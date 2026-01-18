Нужна подсказка про советник по ордерам
Советника, который делал бы полностью невозможным открытие новых ордеров и позиций, если их количество по заданным инструментам достигло заданного предела, скорее всего, нет. По крайней мере, мне такого не встречалось, и с ходу не вижу возможности такого написать.
Если речь идёт не про такой тотальный запрет, то что-то написать можно. Например, советник может выводить информацию на график, что по данному символу достигнут лимит. Это не остановит трейдера, если он вопреки запрету всё-таки захочет открыть позицию, но хоть защитит от открытия лишней позиции по ошибке.
Можно, конечно, ещё через использование функций операционной системы реализовать принудительное закрытие терминала при достижении лимита. Но это, на мой взгляд, принесёт больше проблем, чем устранит.
