Currency Trade MT5

Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur.

# Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépendamment formées à l'aide de mes serveurs et algorithmes, après quoi les meilleurs d'entre eux sont sélectionnés et cousus ensemble dans un conseiller unique. La base est la recherche des probabilités de renversement de prix.

# Bonus : En plus des mises à jour périodiques de cet conseiller, ses composantes sous forme de conseillers gratuits sont également publiées automatiquement pour vous dans une chaîne Telegram séparée et la première de son genre. Utilisez-le et partagez-le avec vos amis!

# Pour toutes questions : Notre communauté sur Telegram.


1) Dépôt minimum : 500$ pour un compte cent et 50 000$ pour un compte régulier, effet de levier pas moins de 1/30

2) Installation : sur n'importe quel graphique (choisissez n'importe quel graphique et accrochez, un seul)

3) Recommandation: lors de la négociation, utilisez l'effet SAFE_REPURCHASE en combinaison avec Linearization = true et Trade In Plus Swaps Direction = true (cela donnera peu de transactions et une longue période de détention, mais assurera un commerce aussi sûr que possible dans le but de gagner à long terme, en se concentrant non pas sur ce que l'on désire, mais sur les pourcentages réellement atteignables)


# Le conseiller fonctionne par secteurs, en négociant un portefeuille d'instruments similaires en termes de leurs propriétés. L'idée de base est des serveurs qui effectuent l'apprentissage automatique. Après l'apprentissage automatique, les paramètres sont insérés dans un modèle général qui implémente la négociation uniquement dans le secteur choisi. Dans ce cas, le secteur est - Paires de devises régulières. Exemple de courtier travaillant dans ce secteur - RoboForex

# Je vais régulièrement de ré-entrainer le conseiller et publier de nouvelles, plus récentes et pertinentes au marché courant à assembler.

# Pas chaque courtier dispose d'instruments e chaque secteur dans son arsenal, à l'exception des devises habituelles, je recommande donc fortement de tester le conseiller dans le testeur de stratégies avant d'acheter et de s'assurer que ce secteur est présent et que le conseiller effectue des transactions rentables et efficaces.

# Si vous savez que vous avez des outils de ce secteur, n'oubliez pas de configurer correctement l'adaptation à la dénomination des outils par votre courtier.


Les paramètres d'entrée du conseiller

Paramètres d'adaptation aux règles de dénomination des outils:
  • To Lower Symbol - dénomination de l'instrument en minuscules / majuscules
  • Symbol Postfix - chaîne se terminant par chaque nom d'outil.
  • Symbol Prefix - chaîne avec laquelle chaque nom d'outil commence.
Cette section est très importante, car initialement le conseiller est configuré pour fonctionner avec des outils qui utilisent le schéma de dénomination classique, par exemple, comme le courtier "RoboForex". Il est tel que tous les instruments sont écrits en majuscules et n'ont pas de caractères spéciaux de début et de fin dans le nom (postfixe et préfixe). Exemple - "EURUSD". Mais il y a des courtiers qui se nomment, par exemple, comme ceci - "EURUSD!" ou ".eurusd_".

Fuseaux horaires:
  • Source Shift Hours - décalage de la fenêtre temporelle par rapport à la source des citations, sur laquelle je pratique l'apprentissage automatique (courtier RoboForex)
Mes serveurs utilisent pour l'optimisation et la recherche de fenêtres temporelles le temps du serveur de cotation qui est contenu dans ces cotations. Cela signifie que nous sommes liés au temps du courtier RoboForex. en règle générale, ce temps coïncide avec le courtier RoboForex pour tous les principaux courtiers.

