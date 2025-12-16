Webrequst кеширование, проблема в МТ5

Запрашивает ли Webrequest данные из кеша?

Недавно я столкнулся с интересной ситуацией: один из доменов оказался на парковке, а робот продолжает запрашивать информацию с этого сайта. Уже несколько дней прошло, но у некоторых пользователей робот всё ещё получает страницу о парковке домена, хотя в браузере она отображается корректно.

Где искать причину проблемы?

Через Wininet бот получает свежую страницу без проблем. Я пробовал передавать в заголовках запроса команду на получение данных без кеширования и принудительно добавлять в выдачу указание не кешировать. Но проблема не решается. Что ещё можно сделать?

Проблема не в коде, она единичная. Из 100 подключений она наблюдается у 2–3 человек. Когда я запускаю бот на чистом VPS или другом компьютере, всё работает нормально.

