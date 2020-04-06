銘柄命名への対応 To Lower Symbol 銘柄名を小文字に変換します。ブローカーが小文字で銘柄を命名している場合に使用します（例：«!btcusd_»）。

Symbol Prefix 銘柄名の先頭に付与される文字列（例：«!» または «_»）。

Symbol Postfix 銘柄名の末尾に付与される文字列（例：«!» または «_»）。

タイムゾーン Source Shift Hours 学習時の基準として使用される RoboForex のレートを基準とした時差。ほとんどのブローカーではこの値は 0 です。

ロットとリスク管理 Auto Lot 口座残高に応じて取引量を自動調整します。無効にすると、固定ロットのように動作します。

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) リスク管理の主要パラメータです。値が高いほどポジションサイズが大きくなります。

Deposit Percent [1–100] このロボットに割り当てる口座資金の割合（Auto Lot が有効な場合のみ動作）。複数の EA を同時に使用する場合に便利です。

マーティンゲール Lot Mode モード：SIMPLE_LOT（デフォルト）および MARTINGALE。

Martin Multiplier Steps Max 新規ポジションのロット計算に使用される、損失取引の最大累積回数。値が高いほど、潜在利益とリスクが増大します。

損失ポジションの保持 Linearization 損失ポジションが利益に転じるまで待機するモードです。

Minutes Hold For Linearization 最大待機時間（分単位）。経過後、新たな逆シグナルに基づきポジションがクローズされる可能性があります。

設定の有効期間 Days To Future 最適化終了後、新規ポジションが許可される日数。最終最適化日はエキスパートアドバイザーのグラフィカルインターフェースに表示されます。

追加購入エフェクト Effect 取引モードを選択：標準取引から高度なポートフォリオフィルターや平均化戦略まで。

First % Of Price Step 追加購入／売却時の隣接注文価格間の最小距離（現在価格に対する％）。同一価格帯での注文を回避します。

Next Step Multiplier 後続注文間の間隔を調整する乗数。1.0 で間隔は変化しません。

エフェクトタイプ • NO_EFFECT — 標準取引。

• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — 同一通貨の影響を弱め、ドローダウンを低減。

• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — 同一通貨の影響を強化。

• SAFE_REPURCHASE — 複数時間足を跨いだハイブリッド平均化（リスク増大なし）。

• CLASSIC_REPURCHASE — クラシック平均化（全ポジションを扇状に利益確定）。

• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — SAFE_REPURCHASE と通貨の弱化／強化の組み合わせ。

• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — CLASSIC_REPURCHASE の同様の組み合わせ。

• COST_MINIMIZATION — HEDGING および NETTING 用のユニバーサルモード：銘柄ごとに1ポジション、任意時間足の最良シグナルで決済。

フィルターと保護 Stop Loss % Of Average M1 ストップロスは現在の通貨ペアの M1 足の平均サイズに対する％で設定（pips や «_Point» ではありません）。0 に設定すると無効化されます。

Take Profit % Of Average M1 テイクプロフィットは現在の通貨ペアの M1 足の平均サイズに対する％で設定。0 に設定すると無効化されます。

MAX Spread % Of Average M1 許容最大スプレッドは«_Point» 単位で指定。超過時は注文の発注／決済が行われません。

Swaps スワップがプラスとなる方向のみで取引 — ポジション保有中も利益を獲得できます（他にもバリエーションあり）。

その他 Additional Profit Per Lot Linearization および REPURCHASE モードでポジションに必須利益を追加 — 手数料や取引コストを相殺。1ロットあたりの利益を指します。

通貨・銘柄フィルター Include Instruments 指定した銘柄のみを取引。（例：«EURUSD,GBPUSD»）

Exclude Instruments 指定した銘柄を取引から除外。（例：«EURUSD,GBPUSD»）その他すべての銘柄は取引されます。