Volumes d'entrées et adaptation automatique au dépôt:
  • Auto Lot - activation de l'adaptation automatique au dépôt (si désactivé, cela ressemblera beaucoup au mode de lot fixe)
  • Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - variable contrôlant le risque (utilisée de la même manière que le lot, plus elle est grande, plus nos volumes sont grands
  • Deposit For ONE! Symbol - montant du dépôt pour lequel les risques sont adaptés (il est utilisé quand l'adaptation automatique au dépôt est désactivée)
  • Deposit Percent [1...100] - quel pourcentage du dépôt nous allouons pour l'utilisation de notre conseiller. (pour une utilisation conjointe avec d'autres conseillers, ne fonctionne qu'en mode auto lot)

Martingale:

  • Mode Lot - a deux positions "SIMPLELOT", qui est réglé par défaut et le mode Martingale "MARTINGALE"
  • Martin Multiplier Steps Max - le nombre de transactions déficitaires que nous pouvons tirer de l'historique de trading, dont les lots sont additionnés pour les ajouter au volume d'une nouvelle position. Plus ce nombre est élevé, plus les risques dans des situations extrêmes sont importants, mais avec ces risques, les chances de réaliser un bénéfice augmentent également.

Mode de résistance aux pertes :

  • Linearization - attendre qu'une position déficitaire soit clôturée en bénéfice
  • Minutes Hold For Linearization - Combien de minutes attendons-nous le plus d'une position perdante (si le temps s'écoule alors la position peut être fermée sur un signal opposé quand il arrive)

Lutte contre la perte d'actualité des paramètres :

  • Days To Future - combien de jours à partir de la fin de la zone d'optimisation sont autorisés à ouvrir des positions (cela n'affecte pas la clôture)

Le date de l'optimisation la plus récente, ainsi que le nombre de jours autorisés à négocier dans le futur, peuvent être vus dans l'interface graphique du conseiller.

Effets :

  • Effeсt - possibilité d'activer des modes de fonctionnement spéciaux (filtrage des entrées de portefeuille ou du signal)
  • First % Of Price Step — Il est possible de régler la distance entre les opérations consécutives lors de l'utilisation de l'une des options du mode d'achat supplémentaire (repurchase). L'objectif de cette fonction consiste à définir la distance minimale entre les ordres exécutés dans la même direction (achat ou vente). En ajustant judicieusement les écarts entre les points d'entrée, on peut ainsi configurer de manière flexible les niveaux d'entrée et éviter d'ouvrir des positions dans des zones de prix similaires. Initialement, la distance minimale jusqu'au point d'ouverture de la prochaine position est exprimée en pourcentage du delta de prix minimal requis pour l'ouverture.

À l'aide de la variable suivante, il est possible d'augmenter ou de réduire le pas minimal pour l'ouverture de la position suivante. (Essayez dans le tester de stratégie, l'utilité deviendra claire.) (Applicable uniquement aux effets de rachat.)

  • Next Step Multiplier — Permet d'augmenter ou de réduire le pas minimal d'achat supplémentaire/vente supplémentaire selon les paramètres définis par l'utilisateur. (Applicable uniquement aux effets de rachat.) 1,0 — conserve le pas inchangé.

Types d'effets :

  1. NO_EFFECT - absence d'effets, trading classique
  2. WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES - affaiblissement de l'influence des devises individuelles (empêche l'ouverture de positions contenant les mêmes devises dans l'instrument dans la même direction, conçu pour réduire les pertes)
  3. COLLECTIVE_REINFORCEMENT - effet inverse du précédent
  4. SAFE_REPURCHASE - moyennisation hybride, à travers différents délais d'un instrument, sans augmentation des risques (clôture des positions rentables, seules ou en séries)
  5. CLASSIC_REPURCHASE - moyennisation classique, à travers différents délais d'un instrument, sans augmentation des risques (clôture toutes les positions en série en plus)
  6. SAFE_REPURCHASE_WEAKENING - fusion de WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES et SAFE_REPURCHASE
  7. SAFE_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusion de COLLECTIVE_REINFORCEMENT et SAFE_REPURCHASE
  8. CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING - fusion de WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES et CLASSIC_REPURCHASE
  9. CLASSIC_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusion de COLLECTIVE_REINFORCEMENT et CLASSIC_REPURCHASE
  10. COST_MINIMIZATION - fonctionne de la même manière sur les comptes NETTING et HEDGING, car il n'ouvre qu'une seule position par instrument et utilise les signaux de toutes les unités de temps pour clôturer cette position. En conséquence, la position peut être clôturée plus tôt si un signal provient d'une autre unité de temps. Ce mode a une double fonction : premièrement, assurer une universalité du trading indépendamment du type de compte ; deuxièmement, améliorer la qualité des entrées et des sorties grâce à un filtrage supplémentaire.

