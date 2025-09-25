Crypto Trade MT5

Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışmanda birleştirilir. Temelde, fiyatın dönüş olasılıklarının araştırılmasıdır. # Bonus: Bu danışmanın periyodik güncellemelerinin yanı sıra, bileşen parçaları da sizin için ayrı ve türünün ilk Telegram kanalında ücretsiz danışmanlar olarak otomatik olarak yayınlanır. Kullanın ve arkadaşlarınızla paylaşın!

1) Minimum depozito: Cent hesap için 500$, normal hesap için 50.000$, kaldıraç 1/30'dan daha az olmamalı 2) Kurulum: Herhangi bir grafik üzerinde (bir grafik seç ve yalnızca bir tane as)



Danışman sektörel olarak faaliyet gösterir, benzer özelliklere sahip bir portföyü ticarete tabi tutar. Fikrin temeli - makine öğrenimi yapan sunucular. Makine öğrenimi sonrası ayarlar genel bir şablona gömülür, bu şablonda yalnızca seçilen sektöre göre ticaret gerçekleştirilir. Bu durumda sektör - Kripto paralar. FxPro Bu sektörle çalışan bir broker örneği -





# Dönemsel olarak danışmanı yeniden eğitecek ve mevcut piyasa durumuna daha yeni ve güncel yapıları yayınlayacağım.





# Her brokerının envanterinde normal para birimleri dışında bir veya başka bir sektörden araçları var, bu nedenle danışmanı bir strateji testinde test etmenizi ve bu sektörün mevcut olduğunu ve danışmanın karlı ve etkili işlemler yaptığını kontrol etmenizi şiddetle öneririm.





# Bu sektörden araçlarınız olduğunu biliyorsanız, brokerınız tarafından araçlara naming yapma adaptasyonunu doğru bir şekilde ayarlamayı unutmayın.



Danışman giriş parametreleri

Enstrümantasyon isimlendirme kurallarına uyum ayarları:

To Lower Symbol - enstrümanın adlandırılması alt / üst kasa

Symbol Postfix - her enstrüman adının bittiği string.

Symbol Prefix - her enstrüman adının başladığı string.

Bu blok çok önemlidir, çünkü danışman başlangıçta mesela RoboForex brokerında olan klasik isimlendirme düzenini kullanan araçlarla çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Yani tüm enstrümanlar büyük harflerle yazılır ve isimlerinde özel semboller (postfix ve prefix) bulunmaz. Örnek - "EURUSD". Ama bazı brokerlar vardır ki onları şöyle adlandırır - "EURUSD!" veya ".eurusd_".





Zaman dilimleri:

Source Shift Hours - makine öğrenimimi geçerli kıldığım fiyatların kaynağındaki zaman penceresinin kayması (RoboForex brokerı)

Sunucularım, optimalleştirmek ve zaman pencerelerini bulmak için fiyat tekliflerinin sunucu saatini kullanır. Bu, RoboForex brokerının saatiyle bağlı olduğumuz anlamına gelir. Aslında tüm ana brokerlerin saati RoboForex brokerı ile uyumludur.





Giriş miktarları ve mevduata otomatik adaptasyon:

Auto Lot - Mevduata otomatik adaptaşyonun etkinleştirilmesi (kapatılırsa, sabit lot modunu kullanmaya benzer bir etkisi olacaktır)

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - riski kontrol eden değişken (lot kullanımına benzer, daha büyükse ticaretlerdeki miktarımız daha büyük olur)

Deposit For ONE! Symbol - risklerin ayarlandığı mevduat miktarı (bu, mevduata otomatik adaptasyonun kapatıldığı zaman kullanılır)

Deposit Percent [1...100] - mevduatın ne kadarını danışmanımızın kullanımı için ayırdığımız. (diğer danışmanlarıyla birlikte kullanım için, yalnızca otomatik lot modunda çalışır)