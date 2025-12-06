Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта ?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта у элементов ?
Надо каждый элемент менять ? Можно както один размер поставить и все остальные его подхватят ?
Точнее не получается изменить у ComboBox и CheckBox