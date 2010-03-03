Crypto Trade MT5

Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente.

# Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei server e algoritmi, poi vengono selezionati i migliori tra loro e cuciti in un unico consulente. L'obiettivo principale è prevedere le inversioni di prezzo.

# Bonus: Oltre agli aggiornamenti periodici, le parti composte di questo consulente vengono pubblicate automaticamente come consulenti gratuiti per te in un canale Telegram unico nel suo genere. Usalo e condividi con i tuoi amici!

# Per qualsiasi domanda: La nostra community su Telegram.


1) Deposito minimo: $500 per un account cent e $50.000 per un account normale, leva non inferiore a 1/30

2) Installazione: su qualsiasi grafico (scegli qualsiasi grafico e appendi, solo uno)


# Il consulente lavora settorialmente, negoziando un portafoglio di strumenti simili nelle loro proprietà. All'interno dell'idea ci sono server che eseguono il machine learning. Dopo l'apprendimento automatico, le impostazioni vengono incorporate in un modello generale che implementa il trading solo nel settore selezionato. In questo caso, il settore è Criptovalute. Esempio di un broker che lavora in questo settore - FxPro

# Periodicamente riallerò il consulente e pubblicherò nuovi, più freschi e pertinenti per l'attuale situazione di mercato.

# Non ogni broker ha nel suo arsenale strumenti da un settore o un altro, ad eccezione delle valute ordinarie, quindi è altamente raccomandato testare il consulente nel tester della strategia prima dell'acquisto e assicurarsi che questo settore sia disponibile per te e che il consulente stia facendo trades profittevoli ed efficaci.

# Se sai di avere gli strumenti di questo settore, non dimenticare di impostare correttamente l'adattamento al naming degli strumenti dal tuo broker.


Parametri di input del consulente

Impostazioni di adattamento alle regole di denominazione degli strumenti:
  • To Lower Symbol - denominazione dello strumento in minuscolo/maiuscolo
  • Symbol Postfix - la stringa con cui finisce ogni nome dello strumento.
  • Symbol Prefix = la stringa con cui inizia ogni nome dello strumento.
Questo blocco è molto importante, poiché inizialmente il consulente è configurato per funzionare con strumenti che utilizzano lo schema di denominazione classico, ad esempio, come il broker "RoboForex". Questo afferma che tutti gli strumenti sono scritti in lettere maiuscole e non hanno caratteri speciali iniziali e finali nel nome (postfisso e prefisso). Esempio - "EURUSD". Ma ci sono anche broker che chiamano, ad esempio, così - "EURUSD!" o ".eurusd_".

Fusi orari:
  • Source Shift Hours - spostamento della finestra temporale rispetto alla fonte delle quotazioni su cui svolgo l'apprendimento automatico (broker RoboForex)
I miei server utilizzano per l'ottimizzazione e la ricerca delle finestre temporali il tempo del server di quotazione, che è contenuto in queste quotazioni. Quindi, siamo legati al tempo del broker RoboForex. Di solito il tempo di tutti i principali broker coincide con il broker RoboForex.

Volumi di input e adattamento automatico al deposito:
  • Auto Lot - attiva l'adattamento automatico al deposito (se disattivato, sarà molto simile alla modalità lotti fissi)
  • Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - Variabile di controllo del rischio (usata in modo analogo al lotto, più è alta, più i nostri volumi sono
  • Deposit For ONE! Symbol - l'importo del deposito per il quale i rischi sono adattati (viene utilizzato quando l'adattamento automatico al deposito è disattivato)
  • Deposit Percent [1...100] - quale percentuale del deposito assegnare per l'uso del nostro consulente. (Per l'uso con altri consulenti, funziona solo in modalità auto lotto)

Martingale:

  • Lot Mode - ha due posizioni "SIMPLE_LOT", che è il default e la modalità martingale "MARTINGALE"
  • Martin Multiplier Steps Max - Il numero di operazioni in perdita che possiamo estrapolare dalla storia del trading, i cui lotti sommiamo per aggiungerli al volume della nuova posizione. Maggiore è questo numero, maggiori sono i rischi in situazioni estreme, ma insieme ai rischi aumentano le probabilità di ottenere un profitto.

