЛЮЧИТЬ АЗИАТСКУЮ СЕССИЮ. Сложная конфигурация не требуется.

Ключевые Особенности

  • Автоматизированная торговая система на основе сетки (grid)
  • Оптимизирована специально для XAUUSD на таймфрейме M5
  • Несколько внутренних стратегий, работающих в комбинации
  • Структурированные опции управления рисками
  • Простая установка и четкие элементы управления параметрами

Минимальные Требования и Рекомендации

  • Символ: XAUUSD
  • Формат Цены: Требуется котировка золота с 2 знаками после запятой
  • Начальный Депозит:
    • Минимальный: 500 USD (с кредитным плечом 1:500)
    • Рекомендуемый: 1,000 USD (с кредитным плечом 1:500)
  • Кредитное Плечо: Минимум 1:100 (1:500 рекомендуется)
  • Тип Счета: Требуется счет с хеджированием (Hedging account)
  • VPS: Рекомендуется для непрерывной работы

Руководство по Быстрому Запуску

Quantum Emperor Pro разработан для стабильной производительности со структурированным контролем риска. Следующее руководство предоставляет обзор настраиваемых режимов риска и опций определения размера позиции.

Уровни Риска

Советник включает выбираемые режимы риска, которые автоматически активируются при указанных пороговых значениях баланса счета:

  • Очень Низкий Риск — активируется при балансе 1,000 USD
  • Низкий Риск — активируется при балансе 1,500 USD
  • Средне-Низкий Риск — активируется при балансе 2,000 USD
  • Средний Риск — активируется при балансе 2,500 USD
  • Высокий Риск — активируется при балансе 100,000 USD
  • Очень Высокий Риск — активируется при балансе 150,000 USD
  • Экстремальный Риск — активируется при балансе 200,000 USD

Минимальный Торговый Баланс

Рекомендуемый баланс: 1,000 USD или выше.

Определение Размера Лота

  • Фиксированный Лот (по умолчанию): Торгует постоянным размером лота.
  • Фиксированный Лот = Выкл.: Размеры лотов автоматически масштабируются в соответствии с эквити счета.

Динамический Фиксированный Размер Лота

При включении вместе с опцией «Фиксированный Лот», советник регулирует размер лота на основе предопределенных пороговых значений баланса счета. Это позволяет размеру позиции постепенно увеличиваться по мере роста счета, сохраняя при этом контроль над риском.

Включить Скальпинг

При включении, советник активирует свой модуль скальпинга для увеличения частоты торговли в периоды более высокой рыночной активности. Это может увеличить как количество сделок, так и общую просадку. Перед использованием этой функции на реальном счете рекомендуется провести бэктестирование. Режим скальпинга оптимизирован для данных с 2024 года и уменьшает внутренний уровень сетки до 2.

Файлы настроек и дополнительное руководство по конфигурации можно найти в разделе комментариев на странице продукта.

