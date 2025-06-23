Dynamic Scalper System

5

Индикатор "Dynamic Scalper System" разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн.
Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами.
Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены.

Принцип действия индикатора.
Большие стрелки определяют направление тренда.
Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрелок.
Красные стрелки - для бычьего направления, Синие стрелки для медвежьего.

По направлению тренда рисуются чувствительные линии движения цены, действуют совместно с сигналами маленьких стрелок.
Действие сигналов происходит следующим образом: при появлении линий в подходящие моменты будут формироваться сигналы для входа, открытые позиции держать пока есть линии, а при завершении - выход из сделки.
Рекомендуемые тайм фреймы для работы M1 - H4.
Стрелки формируются на текущей свече, если открылась следующая свеча, стрелка на предыдущей не перерисовывается.


Входные параметры

Trend Wave Period - Период трендового направления (большие стрелки), изменяет временной интервал трендовых волн. Значение 1 - самая длинная продолжительность направления, с увеличением параметра продолжительность уменьшается.

Scalper Arrows Period - Период расчета сигнальных стрелок (маленькие стрелки), изменяет частоту генерации сигналов для входа. Значение 3 - самая частая генерация, с увеличением параметра уменьшается частота стрелок и увеличивается точность.

Параметры изменять для разных тайм-фреймов и торговых инструментов. Есть оповещения ко всем сигналам.
Отзывы 1
Ning lack
587
Ning lack 2025.11.22 00:56 
 

One of the good indicators I have used

Ответ на отзыв