Crypto Trade MT5

Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente.

# Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei server e algoritmi, poi vengono selezionati i migliori tra loro e cuciti in un unico consulente. L'obiettivo principale è prevedere le inversioni di prezzo.

# Bonus: Oltre agli aggiornamenti periodici, le parti composte di questo consulente vengono pubblicate automaticamente come consulenti gratuiti per te in un canale Telegram unico nel suo genere. Usalo e condividi con i tuoi amici!





# Per qualsiasi domanda: La nostra community su Telegram.



1) Deposito minimo: $500 per un account cent e $50.000 per un account normale, leva non inferiore a 1/30 2) Installazione: su qualsiasi grafico (scegli qualsiasi grafico e appendi, solo uno)



# Il consulente lavora settorialmente, negoziando un portafoglio di strumenti simili nelle loro proprietà. All'interno dell'idea ci sono server che eseguono il machine learning. Dopo l'apprendimento automatico, le impostazioni vengono incorporate in un modello generale che implementa il trading solo nel settore selezionato. In questo caso, il settore è Criptovalute. FxPro Esempio di un broker che lavora in questo settore -





# Periodicamente riallerò il consulente e pubblicherò nuovi, più freschi e pertinenti per l'attuale situazione di mercato.





# Non ogni broker ha nel suo arsenale strumenti da un settore o un altro, ad eccezione delle valute ordinarie, quindi è altamente raccomandato testare il consulente nel tester della strategia prima dell'acquisto e assicurarsi che questo settore sia disponibile per te e che il consulente stia facendo trades profittevoli ed efficaci.





# Se sai di avere gli strumenti di questo settore, non dimenticare di impostare correttamente l'adattamento al naming degli strumenti dal tuo broker.



Parametri di input del consulente

Impostazioni di adattamento alle regole di denominazione degli strumenti:

To Lower Symbol - denominazione dello strumento in minuscolo/maiuscolo

Symbol Postfix - la stringa con cui finisce ogni nome dello strumento.

Symbol Prefix = la stringa con cui inizia ogni nome dello strumento.

Questo blocco è molto importante, poiché inizialmente il consulente è configurato per funzionare con strumenti che utilizzano lo schema di denominazione classico, ad esempio, come il broker "RoboForex". Questo afferma che tutti gli strumenti sono scritti in lettere maiuscole e non hanno caratteri speciali iniziali e finali nel nome (postfisso e prefisso). Esempio - "EURUSD". Ma ci sono anche broker che chiamano, ad esempio, così - "EURUSD!" o ".eurusd_".





Fusi orari:

Source Shift Hours - spostamento della finestra temporale rispetto alla fonte delle quotazioni su cui svolgo l'apprendimento automatico (broker RoboForex)

I miei server utilizzano per l'ottimizzazione e la ricerca delle finestre temporali il tempo del server di quotazione, che è contenuto in queste quotazioni. Quindi, siamo legati al tempo del broker RoboForex. Di solito il tempo di tutti i principali broker coincide con il broker RoboForex.





Volumi di input e adattamento automatico al deposito:

Auto Lot - attiva l'adattamento automatico al deposito (se disattivato, sarà molto simile alla modalità lotti fissi)

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - Variabile di controllo del rischio (usata in modo analogo al lotto, più è alta, più i nostri volumi sono

Deposit For ONE! Symbol - l'importo del deposito per il quale i rischi sono adattati (viene utilizzato quando l'adattamento automatico al deposito è disattivato)

Deposit Percent [1...100] - quale percentuale del deposito assegnare per l'uso del nostro consulente. (Per l'uso con altri consulenti, funziona solo in modalità auto lotto)