Modalità rimbalzo delle perdite:

  • Linearization - aspettare che la posizione perdente si chiuda in attivo
  • Minutes Hold For Linearization - quanti minuti aspettiamo un risultato positivo da una posizione perdente (se il tempo scade la posizione può chiudersi con un segnale opposto, quando arriva)

Battaglia contro l'obsolescenza delle impostazioni:

  • Days To Future - quanti giorni a partire dalla fine del tratto di ottimizzazione è permesso aprire posizioni (questo non influisce sulla chiusura)

La data dell'ottimizzazione più recente, così come il numero di giorni che si può commerciare in futuro, può essere visto nell'interfaccia grafica del consulente.

Effetti:

  • Effect - possibilità di attivare modalità di funzionamento speciali (filtraggio degli input del portafoglio o del segnale)
  • First % Of Price Step — È possibile regolare la distanza tra operazioni consecutive quando si utilizza una qualsiasi delle opzioni della modalità di ricompravendita (repurchase). Lo scopo di questa funzione è impostare la distanza minima tra operazioni effettuate nella stessa direzione (acquisto o vendita). Distribuendo in modo ragionevole la distanza tra gli ingressi, si ottiene la possibilità di configurare in modo flessibile i punti di entrata ed evitare di aprire posizioni in zone di prezzo simili. Inizialmente, la distanza minima fino al punto di apertura della posizione successiva è espressa come percentuale del delta minimo di prezzo necessario per l'apertura.

Utilizzando la variabile successiva, è possibile aumentare o ridurre il passo minimo per l'apertura della posizione successiva. (Provate nel tester di strategia, ne comprenderete subito il funzionamento.) (Applicabile solo agli effetti di ricompravendita.)

  • Next Step Multiplier — Aumenta o riduce il passo minimo per acquisti aggiuntivi/vendite aggiuntive in base alle impostazioni dell'utente. (Applicabile solo agli effetti di ricompravendita.) 1,0 — mantiene il passo invariato.

Tipi di effetti:

  1. NO_EFFECT - assenza di effetti, trading normale
  2. WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES - indebolimento dell'influenza delle singole valute (impedisce l'apertura di posizioni contenenti le stesse valute nello strumento nella stessa direzione, concepito per ridurre le perdite)
  3. COLLECTIVE_REINFORCEMENT - effetto opposto al precedente
  4. SAFE_REPURCHASE - media ibrida, attraverso diversi tempi di un strumento, senza aumentare i rischi (chiude posizioni redditizie, da solo o in serie)
  5. CLASSIC_REPURCHASE - media classica, attraverso diversi tempi di un strumento, senza aumentare i rischi (chiude tutte le posizioni in serie in più)
  6. SAFE_REPURCHASE_WEAKENING - fusione di WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES e SAFE_REPURCHASE
  7. SAFE_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusione di COLLECTIVE_REINFORCEMENT e SAFE_REPURCHASE
  8. CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING - fusione di WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES e CLASSIC_REPURCHASE
  9. CLASSIC_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusione di COLLECTIVE_REINFORCEMENT e CLASSIC_REPURCHASE
  10. COST_MINIMIZATION - funziona allo stesso modo sui conti NETTING e HEDGING, poiché apre una sola posizione per ogni strumento e utilizza i segnali di tutti i timeframe per chiuderla. Di conseguenza, la posizione può chiudersi anticipatamente se arriva un segnale da un altro timeframe. Questa modalità ha una doppia funzione: in primo luogo, garantire universalità al trading indipendentemente dal tipo di conto; in secondo luogo, migliorare la qualità di entrate e uscite grazie a un filtro aggiuntivo.

