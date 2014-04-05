TW Scalper Shoot MT5
- インディケータ
- Altan Karakaya
- バージョン: 2.10
- アップデート済み: 9 9月 2025
- アクティベーション: 20
3. 視覚および音声アラート：アラートはチャート上でフラッシュとして表示され、エントリー、TP、およびSLの価格数字がチャートの横にあるウィンドウに表示されます。
4. 3つの利益目標エリア：リスクを管理し、利益を保護するために、3つの利益目標エリアが提供されます。
5. 安全なSLポイント：SLは資本を保護するために安全な場所に提供されます。
6. 信号をオフにする機能：必要に応じて信号をオフにできます。
7. ボリューム指標の使用：ボリューム指標はトレンドの強さを判断するために使用されます。
8. 移動SLに適したレベルの表示：長期トレンドにおけるトレーリングSLに適したレベルが表示されます。
9. チャート横のテーブル：チャート横のテーブルには信号が表示され、過去の目標が計算されます（テスターでテスト可能）。
10. ゴールドおよび通貨で使用可能：この製品はゴールドで使用でき、すべての通貨に対して効果的です。
11. スキャルパー向けの専門的な信号：マルチステージフィルターとトレンドに沿った信号がプロフェッショナルスキャルパー向けに特別に表示されます。
最適な取引時間枠：
この製品に最適な取引時間枠は5分と15分です。
利点：
• 信号検出の高精度
• トレンドスキャルパーの多様なニーズへの対応
• スキャルパートレーダー向けの長期および短期信号の提供
• 人工知能技術の利用
• 外国為替スキャルパー向けのリスク管理と利益保護
TW Trend Scalper Indicatorは、トレンドスキャルパーがFXスキャルピング市場で成功を収めるための正確で信頼性のある信号を提供します。
この製品について完全に理解するために、この記事とビデオをご覧ください。