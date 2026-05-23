Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
Теперь попробуем выяснить, влияют ли торговые операции на длительность теста и насколько. Полностью отключим в эксперте блок для проверки условий и заключения сделок и снова проведём серию тестов для одного и нескольких символов. Получение хендлов индикаторов и запрос данных баров и индикаторов оставим.
При тестировании одного символа длительность теста уменьшилась на 13 секунд относительно предыдущего теста за год данных (2017.01.01 – 2018.01.01). Ожидаемое время теста при использовании двух символов 24 сек. x 2 = 48 сек. А для трёх символов 24 сек. x 3 = 1 мин. 12 сек.
2018.01.27 16:20:50.271 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:00:23.640. 2018.01.27 16:20:50.271 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:00:23.687 (including 0:00:00.047 for history data synchronization) 2018.01.27 16:20:50.271 Core 1 823 Mb memory used including 8 Mb of history data, 512 Mb of tick data
При тестировании двух символов длительность теста уменьшилась на 31 секунду относительно предыдущего теста за год данных (2017.01.01 – 2018.01.01).
2018.01.27 16:24:23.759 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:01:44.469 (including ticks preprocessing 0:00:01.422). 2018.01.27 16:24:23.759 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:01:44.516 (including 0:00:00.047 for history data synchronization) 2018.01.27 16:24:23.759 Core 1 53911219 total ticks for all symbols 2018.01.27 16:24:23.759 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.27 16:24:23.759 Core 1 GBPUSD: generate 27742039 ticks in 0:00:01.422, passed to tester 27742039 ticks 2018.01.27 16:24:23.759 Core 1 1409 Mb memory used including 17 Mb of history data, 1024 Mb of tick data
При тестировании трёх символов длительность теста уменьшилась на 1 мин. 7 сек. относительно предыдущего теста за год данных (2017.01.01 – 2018.01.01).
2018.01.27 16:30:07.790 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.062. Test passed in 0:04:21.141 (including ticks preprocessing 0:00:04.312). 2018.01.27 16:30:07.790 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:04:21.203 (including 0:00:00.062 for history data synchronization) 2018.01.27 16:30:07.790 Core 1 86509916 total ticks for all symbols 2018.01.27 16:30:07.790 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.27 16:30:07.790 Core 1 GBPUSD: passed to tester 27742039 ticks 2018.01.27 16:30:07.790 Core 1 USDJPY: generate 32598697 ticks in 0:00:04.312, passed to tester 32598697 ticks 2018.01.27 16:30:07.790 Core 1 1863 Mb memory used including 26 Mb of history data, 1408 Mb of cached tick data (total memory for tick data 1663 Mb)
//---
Ожидаемое время тестов не соблюдается и в этой серии.
Теперь попробуем отключить блоки для получения хендлов индикаторов и запроса данных. По сути сейчас это просто эксперт пустышка, в котором проверяется только одно условие на событие формирования нового бара.
При тестировании одного символа длительность теста уменьшилась на 8 секунд относительно предыдущего теста за год данных (2017.01.01 – 2018.01.01). Ожидаемое время теста при использовании двух символов 16 сек. x 2 = 32 сек. Для трёх символов 16 сек. x 3 = 48 сек. Для четырёх символов 16 сек. x 4 = 1 мин. 4 сек.
2018.01.27 17:49:39.855 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.062. Test passed in 0:00:16.438 (including ticks preprocessing 0:00:01.281). 2018.01.27 17:49:39.855 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:00:16.500 (including 0:00:00.062 for history data synchronization) 2018.01.27 17:49:39.855 Core 1 787 Mb memory used including 8 Mb of history data, 512 Mb of tick data
При тестировании двух символов длительность теста уменьшилась на 40 секунд относительно предыдущего теста за год данных (2017.01.01 – 2018.01.01).
