Synthetic Trend AI: un indicatore di tendenza intelligente basato sull'intelligenza artificiale
L'indicatore Synthetic Trend AI è un potente strumento di analisi tecnica che combina la classica formula SuperTrend con algoritmi di intelligenza artificiale (k-Nearest Neighbors, KNN) e analisi del volume. È progettato per coloro che desiderano osservare il mercato in modo più approfondito e prendere decisioni più consapevoli.
Cosa rende Synthetic Trend AI unico:
Previsione di tendenza basata sull'intelligenza artificiale: utilizza l'algoritmo KNN per analizzare i dati storici e prevedere la direzione del movimento dei prezzi.
Analisi del volume: le VWMA (medie mobili ponderate per il volume) integrate consentono di considerare la forza di un movimento, non solo la sua direzione.
Impostazioni di sensibilità flessibili: regola il numero di vicini (k) e il volume dei dati (n) per adattarli con precisione al tuo stile di trading.
Segnali di tendenza visivi: una linea verde sotto il prezzo indica un trend rialzista, una linea rossa sopra il prezzo indica un trend ribassista.
Trailing Stop dinamico: l'indicatore può essere utilizzato come uno stop-loss intelligente, reagendo al prezzo e al volume.
A chi è rivolto questo indicatore?
Trader alla ricerca di punti di ingresso e di uscita più precisi
Investitori che apprezzano segnali affidabili
Chiunque voglia combinare approcci classici e tecnologici in un unico strumento