Autre :

  • Stop Loss % Of Average M1 - stop loss pour tous les instruments qui sont négociés dans la configuration actuelle en points (pas en pips). Si vous mettez la valeur à "0", alors le commerce a lieu sans utiliser de stop loss.
  • Take Profit % Of Average M1 - take profit pour tous les instruments qui sont négociés dans la configuration actuelle en points (pas en pips). Si vous mettez la valeur à "0", alors le commerce a lieu sans utiliser de take profit.
  • MAX Spread % Of Average M1 - spread en points (pas en pips), au-dessus duquel les positions ne s'ouvrent et ne se ferment pas.
  • Swaps - autoriser le trading uniquement sur les instruments et dans le sens où les swaps sont positifs (ce qui signifie que nous gagnons de l'argent en attendant la fermeture de la position)
  • History Days Window - il vaut mieux ne pas toucher cette variable, elle détermine combien d'historique des ordres est utilisé pour certains calculs, par exemple le solde maximum ou le martingale
  • Additional Profit Per Lot - s'applique à Linearization et à tous les effets REPURCHASE (conçu pour compenser les coûts non pris en compte, tels que les commissions), il ajoute un profit supplémentaire obligatoire à toute position devant être clôturée en gain.

En tenant compte du style du système commercial, les pertes d'arrêt sont désactivées pour une raison, et le spread est un peu plus grand pour ne pas manquer les entrées et les sorties. Cependant, la présence de ces paramètres est importante pour les utilisateurs.

Exclusion des instruments du portefeuille, sur la base de listes :

  • Include Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - commercer uniquement les instruments spécifiés (les instruments inactifs ferment leurs transactions et arrêtent de travailler)
  • Exclude Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - exclure les instruments spécifiés (les instruments inactifs ferment leurs trades et cessent de travailler)
  • Exclude Currencies [EUR,JPY ... etc] - exclure les instruments qui contiennent les devises spécifiées dans leur nom (les instruments inactifs ferment leurs trades et cessent de travailler)

Les noms des instruments et des devises peuvent être répertoriés avec une virgule ou un point, dans n'importe quel cas. Les noms d'instruments doivent être nettoyés des préfixes et des suffixes. Par exemple, si vous voulez exclure l'instrument "EURUSD.p" vous devriez le noter comme "EURUSD" ou "eurusd" en ignorant le suffixe. Les mêmes règles s'appliquent à l'énumération des devises.


# Avant l'exploitation, il est fortement recommandé d'étudier toutes les possibilités du conseiller dans le testeur de stratégies MetaTrader. #

