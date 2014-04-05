TW Trend Scalper Indicator:





TW Scalper Shootは、最新の取引戦略と人工知能技術を活用して、ユニークな取引体験を提供します。この製品は、スキャルパートレーダーの多様なニーズに応え、2つの異なる信号カテゴリを提供します。





今日、この優れた製品をテストして、トレンドスキャルパーになるためのユニークな体験を始めてください。





信号カテゴリ：





1. 長期および安全な信号：これらの信号は、プライスアクション戦略（スマートマネールール）、フィボナッチレベル、サポートおよびレジスタンスレベル、移動平均線を使用して特定されます。このカテゴリの信号は、赤と青の矢印および特定のターゲットで表示され、長期的で信頼性のある取引を求めるトレーダーに最適です。





2. スキャルピング信号（プロフェッショナルスキャルパー向け）：前述の戦略に加えて、これらの信号は独自のTrade Wizards指標フォーミュラとAIノイズ除去方法も利用します。スキャルピング信号は、信頼できるトレンドの白い矢印で第一カテゴリの信号に追加され、外国為替スキャルパーに適しています。





スキャルパー指標のユニークな機能：





1. 信号の色変更なし：信号、SL、TPは全く変わらず、高精度です。





2. 変化するトレンドの正確な検出：変化するトレンドは、二段階フィルターを使用して高精度で特定されます。



