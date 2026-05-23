Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 3
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Время теста увеличилось почти в 2 раза.
Не воспроизвелось замедление (4 месяца).
Откуда в этом тесте взялись потоки тиков от других символов?
Не воспроизвелось замедление (4 месяца).А вот это, действительно, есть. Выглядит, как баг.
Попробуйте взять больший период для теста. Хотя, если воспроизводится "просачивание" потоков символов из предыдущих тестов, то причина замедления понятна.
Три символа
Повторный вызов "Один символ"
Пишите в СД.
...Пишите в СД.
Отправил:
MetaTrader 5 Platform: "просачивание" потоков тиков от других символов
Открыта, Начата: 2018.01.29 12:04, #1943675
Здравствуйте.
Спасибо за обращение к нам.
Перепроверьте, пожалуйста
С уважением, служба поддержки MQL5.com
К Вашему продукту "CME CallPut Option Ratio Demo MT4" появилось сообщение от модератора, доступное для прочтения только Вам, как автору продукта. Пожалуйста, прочтите его и ответьте при необходимости.
Прочитать сообщение можно по ссылке https://www.mql5.com/ru/market/product/27633/controlpanel#!tab=moderator
Slava:
Мы посмотрим, что можно сделать.
Вы описываете слишком экзотические случаи.
В любом случае, если окружение не менялось, а меняются только входные параметры эксперта, все кеши - истории и тиков - останутся нетронутыми и будут наготове.
Можно было бы выбор тестируемых символов вынести в настройки тестера. Тогда он будет "видеть", что окружение изменилось. Рассмотрите такой вариант в рамках развития тестера.
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P.S. Сообщил в сервисдеск о периодическом исчезновении последних сообщений на форуме:
Сайт MQL5.community: исчезновение сообщений на форуме
Открыта, Начата: 2018.01.29 14:42, #1943767
Сравним результаты того же эксперта, которые были представлены в первом сообщении темы, с новой схемой, которую предложил fxsaber в сообщении #18
Результаты в старой версии:
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Результаты в новой версии:
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Количество сделок показывает, что нарушений влияющих на торговую логику в новой схеме нет. Длительность тестов значительно уменьшилась.