Produits recommandés
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Experts
Les stratégies de cassure figurent parmi les approches de trading les plus éprouvées, intemporelles et fiables. Elles visent à capturer l’élan aux niveaux de prix clés — généralement après des périodes de consolidation du marché — où de forts mouvements ont tendance à suivre. Cela rend les systèmes de cassure idéaux pour les traders qui cherchent à profiter des tendances intrajournalières ou basées sur les sessions. All-In-One Breakout EA (Expert Advisor de Cassure Tout-en-Un) exploite pleinemen
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
Strategy Builder Pro
Kenneth Berry Cunningham
Experts
StrategyBuilder Pro - Build Your Perfect Trading Strategy STOP Trading With Single Strategy EAs - BUILD Your Own Strategy! Finally, an EA that adapts to YOUR trading style instead of forcing you into someone else's strategy. StrategyBuilder Pro isn't just another Expert Advisor - it's a complete strategy construction toolkit that lets you mix and match proven trading methods to create your personalized trading edge. Why StrategyBuilder Pro Changes Everything Old Way: Limited, Fixed Strat
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experts
Bienvenue dans le monde du trading avec Trend Candle Pumper – votre allié fiable sur les marchés financiers ! Trend Candle Pumper est un bot de trading intelligent conçu pour ceux qui veulent investir sans être des experts. Comment ça fonctionne : Trend Candle Pumper utilise des algorithmes d’intelligence artificielle avancés pour analyser les tendances des marchés financiers. Mais qu’est-ce qu’une tendance ? En bref, c’est la direction générale dans laquelle évolue le prix d’un actif. Notre bo
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
FREE
DCC Scalper
Fernando De Paljla Silva
Experts
DCC Scalper uses the Donchian Channel indicator along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal. This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, DCC Scalper is for you. DCC Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, such as take pr
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experts
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Simplifié Prix de lancement : Seulement 50 $ (le prix augmentera à chaque achat – verrouillez votre copie dès aujourd’hui !) Le Smart Breakout Zones EA est un système de trading entièrement automatisé du London Breakout, conçu pour les traders qui recherchent des opportunités régulières durant la session la plus volatile de la journée. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet EA vous apporte un avantage simple, professionnel et sans stress. Pourquoi
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (27)
Experts
Candle Bot -  is a simple and effective Expert Advisor (EA) for trading gold on the Meta Trader 5 platform. The Expert waits for bar 1 to be a large candle and for bar 2 to be a small candle, then opens a position in the direction of the small candle. The direction of the small candle (bullish or bearish) does not matter. Recommendations: Currency pair: XAUUSD (GOLD). Time frame: M1,M5,M30 Minimum deposit: $300 (recommended $1000) Leverage: Any Account type: Any(Better works on ECN) Bot for Ri
FREE
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
PatternPro
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experts
Introducing the GBPUSD Expert Bot – a meticulously tested automated trading solution crafted specifically for trading the GBP/USD pair on the 10-minute chart.  A trading bot is an automated software tool designed to execute buy and sell orders in financial markets based on predefined strategies. It analyzes market data, such as price movements, volume, and trends, to make decisions without constant manual input. These bots can operate across various asset classes, including stocks, forex, and cr
BTC Winner Expert
AHMED ABULFATEH
5 (1)
Experts
Pour consulter le compte démo, rendez-vous sur icmarkets. Voir le compte sur MT5 Compte : 52326142 Mot de passe : @Ahmed123 SERVEUR : ICMarketsSC-Demo BTC Winner Expert - Votre solution ultime de trading de cryptomonnaies pour MT5 Maximisez vos profits en cryptomonnaies grâce au trading automatisé avancé BTC Winner Expert est un Expert Advisor MetaTrader 5 (MT5) de pointe, spécialement conçu pour dominer les marchés du Bitcoin et des cryptomonnaies. Combinant des stratégies intelligentes d
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experts
Kit-Trader Golden Days pour MT5 Un bordereau complet et ultra-efficace pour vous accompagner dans votre trading. Le trading en lui-même est très difficile. Il n'est pas étonnant que 97 % des traders soient perdants, finançant les transactions des 3 % gagnants. Ce bordereau est conçu pour améliorer votre niveau de trading et vous aider à mieux contrôler vos ordres. Un bordereau avec stop loss, take profit, stop suiveur et ajustements d'ordres dynamiques aide les traders à : Contrôler les risques
