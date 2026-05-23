Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 3

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Anatoli Kazharski:

Время теста увеличилось почти в 2 раза.

Не воспроизвелось замедление (4 месяца).

Откуда в этом тесте взялись потоки тиков от других символов?

А вот это, действительно, есть. Выглядит, как баг.
 
fxsaber:

Не воспроизвелось замедление (4 месяца).

А вот это, действительно, есть. Выглядит, как баг.
Попробуйте взять больший период для теста. Хотя, если воспроизводится "просачивание" потоков символов из предыдущих тестов, то причина замедления понятна.
 
Anatoli Kazharski:
Попробуйте взять больший период для теста. Хотя, если воспроизводится "просачивание" потоков символов из предыдущих тестов, то причина замедления понятна.

Три символа

2018.01.29 10:38:30.374 Core 1  28755782 total ticks for all symbols
2018.01.29 10:38:30.374 Core 1  AUDUSD: generate 7396622 ticks in 0:00:01.170, passed to tester 7396624 ticks
2018.01.29 10:38:30.374 Core 1  EURUSD: passed to tester 9753098 ticks
2018.01.29 10:38:30.374 Core 1  GBPUSD: generate 11606067 ticks in 0:00:01.872, passed to tester 11606072 ticks


Повторный вызов "Один символ"

2018.01.29 10:39:21.211 Core 1  28755782 total ticks for all symbols
2018.01.29 10:39:21.211 Core 1  AUDUSD: passed to tester 7396624 ticks
2018.01.29 10:39:21.211 Core 1  EURUSD: passed to tester 9753098 ticks
2018.01.29 10:39:21.211 Core 1  GBPUSD: passed to tester 11606072 tick

Пишите в СД.
 
fxsaber:

...

Пишите в СД.

Отправил:

MetaTrader 5 Platform: "просачивание" потоков тиков от других символов

Открыта, Начата: 2018.01.29 12:04, #1943675

Support Team 2018.01.29 12:05
Статус: Необработана  Открыта
Ваша заявка принята к рассмотрению.
 

Здравствуйте.

Спасибо за обращение к нам.

Перепроверьте, пожалуйста

С уважением, служба поддержки MQL5.com

 
Замечание к Вашему продукту "CME CallPut Option Ratio Demo MT4":

К Вашему продукту "CME CallPut Option Ratio Demo MT4" появилось сообщение от модератора, доступное для прочтения только Вам, как автору продукта. Пожалуйста, прочтите его и ответьте при необходимости.

Прочитать сообщение можно по ссылке https://www.mql5.com/ru/market/product/27633/controlpanel#!tab=moderator

 
 
Market: You have rented and successfully activated the product FrankoScalp, 4 of 5 activations left. (See Rules, IV.10 and IV.11)
 

Slava:

Мы посмотрим, что можно сделать.

Вы описываете слишком экзотические случаи.

В любом случае, если окружение не менялось, а меняются только входные параметры эксперта, все кеши - истории и тиков - останутся нетронутыми и будут наготове.

Изменение списка тестируемых символов уже считается изменением окружения. Но сейчас, к сожалению, есть только возможность указывать тестируемые символы через файл или входной параметр.

Можно было бы выбор тестируемых символов вынести в настройки тестера. Тогда он будет "видеть", что окружение изменилось. Рассмотрите такой вариант в рамках развития тестера.

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P.S. Сообщил в сервисдеск о периодическом исчезновении последних сообщений на форуме:

Сайт MQL5.community: исчезновение сообщений на форуме

Открыта, Начата: 2018.01.29 14:42, #1943767

Support Team 2018.01.29 14:44
Статус: Необработана  Открыта
Ваша заявка принята к рассмотрению.
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 

Сравним результаты того же эксперта, которые были представлены в первом сообщении темы, с новой схемой, которую предложил fxsaber в сообщении #18

Результаты в старой версии:

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Результаты в новой версии:

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Количество сделок показывает, что нарушений влияющих на торговую логику в новой схеме нет. Длительность тестов значительно уменьшилась. 

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