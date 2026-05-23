Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 21
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Можно блокировать на файрволе исходящие на адреса "плохих" серверов, чтобы они никогда не выбирались. По возможности - с reject'ом, а не с drop'ом.
На винде не знаю, а на линуксе - легко.
Поскольку точка доступа может выбираться автоматически (по пингу, например), то прямо во время реальной торговли можно нарваться на отсутствие тиковой истории. Так было всегда.
Может ли от этого спасти подбор местоположения VPS?
Сложно сказать. Например, с некоторых российских IP может быть очень плохое соединение с некоторыми точками торгового сервера, у которых низкий пинг.
Не вижу особого смысла это обсуждать. Ну есть и есть.
Можно блокировать на файрволе исходящие на адреса "плохих" серверов, чтобы они никогда не выбирались. По возможности - с reject'ом, а не с drop'ом.
Не пробовал - нет соответствующей компетенции.
Может ли от этого спасти подбор местоположения VPS?
Нет, не спасает, только что проверил. Сервера RoboForex.Pro.
Автовыбор - United States,
Тиковой истории нет.
Выбрал вручную сервер Netherlands -
Тиковая история есть.
Адрес VPS сервера United States
Google AI посоветовал при открытии счета в Metatrader5 в поле Сервер установить IP надежного Access Server.
И прислал инструкцию, как определить этот IP.
На всякий случай привожу ее ниже.
Может кому-нибудь это поможет.
Пошаговая инструкция
Подключитесь к нужному серверу Access server.
В терминале MT5 нажмите на индикатор связи в правом нижнем углу и выберите Access server UK.
Убедитесь, что связь установилась (индикатор стал зеленым/синим).
Откройте командную строку (CMD): Нажмите клавиши Win + R на клавиатуре, введите cmd и нажмите Enter.
Введите команду для поиска соединений
В черном окне консоли введите следующую команду и нажмите Enter:
netstat -n -b
(Или просто netstat -n, если первая команда требует прав администратора).
Найдите процесс терминала
В появившемся списке ищите строку, где в колонке «Исполняемый файл» указан metatrader5.exe или terminal64.exe.
Смотрите на колонку «Внешний адрес» (Foreign Address).
Вам нужен адрес, который заканчивается на порт :443 (стандартный порт MT5 для связи с сервером).
Пример: Если вы видите 193.218.144.55:443, то 193.218.144.55 — это и есть нужный IP-адрес.
Зафиксируйте адрес в MT5
Вернитесь в терминал: Файл -> Подключиться к торговому счету.
В поле Сервер удалите старое название и вставьте полученный IP-адрес.
Нажмите ОК. Теперь терминал будет пытаться соединиться напрямую по этому адресу,
минуя автоматический поиск точек доступа. [1, 2, 3, 4]
Чтобы понять, какой именно адрес принадлежит MetaTrader 5,
когда в списке нет названия процесса, нам нужно сопоставить открытые соединения с ID программы.
Вот как это сделать:
Шаг 1: Узнаем ID процесса (PID)
1. Откройте Диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc).
2. Перейдите на вкладку Подробности (Details).
3. Найдите в списке terminal64.exe (это и есть MetaTrader 5).
4. Посмотрите число в колонке ИД процесса (PID). Например, пусть это будет 2672
Шаг 2: Находим IP через командную строку
Теперь вернитесь в командную строку, где вы вводили netstat, но используйте расширенную команду:
netstat -ano | findstr 2672
Результат:
TCP 192.168.1.102:57196 23.106.59.251:443 ESTABLISHED 2672
23.106.59.251 IP Access server UK
Google AI посоветовал при открытии счета в Metatrader5 в поле Сервер установить IP надежного Access Server.
Удалось, наконец, заблокировать этот злополучный Access server Fin.
Прилагаю инструкцию.
Теперь проблема решена и никаких connection lost !!!
Прилагаю инструкцию.
Команда netstat -bn под администратором покажет имена процессов2 соединения ESTABLISHED, первый - Access Point.