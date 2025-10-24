Synthetic Trend AI : un indicateur de tendance intelligent optimisé par l'intelligence artificielle





L'indicateur Synthetic Trend AI est un puissant outil d'analyse technique qui combine la formule classique de SuperTrend avec des algorithmes d'intelligence artificielle (k-Nearest Neighbors, KNN) et l'analyse des volumes. Il est conçu pour ceux qui souhaitent analyser le marché en profondeur et prendre des décisions plus éclairées.





Ce qui rend Synthetic Trend AI unique :

Prévisions de tendance par l'IA : Utilise l'algorithme KNN pour analyser les données historiques et prédire l'orientation des mouvements de prix.

Analyse des volumes : Les moyennes mobiles pondérées par le volume (VMM) intégrées vous permettent de prendre en compte l'intensité d'un mouvement, et pas seulement sa direction.

Paramètres de sensibilité flexibles : Ajustez le nombre de voisins (k) et le volume de données (n) pour l'adapter précisément à votre style de trading.

Signaux de tendance visuels : Une ligne verte sous le prix indique une tendance haussière, une ligne rouge au-dessus indique une tendance baissière.

Stop suiveur dynamique : L'indicateur peut être utilisé comme stop-loss intelligent, réagissant au prix et au volume.





À qui s'adresse cet indicateur ? Traders recherchant des points d'entrée et de sortie plus précis

Investisseurs privilégiant des signaux fiables

Toute personne souhaitant combiner approches classiques et technologiques dans un seul outil