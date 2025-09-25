Crypto Trade MT5

Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir.

# Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışmanda birleştirilir. Temelde, fiyatın dönüş olasılıklarının araştırılmasıdır.

# Bonus: Bu danışmanın periyodik güncellemelerinin yanı sıra, bileşen parçaları da sizin için ayrı ve türünün ilk Telegram kanalında ücretsiz danışmanlar olarak otomatik olarak yayınlanır. Kullanın ve arkadaşlarınızla paylaşın!

# Tüm sorularınız için: Telegram'daki topluluğumuz.


1) Minimum depozito: Cent hesap için 500$, normal hesap için 50.000$, kaldıraç 1/30'dan daha az olmamalı

2) Kurulum: Herhangi bir grafik üzerinde (bir grafik seç ve yalnızca bir tane as)


# Danışman sektörel olarak faaliyet gösterir, benzer özelliklere sahip bir portföyü ticarete tabi tutar. Fikrin temeli - makine öğrenimi yapan sunucular. Makine öğrenimi sonrası ayarlar genel bir şablona gömülür, bu şablonda yalnızca seçilen sektöre göre ticaret gerçekleştirilir. Bu durumda sektör - Kripto paralar. Bu sektörle çalışan bir broker örneği - FxPro

# Dönemsel olarak danışmanı yeniden eğitecek ve mevcut piyasa durumuna daha yeni ve güncel yapıları yayınlayacağım.

# Her brokerının envanterinde normal para birimleri dışında bir veya başka bir sektörden araçları var, bu nedenle danışmanı bir strateji testinde test etmenizi ve bu sektörün mevcut olduğunu ve danışmanın karlı ve etkili işlemler yaptığını kontrol etmenizi şiddetle öneririm.

# Bu sektörden araçlarınız olduğunu biliyorsanız, brokerınız tarafından araçlara naming yapma adaptasyonunu doğru bir şekilde ayarlamayı unutmayın.


Danışman giriş parametreleri 

Enstrümantasyon isimlendirme kurallarına uyum ayarları:
  • To Lower Symbol - enstrümanın adlandırılması alt / üst kasa 
  • Symbol Postfix - her enstrüman adının bittiği string.
  • Symbol Prefix - her enstrüman adının başladığı string.
Bu blok çok önemlidir, çünkü danışman başlangıçta mesela RoboForex brokerında olan klasik isimlendirme düzenini kullanan araçlarla çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Yani tüm enstrümanlar büyük harflerle yazılır ve isimlerinde özel semboller (postfix ve prefix) bulunmaz. Örnek - "EURUSD". Ama bazı brokerlar vardır ki onları şöyle adlandırır - "EURUSD!" veya ".eurusd_".

Zaman dilimleri:
  • Source Shift Hours - makine öğrenimimi geçerli kıldığım fiyatların kaynağındaki zaman penceresinin kayması (RoboForex brokerı)
Sunucularım, optimalleştirmek ve zaman pencerelerini bulmak için fiyat tekliflerinin sunucu saatini kullanır. Bu, RoboForex brokerının saatiyle bağlı olduğumuz anlamına gelir. Aslında tüm ana brokerlerin saati RoboForex brokerı ile uyumludur.

Giriş miktarları ve mevduata otomatik adaptasyon:
  • Auto Lot - Mevduata otomatik adaptaşyonun etkinleştirilmesi (kapatılırsa, sabit lot modunu kullanmaya benzer bir etkisi olacaktır)
  • Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - riski kontrol eden değişken (lot kullanımına benzer, daha büyükse ticaretlerdeki miktarımız daha büyük olur)
  • Deposit For ONE! Symbol - risklerin ayarlandığı mevduat miktarı (bu, mevduata otomatik adaptasyonun kapatıldığı zaman kullanılır)
  • Deposit Percent [1...100] - mevduatın ne kadarını danışmanımızın kullanımı için ayırdığımız. (diğer danışmanlarıyla birlikte kullanım için, yalnızca otomatik lot modunda çalışır)

Martingale:

  • Lot Mode - "SIMPLE_LOT" (varsayılan) ve martingale modu "MARTINGALE" olmak üzere iki pozisyona sahiptir.
  • Martin Multiplier Steps Max - ticaret geçmişinden alabileceğimiz zararlı işlem sayısı, bunların lotlarını topladığımız yeni pozisyonun hacmine eklemek için kullanılır. Bu sayı ne kadar yüksekse, aşırı durumlarda riskler o kadar fazladır; ancak risklerle birlikte kar elde etme şansı da artar.

Zararları çekme modu:

  • Linearization - zararlı bir pozisyonun artıda kapanması bekleniyor.
  • Minutes Hold For Linearization - zararlı bir pozisyonda kaç dakika artı bekliyoruz (süre dolduysa, pozisyon ters sinyal gönderildiğinde kapatılabilir)

Ayarların geçerliliğini yitirme ile mücadele:

  • Days To Future - ne kadar günün optimizasyon döneminin sonundan itibaren pozisyon açmaya izin verilir (bu, kapanışı etkilemez)

En yeni optimizasyon tarihini ve gelecekte kaç gün ticaret yapabileceğinizi, danışmanın grafik arayüzünde görebilirsiniz.

Etkiler:

  • Effect - özel çalışma modlarının etkinleştirme olasılığı (portföy veya sinyal girişlerinin filtrelenmesi)
  • First % Of Price Step — Tekrar satın alma (repurchase) modunun herhangi bir seçeneği kullanılırken ardışık işlemler arasındaki mesafeyi ayarlama imkânı vardır. Bu fonksiyonun amacı, aynı yönde (alım veya satım) yapılan işlemler arasındaki minimum mesafeyi belirlemektir. Giriş noktaları arasındaki mesafeyi akıllıca ayarlayarak giriş noktalarını esnek şekilde yapılandırabilir ve yaklaşık aynı fiyat bölgelerinde pozisyon açmaktan kaçınabiliriz. Başlangıçta bir sonraki pozisyonun açılma noktasına olan minimum mesafe, açılış için gerekli olan minimum fiyat değişimini (delta) yüzde cinsinden ifade eder.

