Crypto Trade MT5

Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur.

# Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépendamment formées à l'aide de mes serveurs et algorithmes, après quoi les meilleurs d'entre eux sont sélectionnés et cousus ensemble dans un conseiller unique. La base est la recherche des probabilités de renversement de prix.

# Bonus : En plus des mises à jour périodiques de cet conseiller, ses composantes sous forme de conseillers gratuits sont également publiées automatiquement pour vous dans une chaîne Telegram séparée et la première de son genre. Utilisez-le et partagez-le avec vos amis!

# Pour toutes questions : Notre communauté sur Telegram.


1) Dépôt minimum : 500$ pour un compte cent et 50 000$ pour un compte régulier, effet de levier pas moins de 1/30

2) Installation : sur n'importe quel graphique (choisissez n'importe quel graphique et accrochez, un seul)


# Le conseiller fonctionne par secteurs, en négociant un portefeuille d'instruments similaires en termes de leurs propriétés. L'idée de base est des serveurs qui effectuent l'apprentissage automatique. Après l'apprentissage automatique, les paramètres sont insérés dans un modèle général qui implémente la négociation uniquement dans le secteur choisi. Dans ce cas, le secteur est - CryptomonnaiesExemple de courtier travaillant dans ce secteur - FxPro

# Je vais régulièrement de ré-entrainer le conseiller et publier de nouvelles, plus récentes et pertinentes au marché courant à assembler.

# Pas chaque courtier dispose d'instruments e chaque secteur dans son arsenal, à l'exception des devises habituelles, je recommande donc fortement de tester le conseiller dans le testeur de stratégies avant d'acheter et de s'assurer que ce secteur est présent et que le conseiller effectue des transactions rentables et efficaces.

# Si vous savez que vous avez des outils de ce secteur, n'oubliez pas de configurer correctement l'adaptation à la dénomination des outils par votre courtier.


Les paramètres d'entrée du conseiller

Paramètres d'adaptation aux règles de dénomination des outils:
  • To Lower Symbol - dénomination de l'instrument en minuscules / majuscules
  • Symbol Postfix - chaîne se terminant par chaque nom d'outil.
  • Symbol Prefix - chaîne avec laquelle chaque nom d'outil commence.
Cette section est très importante, car initialement le conseiller est configuré pour fonctionner avec des outils qui utilisent le schéma de dénomination classique, par exemple, comme le courtier "RoboForex". Il est tel que tous les instruments sont écrits en majuscules et n'ont pas de caractères spéciaux de début et de fin dans le nom (postfixe et préfixe). Exemple - "EURUSD". Mais il y a des courtiers qui se nomment, par exemple, comme ceci - "EURUSD!" ou ".eurusd_".

Fuseaux horaires:
  • Source Shift Hours - décalage de la fenêtre temporelle par rapport à la source des citations, sur laquelle je pratique l'apprentissage automatique (courtier RoboForex)
Mes serveurs utilisent pour l'optimisation et la recherche de fenêtres temporelles le temps du serveur de cotation qui est contenu dans ces cotations. Cela signifie que nous sommes liés au temps du courtier RoboForex. en règle générale, ce temps coïncide avec le courtier RoboForex pour tous les principaux courtiers.

Volumes d'entrées et adaptation automatique au dépôt:
  • Auto Lot - activation de l'adaptation automatique au dépôt (si désactivé, cela ressemblera beaucoup au mode de lot fixe)
  • Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - variable contrôlant le risque (utilisée de la même manière que le lot, plus elle est grande, plus nos volumes sont grands
  • Deposit For ONE! Symbol - montant du dépôt pour lequel les risques sont adaptés (il est utilisé quand l'adaptation automatique au dépôt est désactivée)
  • Deposit Percent [1...100] - quel pourcentage du dépôt nous allouons pour l'utilisation de notre conseiller. (pour une utilisation conjointe avec d'autres conseillers, ne fonctionne qu'en mode auto lot)

Martingale:

  • Mode Lot - a deux positions "SIMPLELOT", qui est réglé par défaut et le mode Martingale "MARTINGALE"
  • Martin Multiplier Steps Max - le nombre de transactions déficitaires que nous pouvons tirer de l'historique de trading, dont les lots sont additionnés pour les ajouter au volume d'une nouvelle position. Plus ce nombre est élevé, plus les risques dans des situations extrêmes sont importants, mais avec ces risques, les chances de réaliser un bénéfice augmentent également.

Mode de résistance aux pertes :

  • Linearization - attendre qu'une position déficitaire soit clôturée en bénéfice
  • Minutes Hold For Linearization - Combien de minutes attendons-nous le plus d'une position perdante (si le temps s'écoule alors la position peut être fermée sur un signal opposé quand il arrive)

Lutte contre la perte d'actualité des paramètres :

  • Days To Future - combien de jours à partir de la fin de la zone d'optimisation sont autorisés à ouvrir des positions (cela n'affecte pas la clôture)

Le date de l'optimisation la plus récente, ainsi que le nombre de jours autorisés à négocier dans le futur, peuvent être vus dans l'interface graphique du conseiller.