Altro:

  • Stop Loss  % Of Average M1 - stop loss per tutti gli strumenti che vengono scambiati nell'attuale configurazione in punti (non pip). Se si imposta il valore a "0", il trading avviene senza l'uso dello stop loss.
  • Take Profit  % Of Average M1 - take profit per tutti gli strumenti che vengono scambiati nell'attuale configurazione in punti (non pip). Se si imposta il valore a "0", il trading avviene senza l'uso del take profit.
  • MAX Spread  % Of Average M1 - spread in punti (non pip), al di sopra del quale le posizioni non vengono aperte o chiuse.
  • Swaps - consentire il trading solo su quegli strumenti e in quella direzione, dove ci vengono dati swap positivi (questo significa che guadagniamo mentre aspettiamo la chiusura della posizione)
  • History Days Window - questa variabile è meglio lasciarla così com'è,  si riferisce alla quantità di storia degli ordini che viene utilizzata in alcuni calcoli, ad esempio il saldo massimo o martingale.
  • Additional Profit Per Lot - si applica a Linearization e a tutti gli effetti REPURCHASE (progettato per compensare i costi non considerati, come le commissioni); aggiunge un profitto supplementare obbligatorio a ogni posizione che deve essere chiusa in profitto.

Tenendo conto dello stile del sistema di trading, gli stop loss sono disattivati non per caso, e lo spread è un po' più alto per non perdere ingressi ed uscite. Tuttavia, la presenza di queste impostazioni è importante per gli utenti.

Esclusione di strumenti dal portafoglio, sulla base di elenchi:

  • Include Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - fare trading solo con gli strumenti specificati (gli strumenti inattivi chiudono le loro operazioni e smettono di lavorare)
  • Exclude Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - escludere gli strumenti specificati (gli strumenti inattivi chiudono i loro trade e smettono di funzionare)
  • Exclude Currencies [EUR,JPY ... etc] - escludere quegli strumenti che contengono nelle loro denominazioni le valute specificate (gli strumenti inattivi chiudono i loro trade e smettono di funzionare)

I nomi degli strumenti e delle valute possono essere elencati separati da una virgola o da un punto, in qualsiasi registro. I nomi degli strumenti devono essere liberi da prefissi e suffissi. Ad esempio, se si desidera escludere lo strumento "EURUSD.p" è necessario scriverlo come "EURUSD" o "eurusd" ignorando il suffisso. Le stesse regole si applicano alla lista delle valute.


#  Si raccomanda vivamente di studiare tutte le funzioni del consulente nell'Analyzer di strategie MetaTrader prima di utilizzarlo. #

