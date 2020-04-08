Synthetic Trend AI

Synthetic Trend AI — um indicador de tendência inteligente com tecnologia de inteligência artificial

O indicador Synthetic Trend AI é uma poderosa ferramenta de análise técnica que combina a fórmula clássica do SuperTrend com algoritmos de inteligência artificial (k-Nearest Neighbors, KNN) e análise de volume. Ele foi desenvolvido para quem deseja analisar o mercado com mais profundidade e tomar decisões mais seguras.

O que torna o Synthetic Trend AI único:
Previsão de tendências por IA: Utiliza o algoritmo KNN para analisar dados históricos e prever a direção do movimento dos preços.
Análise de volume: As VWMA (médias móveis ponderadas por volume) integradas permitem que você considere a força de um movimento, não apenas sua direção.
Configurações de sensibilidade flexíveis: Ajuste o número de vizinhos (k) e o volume de dados (n) para se adaptar precisamente ao seu estilo de negociação.
Sinais visuais de tendência: Uma linha verde abaixo do preço indica uma tendência de alta, uma linha vermelha acima do preço indica uma tendência de baixa.
Trailing Stop Dinâmico: O indicador pode ser usado como um stop-loss inteligente, reagindo ao preço e ao volume.

Para quem é este indicador?
Traders que buscam pontos de entrada e saída mais precisos
Investidores que valorizam sinais confiáveis
Qualquer pessoa que queira combinar abordagens clássicas e tecnológicas em uma única ferramenta
