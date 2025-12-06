Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта ?

Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта у элементов ?

Надо каждый элемент менять ? Можно както один размер поставить и все остальные его подхватят ?

Точнее не получается изменить у ComboBox и CheckBox