Prodotti consigliati
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Experts
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 5: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 5 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
Morning Open
Grigorii Isaakian
Experts
The expert is designed for single scalping at the daily opening of MICEX trades ( It starts working a few seconds after 10=00 ). It is advisable that the expert should work at 1 hour timeframe. The expert considers integer number of lots specified by the user, verification is minimal, martingale is not provided. The expert at the beginning of work (market opening + selected delay in seconds)) opens 2 pending orders of users volume specified by the parameter of an offsets, thet are relative to c
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Experts
Le strategie di breakout sono tra gli approcci di trading più collaudati, senza tempo e affidabili. Mirano a catturare lo slancio ai livelli di prezzo chiave — di solito dopo periodi di consolidamento del mercato — dove tendono a seguire forti movimenti. Questo rende i sistemi di breakout ideali per i trader che cercano di cavalcare tendenze intraday o basate sulle sessioni. All-In-One Breakout EA (Expert Advisor Breakout Tutto-in-Uno) sfrutta appieno questo principio identificando intervalli di
Fractal Breakout
Christopher Manalang
Experts
Fractal Breakout EA – Trading di breakout preciso con gestione intelligente del capitale Fractal Breakout EA è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato per individuare opportunità di breakout ad alta probabilità utilizzando una strategia raffinata basata sui frattali.   Combina una rigorosa conformità alle regole del broker con una gestione avanzata delle posizioni, risultando ideale sia per trader prudenti che per quelli più aggressivi. --- Come funziona L’EA analizza costa
Index Sniper Pro MT5
Sachin Gautam
4.85 (13)
Experts
Introducing  Index Sniper Pro EA . It is a Fully Automatic Index US30 and S&P500(US500) System trading early US Open. ******* GET READY FOR v2.32 update ******* No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI *******NEW FEATURES******* Lots of New Features released, see what's new section S&P500 Set File - Released  *******NEW FEATURE******* DE40 Set File - Released   on our Group  *******NEW FEATURE******* Buy only and Sell only Settings - Released Individual TSL and SL settings for Buy and S
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
EA Izitrade Pro
Maksim Zaiarnyi
4.57 (7)
Experts
I am glad to welcome you to the IZITRADE Pro Expert Advisor page. The Expert Advisor trades on the EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and other currency pairs with a small spread on the 5m timeframe. The Expert Advisor can work with any amount of funds, but I recommend having a reserve of 2000 USD per currency pair. Stochastic and MACD indicators are used to find market entry points. On the panel and settings of the robot, you can choose the direction of trading (only Buy, or only Sell). Link to th
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Experts
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets.   This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find a mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT5 platform. Recommendations: Product: works on any in
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
FREE
Serene no Torihiki
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Serene no Torihiki: The Daughter of Wisdom Where Egyptian Calm Meets Shogun Patience Born from the legendary   Kureopatora no Sakura , this free heir— Serene no Torihiki   (Cleopatra Selene II)—embodies a harmonious fusion of Pharaoh’s insight and Samurai restraint. Designed for traders seeking elegance in volatility, it transforms chaos into strategic opportunity through disciplined, serene automation. Core Mechanics: The Serene Art of War Fibonacci-Tuned Ichimoku Tactics Tenkan-sen Scouts  
FREE
GlobalMarketNavigator EA
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Experts
Introducing the GlobalMarketNavigator EA: Your Automated Trading Solution Elevate Your Trading Experience with Precision, Automation, and Expertise For: Gold = 15M, RSI = 16 or 11 Oil = 30M, RSI = 11 CAD/CHF = 15M, RSI = 11 NZD/CAD = H1, RSI = 11 RSI = 11 etc.. The GlobalMarketNavigator EA, authored by Azad Gorgis in 2024, is an advanced Expert Advisor (EA) meticulously designed for the forex, gold, and oil markets. With a focus on precision and efficiency, this EA leverages a sophisticated ble
DCA Hedging
Hoai Phuong Tran
Experts
DCA Hedge EA - Advanced Money Management Algorithm Overview DCA Hedge EA is a sophisticated automated trading robot, designed to effectively implement Dollar-Cost Averaging (DCA) and risk management strategies. The EA operates completely independently, eliminating subjective emotions and optimizing position averaging in volatile markets. Key Features DCA Strategy:   Calculates optimal entry points and increases volume at pre-defined price levels to lower the average cost, while simultaneously
Power Candles
Evandro Goncalves
Experts
- Let your robot operate and go to work! - Day trade for futures markets - index and dollar contracts - The robot also works with any other BM & F asset (PETR4, VALE3 etc) - Robot to run on Metatrader 5 (Free Platform) - It works in favor of the trend. If the market continues to rise, the robot will buy more contracts, if it falls, it will sell more contracts. The goal is often beaten in the early hours of the day - It's a robot that you can set your daily goal in money (in reais R $) - Strategy
Radix GBPUSD
Mahmoud Ahmed Mahmoud Fahmy
Experts