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experts
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Bober Lazer
Arnold Bobrinskii
Experts
Bober Lazer : bot Breakout pour les échanges de crypto et le forex. Libérez la puissance du trading de précision avec Bober Lazer, votre solution de rupture spécialisée pour les marchés des contrats à terme et des changes cryptographiques. Optimisé pour les actifs volatils tels que   l'ETHUSDT   , ce bot a affiché d'excellentes performances en temps réel sur des plateformes comme Binance, OKX et Bybit. Sur les comptes suivis récemment,   une croissance supérieure à 1 300 %   a été observée en
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Pivot Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
This robot trading based following indicators. ADX (Average Directional Movement Index) MAs (Moving Average, MA) Supported Parameters    Pair: EURUSD    Period: 4H, 8H, 12H, 1Day https://www.youtube.com/watch?v=yhM91KUIaK8 Tested with FTMO broker.  We suggest tight spread broker.  If you do not have tight broker, I recommended icmarket broker and you can created tight spread with using following link. Link:  https://icmarkets.com/?camp=64005 Before use it please test own broker. Thank you.
Master Swing
Erlan Sumanjaya
5 (1)
Experts
Swing trading is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements. The Master Swing EA can identify swing highs and swing lows to determine the trend direction. Once the trend direction is determined, the Master Swing EA will analyze the best potential entry positions. Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance betw
Correlator MT5
Marta Gonzalez
Experts
This system combines the power of correlation trading with an algorithm that manages open trades, enhancing both the signal detection and the trade resolution in the direction desired by the trader. The system detects the divergence of two pairs, in this case EURUSD and GBPUSD, and exploits this imbalance. The system can work with any two pairs that have a strong correlation, but it is optimized for EURUSD and GBPUSD. The system uses multiple orders and lots, but its algorithm optimizes the bala
EURUSD 3m hunter
Sergio Tiscar Ortega
5 (1)
Experts
EA that operates the EURUSD through order blocks and liquidity gaps in a 3-minute time frame. Backtested between 01/01/2020 and today (10/26/2023) where it can generate a net profit of $39,303.75 (basic Pepperstone account commissions) starting from a base account of $10,000. The maximum balance reduction is 24.14% and the maximum equity reduction is 28.51%, using a constant risk of 2.1% of the initial account balance and a maximum lot size of 1.6. There are several variables that the user can
FREE
Smart AI M5
Nikitha Lilitha Mathangana
Experts
Smart AI is a 100% calculating smart Robot that uses cutting edge algorithms. A technology you can trust in. Features: Time Based Trading Stop Loss Take Profit Trailing Stop Loss Break Even Stop Counter Trades Trade Appender One Click Buttons Close All: close all orders and positions. Close Profit: close all positions in profit. Close Loss: close all positions in loss. Close Stop: close all stop orders. Close Buy: close all buy positions. Close Sell: close all sell positions. Close Orders: close
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Ion Engine
Vitalii Zakharuk
Experts
Ion Engine is an automated scalping Expert Advisor designed to fix the result without the trader taking part in trading. In the right hands, the scalping advisor will be an effective tool that brings good results in Forex. The Expert Advisor has embodied all the best trading algorithms from scalping and pipsing: filtering deals by different methods from different time intervals when trading price momentum patterns from the instrument's minute charts. Keep in mind the bot works with a small spr
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Hunting Cat Scalper MT5
Pak Hong Poon
5 (1)
Experts
Hunting Cat Scalper is a fully automated trading robot on mainly USDJPY. It well identifies potential breakout levels in certain price patterns and then trades along with the breakouts.  A FREE copy of Superdog Pro is gifted along with the purchase of Hunting Cat Scalper. Contact me for further details and conditions. Current Price: $349 --> (Next price $449)   Live signal: Set C (with trailing stop):  https://www.mql5.com/en/signals/2231094 Main Features Identifies breakout levels in price pat
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Neon Shadow MT5
Evgeniy Ilin
4.85 (34)
Experts
Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveur
FREE
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin
4.33 (12)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Neon Shadow MT4
Evgeniy Ilin
4.64 (11)
Experts
Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveur
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis