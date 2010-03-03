Currency Trade MT5

Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente.

# Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei server e algoritmi, poi vengono selezionati i migliori tra loro e cuciti in un unico consulente. L'obiettivo principale è prevedere le inversioni di prezzo.

1) Deposito minimo: $500 per un account cent e $50.000 per un account normale, leva non inferiore a 1/30 2) Installazione: su qualsiasi grafico (scegli qualsiasi grafico e appendi, solo uno) 3) Raccomandazione: quando si negozia, utilizzare l'effetto SAFE_REPURCHASE in combinazione con Linearization = true e Trade In Plus Swaps Direction = true (ciò genererà poche transazioni e un lungo periodo di mantenimento, ma garantirà il commercio più sicuro possibile al fine di guadagnare a lungo termine, puntando non su ciò che si desidera, ma su percentuali realmente raggiungibili)



Coppie di valute regolari. Esempio di un broker che lavora in questo settore - # Il consulente lavora settorialmente, negoziando un portafoglio di strumenti simili nelle loro proprietà. All'interno dell'idea ci sono server che eseguono il machine learning. Dopo l'apprendimento automatico, le impostazioni vengono incorporate in un modello generale che implementa il trading solo nel settore selezionato. In questo caso, il settore è. Esempio di un broker che lavora in questo settore - RoboForex





Periodicamente riallerò il consulente e pubblicherò nuovi, più freschi e pertinenti per l'attuale situazione di mercato.





Non ogni broker ha nel suo arsenale strumenti da un settore o un altro, ad eccezione delle valute ordinarie, quindi è altamente raccomandato testare il consulente nel tester della strategia prima dell'acquisto e assicurarsi che questo settore sia disponibile per te e che il consulente stia facendo trades profittevoli ed efficaci.





Se sai di avere gli strumenti di questo settore, non dimenticare di impostare correttamente l'adattamento al naming degli strumenti dal tuo broker.



Parametri di input del consulente

Impostazioni di adattamento alle regole di denominazione degli strumenti:

To Lower Symbol - denominazione dello strumento in minuscolo/maiuscolo

Symbol Postfix - la stringa con cui finisce ogni nome dello strumento.

Symbol Prefix = la stringa con cui inizia ogni nome dello strumento.

Questo blocco è molto importante, poiché inizialmente il consulente è configurato per funzionare con strumenti che utilizzano lo schema di denominazione classico, ad esempio, come il broker "RoboForex". Questo afferma che tutti gli strumenti sono scritti in lettere maiuscole e non hanno caratteri speciali iniziali e finali nel nome (postfisso e prefisso). Esempio - "EURUSD". Ma ci sono anche broker che chiamano, ad esempio, così - "EURUSD!" o ".eurusd_".





Fusi orari:

Source Shift Hours - spostamento della finestra temporale rispetto alla fonte delle quotazioni su cui svolgo l'apprendimento automatico (broker RoboForex)

I miei server utilizzano per l'ottimizzazione e la ricerca delle finestre temporali il tempo del server di quotazione, che è contenuto in queste quotazioni. Quindi, siamo legati al tempo del broker RoboForex. Di solito il tempo di tutti i principali broker coincide con il broker RoboForex.





Volumi di input e adattamento automatico al deposito:

Auto Lot - attiva l'adattamento automatico al deposito (se disattivato, sarà molto simile alla modalità lotti fissi)

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - Variabile di controllo del rischio (usata in modo analogo al lotto, più è alta, più i nostri volumi sono

Deposit For ONE! Symbol - l'importo del deposito per il quale i rischi sono adattati (viene utilizzato quando l'adattamento automatico al deposito è disattivato)

Deposit Percent [1...100] - quale percentuale del deposito assegnare per l'uso del nostro consulente. (Per l'uso con altri consulenti, funziona solo in modalità auto lotto)

Martingale: Lot Mode - ha due posizioni "SIMPLE_LOT", che è il default e la modalità martingale "MARTINGALE"

Martin Multiplier Steps Max - Il numero di operazioni in perdita che possiamo estrapolare dalla storia del trading, i cui lotti sommiamo per aggiungerli al volume della nuova posizione. Maggiore è questo numero, maggiori sono i rischi in situazioni estreme, ma insieme ai rischi aumentano le probabilità di ottenere un profitto. Modalità rimbalzo delle perdite: Linearization - aspettare che la posizione perdente si chiuda in attivo

Minutes Hold For Linearization - quanti minuti aspettiamo un risultato positivo da una posizione perdente (se il tempo scade la posizione può chiudersi con un segnale opposto, quando arriva) Battaglia contro l'obsolescenza delle impostazioni: Days To Future - quanti giorni a partire dalla fine del tratto di ottimizzazione è permesso aprire posizioni (questo non influisce sulla chiusura) La data dell'ottimizzazione più recente, così come il numero di giorni che si può commerciare in futuro, può essere visto nell'interfaccia grafica del consulente. Effetti: Effect - possibilità di attivare modalità di funzionamento speciali (filtraggio degli input del portafoglio o del segnale)

- possibilità di attivare modalità di funzionamento speciali (filtraggio degli input del portafoglio o del segnale) First % Of Price Step — È possibile regolare la distanza tra operazioni consecutive quando si utilizza una qualsiasi delle opzioni della modalità di ricompravendita (repurchase). Lo scopo di questa funzione è impostare la distanza minima tra operazioni effettuate nella stessa direzione (acquisto o vendita). Distribuendo in modo ragionevole la distanza tra gli ingressi, si ottiene la possibilità di configurare in modo flessibile i punti di entrata ed evitare di aprire posizioni in zone di prezzo simili. Inizialmente, la distanza minima fino al punto di apertura della posizione successiva è espressa come percentuale del delta minimo di prezzo necessario per l'apertura.

Utilizzando la variabile successiva, è possibile aumentare o ridurre il passo minimo per l'apertura della posizione successiva. (Provate nel tester di strategia, ne comprenderete subito il funzionamento.) (Applicabile solo agli effetti di ricompravendita.) Next Step Multiplier — Aumenta o riduce il passo minimo per acquisti aggiuntivi/vendite aggiuntive in base alle impostazioni dell'utente. (Applicabile solo agli effetti di ricompravendita.) 1,0 — mantiene il passo invariato. Tipi di effetti: NO_EFFECT - assenza di effetti, trading normale WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES - indebolimento dell'influenza delle singole valute (impedisce l'apertura di posizioni contenenti le stesse valute nello strumento nella stessa direzione, concepito per ridurre le perdite) COLLECTIVE_REINFORCEMENT - effetto opposto al precedente SAFE_REPURCHASE - media ibrida, attraverso diversi tempi di un strumento, senza aumentare i rischi (chiude posizioni redditizie, da solo o in serie) CLASSIC_REPURCHASE - media classica, attraverso diversi tempi di un strumento, senza aumentare i rischi (chiude tutte le posizioni in serie in più) SAFE_REPURCHASE_WEAKENING - fusione di WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES e SAFE_REPURCHASE SAFE_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusione di COLLECTIVE_REINFORCEMENT e SAFE_REPURCHASE CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING - fusione di WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES e CLASSIC_REPURCHASE CLASSIC_REPURCHASE_REINFORCEMENT - fusione di COLLECTIVE_REINFORCEMENT e CLASSIC_REPURCHASE COST_MINIMIZATION - funziona allo stesso modo sui conti NETTING e HEDGING, poiché apre una sola posizione per ogni strumento e utilizza i segnali di tutti i timeframe per chiuderla. Di conseguenza, la posizione può chiudersi anticipatamente se arriva un segnale da un altro timeframe. Questa modalità ha una doppia funzione: in primo luogo, garantire universalità al trading indipendentemente dal tipo di conto; in secondo luogo, migliorare la qualità di entrate e uscite grazie a un filtro aggiuntivo. Altro: Stop Loss % Of Average M1 - stop loss per tutti gli strumenti che vengono scambiati nell'attuale configurazione in punti (non pip). Se si imposta il valore a "0", il trading avviene senza l'uso dello stop loss.

Take Profit % Of Average M1 - take profit per tutti gli strumenti che vengono scambiati nell'attuale configurazione in punti (non pip). Se si imposta il valore a "0", il trading avviene senza l'uso del take profit.

MAX Spread % Of Average M1 - spread in punti (non pip), al di sopra del quale le posizioni non vengono aperte o chiuse.

Swaps - consentire il trading solo su quegli strumenti e in quella direzione, dove ci vengono dati swap positivi (questo significa che guadagniamo mentre aspettiamo la chiusura della posizione)



History Days Window - questa variabile è meglio lasciarla così com'è, si riferisce alla quantità di storia degli ordini che viene utilizzata in alcuni calcoli, ad esempio il saldo massimo o martingale.

Additional Profit Per Lot - si applica a Linearization e a tutti gli effetti REPURCHASE (progettato per compensare i costi non considerati, come le commissioni); aggiunge un profitto supplementare obbligatorio a ogni posizione che deve essere chiusa in profitto.

Tenendo conto dello stile del sistema di trading, gli stop loss sono disattivati non per caso, e lo spread è un po' più alto per non perdere ingressi ed uscite. Tuttavia, la presenza di queste impostazioni è importante per gli utenti. Esclusione di strumenti dal portafoglio, sulla base di elenchi: Include Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - fare trading solo con gli strumenti specificati (gli strumenti inattivi chiudono le loro operazioni e smettono di lavorare)



Exclude Instruments [EURUSD,GBPCHF ... etc] - escludere gli strumenti specificati (gli strumenti inattivi chiudono i loro trade e smettono di funzionare)

Exclude Currencies [EUR,JPY ... etc] - escludere quegli strumenti che contengono nelle loro denominazioni le valute specificate (gli strumenti inattivi chiudono i loro trade e smettono di funzionare) I nomi degli strumenti e delle valute possono essere elencati separati da una virgola o da un punto, in qualsiasi registro. I nomi degli strumenti devono essere liberi da prefissi e suffissi. Ad esempio, se si desidera escludere lo strumento "EURUSD.p" è necessario scriverlo come "EURUSD" o "eurusd" ignorando il suffisso. Le stesse regole si applicano alla lista delle valute.

Si raccomanda vivamente di studiare tutte le funzioni del consulente nell'Analyzer di strategie MetaTrader prima di utilizzarlo.




