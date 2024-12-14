MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере
Пример быстрого рисования корреляционной матрицы:
from MetaTrader5 import * from datetime import date import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Create currency watchlist for which correlation matrix is to be plotted sym = ['EURUSD','GBPUSD','USDJPY','USDCHF','AUDUSD','GBPJPY'] # Copying data to dataframe d = pd.DataFrame() for i in sym: rates = MT5CopyRatesFromPos(i, MT5_TIMEFRAME_M1, 0, 1000) d[i] = [y.close for y in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() # Compute Percentage Change rets = d.pct_change() # Compute Correlation corr = rets.corr() # Plot correlation matrix plt.figure(figsize=(10, 10)) plt.imshow(corr, cmap='RdYlGn', interpolation='none', aspect='auto') plt.colorbar() plt.xticks(range(len(corr)), corr.columns, rotation='vertical') plt.yticks(range(len(corr)), corr.columns); plt.suptitle('FOREX Correlations Heat Map', fontsize=15, fontweight='bold') plt.show()
Когда из Питона идет запрос истории, в Терминале формируются соответствующие hst и tkc?
Хочется понять, как можно работать одновременно с тысячей символов (AMPGlobalUSA-Demo), по каждому из которых загружены тики на сотню мегабайт.
Если кто знает, покажите, как в Питоне быстро создать подобие MT5-чарта из исторических данных. Т.е. интерактивный, а не статичная картинка.
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-for-netflix-inc/#/
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
либа plot.ly в общем
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-for-netflix-inc/#/
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
либа plot.ly в общем
В Питоне я абсолютный ноль. Хочется получить мотивационный толчок, в котором видна простота и удобство работы MT5-Python. Будет пример такого соединения, поделитесь кодом.Выглядит очень круто. Хочется увидеть рабочий код для MT5.
В Питоне я абсолютный ноль. Хочется получить мотивационный толчок, в котором видна простота и удобство работы MT5-Python. Будет пример такого соединения, поделитесь кодом.
мне для МО в основном, почти никогда ничего не визуализирую. Современные МОшные штуки нереально переписывать естественно, только пользовать готовое. Т.е. для меня очевидная мотивация в этом.
Выглядит очень круто. Хочется увидеть рабочий код для MT5.
можно будет накодить потом попозже.. по сути там готовые примеры по ссылкам
Иногда нужно посмореть быстро тики в более-менее удобнов виде, для этого использую индикатор ZoomPrice. Но по ссылкам визуализация на порядки круче. Если очень просто из MT5 перекинуть в Python и получить крутой чарт тиков - это уже не хилая мотивация для многих.
на данный момент можно любую инфо (помимо котировок) передать/вернуть через сокеты реалтайм. Единственное ограничение - в тестере пока не работают.
на данный момент можно любую инфо (помимо котировок) передать/вернуть через сокеты реалтайм. Единственное ограничение - в тестере пока не работают.
К сожалению, без исходных кодов данная возможность остается для меня только словами. Очень многого не знаю, а начало самообучения, наверное, должен с чего-то практического стартовать, что можно сразу покрутить.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python.
Как и пакете для R, мы пока тестируемся на простых функциях извлечения данных из работающей копии терминала.
Как можно протестировать работу:
Тестовый код:
Позже мы добавим больше функций и разместим пакет в публичном хранилище Python пакетов, чтобы можно было инсталлировать штатно.