2018.01.27 17:51:35.343 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.032. Test passed in 0:01:04.593 (including ticks preprocessing 0:00:01.359). 2018.01.27 17:51:35.343 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:01:04.625 (including 0:00:00.048 for history data synchronization) 2018.01.27 17:51:35.343 Core 1 53911219 total ticks for all symbols 2018.01.27 17:51:35.343 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.27 17:51:35.343 Core 1 GBPUSD: generate 27742039 ticks in 0:00:01.359, passed to tester 27742039 ticks 2018.01.27 17:51:35.343 Core 1 1336 Mb memory used including 17 Mb of history data, 1024 Mb of tick data
При тестировании трёх символов длительность теста уменьшилась на 1 минуту 38 секунд относительно предыдущего теста за год данных (2017.01.01 – 2018.01.01).
2018.01.27 17:55:00.938 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:02:41.000 (including ticks preprocessing 0:00:02.766). 2018.01.27 17:55:00.938 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:02:41.047 (including 0:00:00.063 for history data synchronization) 2018.01.27 17:55:00.938 Core 1 86509916 total ticks for all symbols 2018.01.27 17:55:00.938 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.27 17:55:00.938 Core 1 GBPUSD: passed to tester 27742039 ticks 2018.01.27 17:55:00.938 Core 1 USDJPY: generate 32598697 ticks in 0:00:02.766, passed to tester 32598697 ticks 2018.01.27 17:55:00.938 Core 1 1892 Mb memory used including 26 Mb of history data, 1536 Mb of cached tick data (total memory for tick data 1663 Mb)
Попробуем ещё тест на четырёх символах за год данных (2017.01.01 – 2018.01.01).
2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:02.266. Test passed in 0:04:30.140 (including ticks preprocessing 0:00:05.125). 2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:04:32.406 (including 0:00:02.375 for history data synchronization) 2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 107227636 total ticks for all symbols 2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 AUDUSD: generate 20717720 ticks in 0:00:05.125, passed to tester 20717720 ticks 2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 GBPUSD: passed to tester 27742039 ticks 2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 USDJPY: passed to tester 32598697 ticks 2018.01.27 18:00:24.607 Core 1 1680 Mb memory used including 35 Mb of history data, 1280 Mb of cached tick data (total memory for tick data 2047 Mb)
//---
Ожидаемое время тестов не соблюдается и в этой серии.
Вопрос:
Возможно ли на MQL создать такую схему мультисимвольного эксперта, чтобы длительность тестов не возрастала многократно при добавлении символов в тест?
//---
Если это невозможно, то один из вариантов для разработчиков терминала добавить ещё один режим, когда можно проводить тест последовательно символ за символом, а не все символы одновременно. Это бы выдавало в итоге ожидаемое время тестов. Дело в том, что мультисимвольность экспертов очень часто используется просто для тех случаев, когда:
- Необходимо больше данных для тестов.
- Проверить торговый алгоритм на большем разнообразии поведения цены, условиях (спред, стоп/лимит уровни) и т.д., с одними и теми же параметрами.
Именно для таких случаев нужен новый режим, который бы позволил существенно сократить длительность тестов и оптимизации параметров. А уже для финального теста тестировать все символы одновременно.
Советник
#include <TesterBenchmark.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18804 input int AmountSymbols = 1; double Sum2 = 0; const bool Init = EventSetTimer(1); double GetBid( const string Symb ) { static MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.bid : 0); } void OnTimer() { static const string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD"}; for (int i = 0; i < AmountSymbols; i++) Sum2 += GetBid(Symbols[i]); } void OnTick() { } void OnDeinit( const int ) { Print(Sum2); }
EURUSD M1 MetaQuotes-Demo, Hedge, USD, без задержки, только Core1-агент, реальные тики 01.09.2017 - 26.01.2018.
Один символ
i = 0 Pass = 0 OnTester = 3.728 s.: Count = 9753093, 2616173.0 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1755 i = 1 Pass = 1 OnTester = 3.727 s.: Count = 9753093, 2616875.0 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1755
Два символа
i = 0 Pass = 0 OnTester = 7.946 s.: Count = 9753093, 1227421.7 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1755 i = 1 Pass = 1 OnTester = 7.614 s.: Count = 9753093, 1280942.1 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1755
Три символа
i = 0 Pass = 0 OnTester = 10.300 s.: Count = 9753093, 946902.2 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1755 i = 1 Pass = 1 OnTester = 10.236 s.: Count = 9753093, 952822.7 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1755
Вроде, все отлично с масштабируемостью.
...
Вроде, все отлично с масштабируемостью.
Нужен эксперт, где приходят все тики. Через кастомные события из индикаторов на каждом символе.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мультивалютное тестирование в МТ5
fxsaber, 2016.11.13 14:04
Дело именно в вызове OnTick. Для мультивалютных советников есть только два варианта правильного написания (второй - ущербный)
- Мультивалютный OnTick. Реализовывается через отправку вначале индикатора на каждый символ. Где индикатор отправляет кастомный Event в OnCalculate. А в самом советнике в OnChartEvent ловятся кастомные Event от всех индикаторов и выполняется торговая логика. Стандартного OnTick в таком советнике просто нет.
- ...
Индикатор поместить в \MQL5\Indicators
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventsSpyTickOnly.mq5 | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" //--- #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисление событий | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_INIT =0, // Событие "инициализация" CHARTEVENT_NO =0, // События отключены CHARTEVENT_TICK =0x00200000 // Событие "новый тик" }; //--- Внешние параметры input long chart_id; // идентификатор графика-получателя события input ushort custom_event_id; // идентификатор события input ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL flag_event=CHARTEVENT_NO; // флаг, определяющий тип события. //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[]) { if(prev_calculated==0) { EventCustom(CHARTEVENT_INIT); return(rates_total); } //--- New tick if(flag_event==CHARTEVENT_TICK) EventCustom(CHARTEVENT_TICK); //--- Return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Пользовательское событие | //+------------------------------------------------------------------+ void EventCustom(ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL event) { EventChartCustom(chart_id,custom_event_id,(long)event,0.0,_Symbol); } //+------------------------------------------------------------------+
Тестовый эксперт:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test.mq5 | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисление событий | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_INIT =0, // Событие "инициализация" CHARTEVENT_NO =0, // События отключены CHARTEVENT_TICK =0x00200000 // Событие "новый тик" }; //--- Внешние параметры input int AmountSymbols=1; //--- static const string symbols[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","USDJPY","USDCAD"}; long spy_indicator_handles[]; //--- double sum2 =0; const bool init =EventSetTimer(1); //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { GetSpyHandles(); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int) { Print(sum2); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer(void) { //Strategy(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(void) { //Strategy(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- Если было событие "тик" if(lparam==CHARTEVENT_TICK) { Strategy(); return; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get bid price | //+------------------------------------------------------------------+ double GetBid(const string Symb) { static MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(Symb, Tick)? Tick.bid : 0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Strategy | //+------------------------------------------------------------------+ void Strategy(void) { for(int i=0; i<AmountSymbols; i++) sum2+=GetBid(symbols[i]); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Получает хэндлы агентов по указанным символам | //+------------------------------------------------------------------+ void GetSpyHandles(void) { string path="EventsSpyTickOnly.ex5"; //--- ::ArrayResize(spy_indicator_handles,AmountSymbols); //--- Пройдемся по всем символам for(int s=0; s<AmountSymbols; s++) { //--- Получим хэндл индикатора spy_indicator_handles[s]=::iCustom(symbols[s],::Period(),path,::ChartID(),0,CHARTEVENT_TICK); //--- Если не удалось получить хэндл индикатора if(spy_indicator_handles[s]==INVALID_HANDLE) ::Print("Failed to install agent on "+symbols[s]+""); } } //+------------------------------------------------------------------+
Результаты.
1 символ:
2018.01.28 11:10:29.325 Core 1 EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): every tick generating 2018.01.28 11:10:29.325 Core 1 EURUSD,M5: testing of Experts\Test.ex5 from 2017.01.01 00:00 to 2018.01.01 00:00 started with inputs: 2018.01.28 11:10:29.325 Core 1 AmountSymbols=1 2018.01.28 11:10:49.279 Core 1 final balance 10000.00 USD 2018.01.28 11:10:49.279 Core 1 2017.12.29 23:59:59 64793248.54125572 2018.01.28 11:10:49.279 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.032. Test passed in 0:00:26.015. 2018.01.28 11:10:49.279 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:00:26.047 (including 0:00:00.032 for history data synchronization) 2018.01.28 11:10:49.279 Core 1 778 Mb memory used including 8 Mb of history data, 512 Mb of tick data
2 символа:
2018.01.28 11:11:49.343 Core 1 EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): every tick generating 2018.01.28 11:11:49.343 Core 1 EURUSD,M5: testing of Experts\Test.ex5 from 2017.01.01 00:00 to 2018.01.01 00:00 started with inputs: 2018.01.28 11:11:49.343 Core 1 AmountSymbols=2 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 final balance 10000.00 USD 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 2017.12.29 23:59:59 411044644.6801022 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.032. Test passed in 0:01:35.203 (including ticks preprocessing 0:00:01.360). 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:01:35.235 (including 0:00:00.047 for history data synchronization) 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 53911219 total ticks for all symbols 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 GBPUSD: generate 27742039 ticks in 0:00:01.360, passed to tester 27742039 ticks 2018.01.28 11:13:18.421 Core 1 1330 Mb memory used including 17 Mb of history data, 1024 Mb of tick data
3 символа:
2018.01.28 11:14:27.847 Core 1 EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): every tick generating 2018.01.28 11:14:27.847 Core 1 EURUSD,M5: testing of Experts\Test.ex5 from 2017.01.01 00:00 to 2018.01.01 00:00 started with inputs: 2018.01.28 11:14:27.847 Core 1 AmountSymbols=3 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 final balance 10000.00 USD 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 2017.12.29 23:59:59 1009249102.577681 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:03:21.750 (including ticks preprocessing 0:00:01.047). 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:03:21.797 (including 0:00:00.156 for history data synchronization) 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 74628939 total ticks for all symbols 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 AUDUSD: generate 20717720 ticks in 0:00:01.047, passed to tester 20717720 ticks 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 GBPUSD: passed to tester 27742039 ticks 2018.01.28 11:17:43.325 Core 1 1750 Mb memory used including 26 Mb of history data, 1408 Mb of tick data
4 символа:
2018.01.28 11:19:02.758 Core 1 EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): every tick generating 2018.01.28 11:19:02.758 Core 1 EURUSD,M5: testing of Experts\Test.ex5 from 2017.01.01 00:00 to 2018.01.01 00:00 started with inputs: 2018.01.28 11:19:02.758 Core 1 AmountSymbols=4 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 final balance 10000.00 USD 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 2017.12.29 23:59:59 63985236406.09325 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.078. Test passed in 0:07:00.531 (including ticks preprocessing 0:00:06.719). 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:07:00.609 (including 0:00:00.078 for history data synchronization) 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 107227636 total ticks for all symbols 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 AUDUSD: passed to tester 20717720 ticks 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 EURUSD: passed to tester 26169180 ticks 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 GBPUSD: passed to tester 27742039 ticks 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 USDJPY: generate 32598697 ticks in 0:00:06.719, passed to tester 32598697 ticks 2018.01.28 11:25:57.059 Core 1 1985 Mb memory used including 35 Mb of history data, 1600 Mb of cached tick data (total memory for tick data 2047 Mb)
5 символов:
2018.01.28 11:27:00.683 Core 1 EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): every tick generating 2018.01.28 11:27:00.683 Core 1 EURUSD,M5: testing of Experts\Test.ex5 from 2017.01.01 00:00 to 2018.01.01 00:00 started with inputs: 2018.01.28 11:27:00.683 Core 1 AmountSymbols=5 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 final balance 10000.00 USD 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 2017.12.29 23:59:59 94559190795.58774 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 EURUSD,M5: 26169180 ticks, 74266 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.266. Test passed in 0:11:54.015 (including ticks preprocessing 0:00:08.734). 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:11:54.281 (including 0:00:00.500 for history data synchronization) 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 130637614 total ticks for all symbols 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 AUDUSD: generate 20717720 ticks in 0:00:01.078, passed to tester 20717720 ticks 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 EURUSD: generate 26169180 ticks in 0:00:01.281, passed to tester 26169180 ticks 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 GBPUSD: generate 27742039 ticks in 0:00:01.406, passed to tester 27742039 ticks 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 USDCAD: generate 23409978 ticks in 0:00:01.188, passed to tester 23409978 ticks 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 USDJPY: generate 32598697 ticks in 0:00:03.781, passed to tester 32598697 ticks 2018.01.28 11:38:47.355 Core 1 2735 Mb memory used including 44 Mb of history data, 2304 Mb of cached tick data (total memory for tick data 2495 Mb)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
Anatoli Kazharski, 2018.01.28 09:09
Тестовый эксперт:
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- Если было событие "тик" if(lparam==CHARTEVENT_TICK + CHARTEVENT_CUSTOM) { Strategy(); return; } }
Еще не запускал, но, вроде, здесь не хватает выделенного
Проверяется long-параметр (lparam). Идентификатор события тика содержится в нём.
Идентификатор пользовательского события (int id) равен нулю.
Можно вот так, чтобы было понятнее:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- Если было пользовательское событие if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM) { //--- Если было событие "тик" if(lparam==CHARTEVENT_TICK) { Strategy(); return; } return; } }
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Рассмотрим результаты тестов на одном и нескольких символах. Тесты будем проводить в режиме Все тики. Вы можете использовать для воспроизведения проблемы свои схемы мультисимвольных экспертов и делиться своими результатами.
Обозначим проблему. Например, при тесте одного символа время теста занимает 1 минуту. При добавлении ещё одного символа время теста занимает уже 4 минуты, а не 2, как ожидается. Если же добавить ещё один символ (итого 3), то время теста относительно одного символа уже увеличивается в 8 раз и т.д.
Попробуем выяснить, по какой причине занимаемое время тестов не соответствует ожидаемому. Одной из причин может быть неправильная работа с историей счёта. Если запрашивать всю историю, то по мере её роста это может существенно замедлять время тестов. В таком случае время потраченное в начале теста будет существенно отличаться от того, сколько уходит времени в конце теста. Это очень хорошо заметно, когда сделок в одном тесте очень много (несколько десятков тысяч).
Если относительно описанного выше случая всё сделано правильно, то результат будет таким, как показано в таблице ниже. Начальное время теста фиксированное (2017.01.01). И далее, каждый тест увеличиваем временной диапазон на один месяц. Разница между текущим и предыдущим результатами (столбец Difference) будет приблизительно одинаковая. Зависимости от количества сделок в истории счёта нет.
В тесте использовался эксперт, в котором работают индикаторы, запрашиваются данные баров и индикаторов для проверки условий, совершаются торговые операции.
Общее время теста в этом случае 37 секунд. Ожидаемое время теста при использовании двух символов 37 сек. x 2 = 1 мин. 14 сек. А для трёх символов 37 сек. x 3 = 1 мин. 51 сек.
Результаты тестов для двух символов. Общее время теста 2 мин. 16 сек.
Результаты тестов для трёх символов. Общее время теста 5 мин. 22 сек.