Effets :

  • Effeсt - possibilité d'activer des modes de fonctionnement spéciaux (filtrage des entrées de portefeuille ou du signal)
  • First % Of Price Step — Il est possible de régler la distance entre les opérations consécutives lors de l'utilisation de l'une des options du mode d'achat supplémentaire (repurchase). L'objectif de cette fonction consiste à définir la distance minimale entre les ordres exécutés dans la même direction (achat ou vente). En ajustant judicieusement les écarts entre les points d'entrée, on peut ainsi configurer de manière flexible les niveaux d'entrée et éviter d'ouvrir des positions dans des zones de prix similaires. Initialement, la distance minimale jusqu'au point d'ouverture de la prochaine position est exprimée en pourcentage du delta de prix minimal requis pour l'ouverture.

À l'aide de la variable suivante, il est possible d'augmenter ou de réduire le pas minimal pour l'ouverture de la position suivante. (Essayez dans le tester de stratégie, l'utilité deviendra claire.) (Applicable uniquement aux effets de rachat.)

  • Next Step Multiplier — Permet d'augmenter ou de réduire le pas minimal d'achat supplémentaire/vente supplémentaire selon les paramètres définis par l'utilisateur. (Applicable uniquement aux effets de rachat.) 1,0 — conserve le pas inchangé.

Types d'effets :

  1. NO_EFFECT - absence d'effets, trading classique
  2. WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES - affaiblissement de l'influence des devises individuelles (empêche l'ouverture de positions contenant les mêmes devises dans l'instrument dans la même direction, conçu pour réduire les pertes)
  3. COLLECTIVE_REINFORCEMENT - effet inverse du précédent
  4. SAFE_REPURCHASE - moyennisation hybride, à travers différents délais d'un instrument, sans augmentation des risques (clôture des positions rentables, seules ou en séries)
  5. CLASSIC_REPURCHASE - moyennisation classique, à travers différents délais d'un instrument, sans augmentation des risques (clôture toutes les positions en série en plus)
  6. SAFE_REPURCHASE_WEAKENING - fusion de WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES et SAFE_REPURCHASE
  7. SAFE_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusion de COLLECTIVE_REINFORCEMENT et SAFE_REPURCHASE
  8. CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING - fusion de WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES et CLASSIC_REPURCHASE
  9. CLASSIC_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusion de COLLECTIVE_REINFORCEMENT et CLASSIC_REPURCHASE
  10. COST_MINIMIZATION - fonctionne de la même manière sur les comptes NETTING et HEDGING, car il n'ouvre qu'une seule position par instrument et utilise les signaux de toutes les unités de temps pour clôturer cette position. En conséquence, la position peut être clôturée plus tôt si un signal provient d'une autre unité de temps. Ce mode a une double fonction : premièrement, assurer une universalité du trading indépendamment du type de compte ; deuxièmement, améliorer la qualité des entrées et des sorties grâce à un filtrage supplémentaire.

Autre :

  • Stop Loss % Of Average M1 - stop loss pour tous les instruments qui sont négociés dans la configuration actuelle en points (pas en pips). Si vous mettez la valeur à "0", alors le commerce a lieu sans utiliser de stop loss.
  • Take Profit % Of Average M1 - take profit pour tous les instruments qui sont négociés dans la configuration actuelle en points (pas en pips). Si vous mettez la valeur à "0", alors le commerce a lieu sans utiliser de take profit.
  • MAX Spread % Of Average M1 - spread en points (pas en pips), au-dessus duquel les positions ne s'ouvrent et ne se ferment pas.
  • Swaps - autoriser le trading uniquement sur les instruments et dans le sens où les swaps sont positifs (ce qui signifie que nous gagnons de l'argent en attendant la fermeture de la position)
  • History Days Window - il vaut mieux ne pas toucher cette variable, elle détermine combien d'historique des ordres est utilisé pour certains calculs, par exemple le solde maximum ou le martingale
  • Additional Profit Per Lot - s'applique à Linearization et à tous les effets REPURCHASE (conçu pour compenser les coûts non pris en compte, tels que les commissions), il ajoute un profit supplémentaire obligatoire à toute position devant être clôturée en gain.

En tenant compte du style du système commercial, les pertes d'arrêt sont désactivées pour une raison, et le spread est un peu plus grand pour ne pas manquer les entrées et les sorties. Cependant, la présence de ces paramètres est importante pour les utilisateurs.

Exclusion des instruments du portefeuille, sur la base de listes :

  • Include Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - commercer uniquement les instruments spécifiés (les instruments inactifs ferment leurs transactions et arrêtent de travailler)
  • Exclude Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - exclure les instruments spécifiés (les instruments inactifs ferment leurs trades et cessent de travailler)
  • Exclude Currencies [EUR,JPY ... etc] - exclure les instruments qui contiennent les devises spécifiées dans leur nom (les instruments inactifs ferment leurs trades et cessent de travailler)

Les noms des instruments et des devises peuvent être répertoriés avec une virgule ou un point, dans n'importe quel cas. Les noms d'instruments doivent être nettoyés des préfixes et des suffixes. Par exemple, si vous voulez exclure l'instrument "EURUSD.p" vous devriez le noter comme "EURUSD" ou "eurusd" en ignorant le suffixe. Les mêmes règles s'appliquent à l'énumération des devises.


# Avant l'exploitation, il est fortement recommandé d'étudier toutes les possibilités du conseiller dans le testeur de stratégies MetaTrader. #