Bir sonraki değişkeni kullanarak, bir sonraki pozisyonun açılması için gerekli minimum adım artırılabilir veya azaltılabilir. (Strateji testerinde deneyin, mantığı hemen anlayacaksınız.) (Yalnızca tekrar satın alma etkilerine uygulanır.)

  • Next Step Multiplier — Kullanıcı ayarlarına göre, ek alım/ek satım adımlarının minimum mesafesini artırır veya azaltır. (Yalnızca tekrar satın alma etkilerine uygulanır.) 1.0 — adım mesafesi sabit kalır.

Etki türleri:

  1. NO_EFFECT - etkilerin olmaması, normal ticaret
  2. WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES - belirli para birimlerinin etkisinin zayıflaması (aynı yönde aynı para birimlerini içeren pozisyonların açılmasını engeller, çekilmeleri azaltmak için tasarlanmıştır)
  3. COLLECTIVE_REINFORCEMENT - öncekinden farklı bir etki
  4. SAFE_REPURCHASE - Hibrid ortalama, tek bir enstrümanın farklı zaman aralıklarında, riskleri artırmadan (karlı pozisyonları tek başına veya seri halinde kapatır)
  5. CLASSIC_REPURCHASE - Klasik ortalama, tek bir enstrümanın farklı zaman aralıklarında, riskleri artırmadan (tüm pozisyonları seri halinde artıya kapatır)
  6. SAFE_REPURCHASE_WEAKENING - WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES + SAFE_REPURCHASE
  7. SAFE_REPURCHASE_REINFORCEMENT - COLLECTIVE_REINFORCEMENT + SAFE_REPURCHASE
  8. CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING - WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES + CLASSIC_REPURCHASE
  9. CLASSIC_REPURCHASE_REINFORCEMENT - COLLECTIVE_REINFORCEMENT + CLASSIC_REPURCHASE
  10. COST_MINIMIZATION - NETTING ve HEDGING hesaplarında aynı şekilde çalışır çünkü her enstrüman için yalnızca bir pozisyon açar ve bu pozisyonu kapatmak amacıyla tüm zaman dilimlerinden gelen sinyalleri kullanır. Sonuç olarak, başka bir zaman diliminden sinyal geldiğinde pozisyon daha erken kapanabilir. Bu kipin iki amacı vardır: birincisi, hesap türüne bakılmaksızın işlem yapma evrenselliğini sağlamak; ikincisi, giriş ve çıkışların kalitesini ek filtreleme yoluyla iyileştirmeye çalışmaktır.

Diğer:

  • Stop Loss % Of Average M1 - tüm araçlar için durdurma kayıpları, şu anki yapılandırmada ticarete konu olan (pips değil). Değeri "0" olarak ayarlarsanız, stop-loss kullanılmadan işlem yapılır.
  • Take Profit % Of Average M1 - kâr al, şu anki konfigürasyonda ticaret yapan tüm araçlar için (pips değil). Değeri "0" olarak ayarlarsanız, take-profit kullanılmadan işlem yapılır.
  • MAX Spread % Of Average M1 - pozisyonlar açılmaz ve kapanmaz, spread (pips değil).
  • Swaps - sadece artı takas veren araçlara ve yönde işlem yapmaya izin ver (bu, durumun kapanmasını beklerken kazandığımız anlamına gelir)
  • History Days Window - bu değişkeni değiştirmemeniz en iyisidir, bu değişken bazı hesaplamalarda, örneğin en yüksek bakiye veya martingale'nin ne kadar sipariş geçmişi kullanıldığını belirler.
  • Additional Profit Per Lot - Linearization ve tüm REPURCHASE etkilerine uygulanır (komisyon gibi hesaba katılmamış maliyetleri karşılamak amacıyla tasarlanmıştır ve kârda kapatılması gereken pozisyona zorunlu ek kâr ekler).

Ticaret sisteminin stiline göre, stop-loss'lar rastgele devre dışı bırakılmadı ve yayılma, giriş ve çıkışları kaçırmamak için biraz daha büyük olması gerekiyordu. Ancak bu ayarların varlığı kullanıcılar için önemlidir.

Temel listelere dayalı portföyden enstrümanların çıkarılması:

  • Include Instruments [EURUSD,GBPCHF ... vb] - sadece belirtilen araçları ticaret yapın (pasif hale getirilen araçlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdurur)
  • Exclude Instruments [EURUSD, GBPCHF ... vb.] - belirtilen enstrümanları hariç tutma (pasif enstrümanlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdurur)
  • Exclude Currencies [EUR, JPY ... vb.] - isimlerinde belirtilen para birimlerini içeren araçları hariç tutma (pasif araçlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdururlar)

Enstrüman ve para birimi adlarını virgülle veya noktayla, herhangi bir registrede listeleyebilirsiniz. Enstrüman adlarından önek ve son ekler temizlenmelidir. Örneğin, "EURUSD.p" enstrümanını hariç tutmak istiyorsanız, "EURUSD" veya "eurusd" olarak yazmalısınız ve eklemeyi göz ardı etmelisiniz. Aynı kurallar para birimlerinin listesine de uygulanır.


# MetaTrader Strateji Testeri'nde danışmanın tüm yeteneklerini araştırmanız şiddetle önerilir. #

