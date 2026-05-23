Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 20
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основная проблема заключается в том, что в режиме "Только цены открытия" у вас есть только цены открытия.
В режиме "Open Prices Only" у вас есть high/low предыдущей свечи, с учетом того, какие отложенные ордера открыты или не открыты без проскальзывания.
В справочной документации я вижу, что вы имеете в виду OHLC, но затем я также вижу предупреждение о проскальзывании стопов и отложенных ордеров:
"В этом режиме генерируются OHLC-цены баров выбранного для тестирования таймфрейма. Функция эксперта OnTick() выполняется только в начале бара (по цене Open). Из-за этой особенности стоп-уровни и отложенные ордера могут срабатывать по цене, отличной от заданной (особенно при тестировании на старших таймфреймах). Но это позволяет быстро провести оценочное тестирование эксперта".
В справочной документации я вижу, что вы имеете в виду OHLC, но затем я также вижу предупреждение о проскальзывании стопов и отложенных ордеров:
Не верьте всему, что пишут на заборах.
Не верьте всему, что пишут на заборах.
Ах да. Главная фраза в справочной документации -"особенно при тестировании на более высоких таймфреймах".
Очевидно, что H1 не является более высоким таймфреймом.
Привет! Ставлю в тестере тест любого робота, символа, ТФ, тип моделирования... Получаю ошибку: no history data. При этом в меню Symbols (Ctrl+U) данные всех ТФ (включая минутный) загружаются. В чем может быть дело и как это исправить?
как это исправить?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
2010.01.14 14:43:26 TestGenerator: no history data 'USDCHF60'
Vladimir Paukas, 2010.01.14 14:16
Всем спасибо. Помогло шаманство с кнопочкой использовать дату.
Выключил- всё нормально стало. Включил снова - опять нормально. Глюк видать.
MT4, конечно. Но все может быть.
Мне помогло другое шаманство.
Первые две точки доступа не работали - постоянное переподключение (connection lost - потом authorized... потом снова connection lost... - authorized и так далее). С третьего раза, выбрав третью точку на угад заработало нормально
Мне помогло другое шаманство.
А заодно еще одну проблему решил таким образом - на сервере Pro брокера RoboForex исчезла тиковая история золота несколько недель назад. Техподдержка морозится, что происходит вообще непонятно. На серверах ECN история есть (но худшего качества и меньшего объема). Сейчас перепинговал другой сервер и оказалось что и тики на нем прежние тоже есть... Но это гадательный шар нужно иметь и быть потомственной гадалкой 100 уровня, чтобы случайный пользователь мог решить такую проблему. Никто ведь не разбежался помогать, всем шерифам до одного места проблемы индейцев
исчезла тиковая история