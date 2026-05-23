Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 20

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Ryan L Johnson #:
основная проблема заключается в том, что в режиме "Только цены открытия" у вас есть только цены открытия.
В режиме "Только цены открытия" у Вас есть хай/лоу предыдущей свечи, с учетом которых открываются или не открываются отложенные ордера без проскальзывания.
 
Ilya Malev #:
В режиме "Open Prices Only" у вас есть high/low предыдущей свечи, с учетом того, какие отложенные ордера открыты или не открыты без проскальзывания.

В справочной документации я вижу, что вы имеете в виду OHLC, но затем я также вижу предупреждение о проскальзывании стопов и отложенных ордеров:

"В этом режиме генерируются OHLC-цены баров выбранного для тестирования таймфрейма. Функция эксперта OnTick() выполняется только в начале бара (по цене Open). Из-за этой особенности стоп-уровни и отложенные ордера могут срабатывать по цене, отличной от заданной (особенно при тестировании на старших таймфреймах). Но это позволяет быстро провести оценочное тестирование эксперта".

Real and Generated Ticks - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
Real and Generated Ticks - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
  • www.metatrader5.com
Ticks are required for testing and optimizing Expert Advisors, because they use tick data for operation. Testing can be performed on real ticks...
 
Ryan L Johnson #:
В справочной документации я вижу, что вы имеете в виду OHLC, но затем я также вижу предупреждение о проскальзывании стопов и отложенных ордеров:

Не верьте всему, что пишут на заборах.


#include <Trade/Trade.mqh>
CTrade trade;


void OnTick(void)
{
   static bool set=false;
   
   if(!set)
   {
      double price1=SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)*100;
      double tp1=price1+SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)*1000;
      double sl1=price1-SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)*1000;

      double price2=SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)-SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)*100;
      double tp2=price2-SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)*1000;
      double sl2=price2+SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)*1000;
   
      trade.BuyStop(1.0, price1, _Symbol, sl1, tp1);
      trade.SellStop(1.0, price2, _Symbol, sl2, tp2);

      set=true;
   }
}
 
Ilya Malev #:

Не верьте всему, что пишут на заборах.

Ах да. Главная фраза в справочной документации -"особенно при тестировании на более высоких таймфреймах".

Очевидно, что H1 не является более высоким таймфреймом.

 

Привет! Ставлю в тестере тест любого робота, символа, ТФ, тип моделирования... Получаю ошибку: no history data. При этом в меню Symbols (Ctrl+U) данные всех ТФ (включая минутный) загружаются. В чем может быть дело и как это исправить?


 
Ilya Malev #:

как это исправить?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

2010.01.14 14:43:26 TestGenerator: no history data 'USDCHF60'

Vladimir Paukas, 2010.01.14 14:16

Всем спасибо. Помогло шаманство с кнопочкой использовать дату.

Выключил- всё нормально стало. Включил снова - опять нормально. Глюк видать.

MT4, конечно. Но все может быть.
 
fxsaber #:
MT4, конечно. Но все может быть.

Мне помогло другое шаманство. 

Первые две точки доступа не работали - постоянное переподключение (connection lost - потом authorized... потом снова connection lost... - authorized и так далее). С третьего раза, выбрав третью точку на угад заработало нормально

 
Ilya Malev #:

Мне помогло другое шаманство.

Да, это древнее поведение. Забываю каждый раз.
 

А заодно еще одну проблему решил таким образом - на сервере Pro брокера RoboForex исчезла тиковая история золота несколько недель назад. Техподдержка морозится, что происходит вообще непонятно. На серверах ECN история есть (но худшего качества и меньшего объема). Сейчас перепинговал другой сервер и оказалось что и тики на нем прежние тоже есть... Но это гадательный шар нужно иметь и быть потомственной гадалкой 100 уровня, чтобы случайный пользователь мог решить такую проблему. Никто ведь не разбежался помогать, всем шерифам до одного места проблемы индейцев


 
Ilya Malev #:

исчезла тиковая история

Поскольку точка доступа может выбираться автоматически (по пингу, например), то прямо во время реальной торговли можно нарваться на отсутствие тиковой истории. Так было всегда.
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