Radix GBPUSD Radix GBPUSD is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader 5. It’s the result of extensive research and development by a team of seasoned Forex traders and software engineers. Radix GBPUSD is designed to identify lucrative trading opportunities across various market conditions and capitalize on them. Any questions, send me a message, please. Key Features Risk Management : The EA includes features like predefined risk management options, ranging from extra low risk
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experts
Benvenuto nel mondo del trading con Trend Candle Pumper – il tuo compagno affidabile nei mercati finanziari! Trend Candle Pumper è un bot di trading intelligente, pensato per chi vuole iniziare a investire senza essere un esperto. Come funziona: Trend Candle Pumper utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per analizzare le tendenze dei mercati finanziari. Ma cos’è una tendenza? In parole semplici, è la direzione generale in cui si muove il prezzo di un asset. Il nostro bot osserv
Autorithm AI
Zaha Feiz
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
Golden Monkey MT5
Mikita Borys
5 (1)
Experts
Un consulente di trading costruito appositamente per il trading di oro! Una strategia di indicatori funziona nei canali di prezzo, che consente di evitare bruschi salti nelle variazioni di prezzo. Ciò consente di evitare grandi perdite durante il trading. Non usa griglia e martingala. Questo consulente esperto è stato sviluppato principalmente per salvare il capitale durante la lettura di questo strumento con alti profitti. L'EA utilizza stop loss e take profit! Acquistando questo consulen
MA Price Action EA MT5
Dominik Rueffer
Experts
The MA Price Action EA is a moving average price action scalping system using price change and related candlestick patterns in conjunction with moving average indicators. Trades are opened by changing the price and crossing certain limits of moving averages and followed with a trailing stop until a breakeven (trigger) point is reached. After reaching the breakeven (trigger) point, the trailing stop is changed to small increments to secure the trade until the take profit is reached or the stop lo
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Trend Strategy Generator EA
Jabulane Makanyane Khoza
Experts
Trend Following Strategy Generator The following Expert Advisor helps to generate robust trend-following strategies using price action and a few parameters. the story behind the expert Advisor is to unfold market behavior for an instrument and choose how we can trade it best. After finding your favorite strategy you can save the parameters and start trading the strategy in no time. There is no limit to how many strategies you can generate. How will this EA help you? We all know trading is hard,
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Bison XAUUSD
Sivaprasanthan Kandasamy
Experts
Bison   is an Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5), specifically for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. It sounds like it comes with a preset risk-to-reward ratio and adjusts the trading lot size accordingly, which would make it pretty user-friendly, especially for plug-and-play style trading. Does it have any particular risk management features, like stop loss or take profit levels? Or is it mainly focused on the lot size and risk-to-reward ratio? Also, how does i
Predator Genesis
Dragan Drenjanin
Experts
Introduction to Predator Genesis EA Predator Genesis, version 1.2, is a cutting-edge Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, representing the latest evolution in automated forex trading.   Predator Genesis   is designed to simplify the trading process while maintaining robust performance. Its minimalist user interface, a hallmark of version 1.1, reflects a design philosophy of simplicity within complexity, ensuring accessibility without sacrificing depth. This version
Project One Day MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on trading in the daily interval of the chart using the M5, M15, M30 timeframe. Advisers calculates the signal using technical indicators and only on the daily time intervals. The EA uses an intelligent algorithm for partial closing of an order in profit, thereby minimizing the lot size and in case of a price reversal, the loss will be small. Each position is strictly protected by stop loss. A multi-currency adviser trades in 26 currency pairs. Use multicurrency
Zeus GBPUSD
Silviu Andrei Popa
Experts
!!! 5 MINUTE FRAME ONLY !!! Expert Advisor: Zeus GBP/USD 5M Description: Zeus GBP/USD 5M is your dedicated trading partner for the GBP/USD currency pair on the 5-minute chart. With precision, it utilizes MACD, ATR, and other indicators to execute automated long and short trades. Set at 0.2 lots, it balances risk and reward for consistent profits. Key Features: Specialized GBP/USD trading. 5-minute timeframe for rapid trading. Adjustable lot sizes. MACD, ATR, and more indicators. Automated lon
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experts
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
FiboTrend Confluence EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
A Note to the Trader: This Expert Advisor is a powerful, unoptimized tool. It was created to provide a robust strategic framework, giving you the complete freedom to test, refine, and discover the optimal settings that align with your personal trading style and risk tolerance. Unlock a new level of precision in your trading with the FiboTrend Confluence EA , an advanced automated strategy for MetaTrader 5. This is not just another trading robot; it is a sophisticated tool designed to identify h
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Altri dall’autore
Neon Shadow MT5
Evgeniy Ilin
4.85 (34)
Experts
Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le
FREE
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin
4.33 (12)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Neon Shadow MT4
Evgeniy Ilin
4.64 (11)
Experts
Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione