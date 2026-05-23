Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 21

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Можно блокировать на файрволе исходящие на адреса "плохих" серверов, чтобы они никогда не выбирались. По возможности - с reject'ом, а не с drop'ом.

На винде не знаю, а на линуксе - легко.

 
Замечательно просто, топовое ПО для высоко надежной торговли на фин рынках
 
fxsaber #:
Поскольку точка доступа может выбираться автоматически (по пингу, например), то прямо во время реальной торговли можно нарваться на отсутствие тиковой истории. Так было всегда.
Может ли от этого спасти подбор местоположения VPS?
 
Aleksey Nikolayev #:
Может ли от этого спасти подбор местоположения VPS?

Сложно сказать. Например, с некоторых российских IP может быть очень плохое соединение с некоторыми точками торгового сервера, у которых низкий пинг.

Не вижу особого смысла это обсуждать. Ну есть и есть.

 
JRandomTrader #:

Можно блокировать на файрволе исходящие на адреса "плохих" серверов, чтобы они никогда не выбирались. По возможности - с reject'ом, а не с drop'ом.

Не пробовал - нет соответствующей компетенции.

 
Aleksey Nikolayev #:
Может ли от этого спасти подбор местоположения VPS?

Нет, не спасает, только что проверил. Сервера RoboForex.Pro.

Автовыбор - United States, 

Тиковой истории нет.

Выбрал вручную сервер Netherlands -

Тиковая история есть.

Адрес VPS сервера United States

 

Google AI посоветовал при открытии счета в Metatrader5 в поле Сервер установить IP надежного Access Server.

И прислал инструкцию, как определить этот IP.
На всякий случай привожу ее ниже.
Может кому-нибудь это поможет.

Пошаговая инструкция

Подключитесь к нужному серверу Access server.

В терминале MT5 нажмите на индикатор связи в правом нижнем углу и выберите Access server UK. 

Убедитесь, что связь установилась (индикатор стал зеленым/синим).

Откройте командную строку (CMD): Нажмите клавиши Win + R на клавиатуре, введите cmd и нажмите Enter.

Введите команду для поиска соединений

В черном окне консоли введите следующую команду и нажмите Enter:

netstat -n -b

(Или просто netstat -n, если первая команда требует прав администратора).

Найдите процесс терминала

В появившемся списке ищите строку, где в колонке «Исполняемый файл» указан metatrader5.exe или terminal64.exe.

Смотрите на колонку «Внешний адрес» (Foreign Address).

Вам нужен адрес, который заканчивается на порт :443 (стандартный порт MT5 для связи с сервером).

Пример: Если вы видите 193.218.144.55:443, то 193.218.144.55 — это и есть нужный IP-адрес.

Зафиксируйте адрес в MT5

Вернитесь в терминал: Файл -> Подключиться к торговому счету.

В поле Сервер удалите старое название и вставьте полученный IP-адрес.

Нажмите ОК. Теперь терминал будет пытаться соединиться напрямую по этому адресу, 

минуя автоматический поиск точек доступа. [1, 2, 3, 4]


Чтобы понять, какой именно адрес принадлежит MetaTrader 5, 

когда в списке нет названия процесса, нам нужно сопоставить открытые соединения с ID программы.

Вот как это сделать:

Шаг 1: Узнаем ID процесса (PID)

   1. Откройте Диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc).

   2. Перейдите на вкладку Подробности (Details).

   3. Найдите в списке terminal64.exe (это и есть MetaTrader 5).

   4. Посмотрите число в колонке ИД процесса (PID). Например, пусть это будет 2672


Шаг 2: Находим IP через командную строку

Теперь вернитесь в командную строку, где вы вводили netstat, но используйте расширенную команду:

netstat -ano | findstr 2672

Результат: 

  TCP    192.168.1.102:57196    23.106.59.251:443      ESTABLISHED     2672


23.106.59.251    IP Access server UK

 
Ilya Malev тиковая история по золоту. Техподдержка морозится, вообще не понятно, что происходит. На ECN-серверах история есть (но худшего качества и меньшего объема). Сейчас пропинговал другой сервер и оказалось, что на нем тоже есть предыдущие тики..... Но это гадальный шар надо иметь и быть потомственной гадалкой 100 уровня, чтобы случайный пользователь мог решить такую проблему. Никто не прибежал на помощь, всем шерифам наплевать на проблемы индейцев


Знакомая ситуация. Когда история тиков исчезает, а поддержка молчит, торговля превращается в гадание. Рад, что вы нашли другой сервер, но полагаться на удачу - не лучший способ работы.
 
klycko #:
Google AI посоветовал при открытии счета в Metatrader5 в поле Сервер установить IP надежного Access Server.

Удалось, наконец, заблокировать этот злополучный Access server Fin.

Прилагаю инструкцию.

Теперь проблема решена и никаких connection lost !!!

 
klycko #:
Прилагаю инструкцию.

Команда netstat -bn под администратором покажет имена процессов

...
  TCP    172.19.0.1:54533       194.164.179.214:443    TIME_WAIT
  TCP    172.19.0.1:54535       203.29.60.245:443      TIME_WAIT
  TCP    172.19.0.1:54544       46.21.254.122:443      ESTABLISHED
 [terminal64.exe]
...
  TCP    192.168.1.2:60651      194.164.179.244:443    ESTABLISHED
 [terminal64.exe]
...
2 соединения ESTABLISHED, первый - Access Point.
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