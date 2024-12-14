MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Максим!
Уже пробую. Цикл запустился, но файл пока не открывается. Оставлю цикл в работе и подожду.
С уважением, Владимир.
P.S. Пардон! Сразу не обратил внимание на то, что стоит hour. Поменял на minute файл EUR_USD_QUOTE.csv открылся, но во вкладке Run в среде разработки Pycharm появилось вот такое сообщение:
�訡��: �� 㤠���� ���� ����� "excel.exe".
Затем еще через минуту с небольшим, файл закрылся и снова открылся, но уже в Exsel с левой стороны таблицы появилась вкладка, где предлагалось сохранить ранее открытй текст. Подождал ещё немного, чтобы посмотреть что будет дальше, а дальше цикл остановился и появилось вот такое сообщение:
�ᯥ譮: ����� "EXCEL.EXE", � �����䨪�� 4208, �� �����襭.
�ᯥ譮: ����� "EXCEL.EXE", � �����䨪�� 3168, �� �����襭.
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Vladimir/PycharmProjects/My_Python_Project/9.py", line 37, in <module>
get_data(save_file='EUR_USD_QUOTE.csv')
File "C:/Users/Vladimir/PycharmProjects/My_Python_Project/9.py", line 23, in get_data
with open(save_file, 'w') as save:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'EUR_USD_QUOTE.csv'
Пока такой реультат, но прогресс уже есть!
С уважением, Владимир.
Тут еще может не успевать закрыть эксель и уже пытается обратиться к файлу, тогда
сюда еще воткните задержку секунд 5-10, программа будет ждать пока эксель закроется
что делать с окном слева пока не придумал )
I want to learn how to take quotes on the Internet using the language Python to watch them not in the terminal, but in some file, for example, csv. I thought it was the most basic task, but it turned out that it wasn't. Maybe I'm on the wrong track, but the one who is not looking for anything, he finds nothing.
Now I'll move on to the code you've proposed. After the code was launched, a message appeared in the Pycharm development environment:
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Vladimir/PycharmProjects/My_Python_Project/10.py", line 25, in <module>
main()
File "C:/Users/Vladimir/PycharmProjects/My_Python_Project/10.py", line 13, in main
eurusd_bid = soup.find('td', 'pid-1-bid').text.replace(',', '.')
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'text'
Process finished with exit code 1
What do I need to change to see how the code works?
Respectfully, Vladimir.
Причина, по которой он не работает, заключается в том, что этот сайт заблокировал вам отправку запросов. Тот факт, что вам пришлось подделать пользовательский агент, должен был быть намеком на то, что вы делаете что-то, чего они не хотели, чтобы вы делали. Веб-сканирование выходит далеко за рамки этой темы, поэтому мы должны прекратить говорить об этом и вернуться к теме. У вас есть вопросы по использованию пакета MetaTrader5?
Тут еще может не успевать закрыть эксель и уже пытается обратиться к файлу, тогда
сюда еще воткните задержку секунд 5-10, программа будет ждать пока эксель закроется
что делать с окном слева пока не придумал )
Максим, спасибо Вам большое за тот код, который помогли доработать. Левая панель пока мало беспокоит. Новый Ваш код добавлю попозже, скорее всего на выходных, т.к. сегодня был полный завал на работе, нужно отдохнуть. Как только будет новый результат, то обязательно Вам сообщу.
С уважением, Владимир.
По какому офсету библиотека MT5 возвращает время открытых ордеров?
но в терминале это другое время
Как правильно синхронизировать время в питон программе со временем ордеров (позиций)?
По какому офсету библиотека MT5 возвращает время открытых ордеров?
но в терминале это другое время
Как правильно синхронизировать время в питон программе со временем ордеров (позиций)?
Сначала вы должны знать точный часовой пояс торгового сервера. Затем создайте объект часового пояса с помощью pytz. Наконец, передайте объект часового пояса методу.https://stackoverflow.com/questions/13866926/is-there-a-list-of-pytz-timezones
Сначала вы должны знать точный часовой пояс торгового сервера. Затем создайте объект часового пояса с помощью pytz. Наконец, передайте объект часового пояса методу.https://stackoverflow.com/questions/13866926/is-there-a-list-of-pytz-timezones
спасибо, попробую такхотелось бы синхронизировать время автоматически, т.к. торговый сервер может измениться
thanks, I'll try thisI would like to synchronize the time automatically, because the trade server may change
UNIX timestamps are timezone agnostic so you need to know the broker timezone to give the timestamp timezone aware context. The only way to do that is to know the trade-server's timezone setting. I don't think that there is any way to obtain that information programmatically. What you can do is create a config file to map the different trade servers that you may be using to timezone. Example:
config.json
UNIX timestamps are timezone agnostic so you need to know the broker timezone to give the timestamp timezone aware context. The only way to do that is to know the trade-server's timezone setting. I don't think that there is any way to obtain that information programmatically. What you can do is create a config file to map the different trade servers that you may be using to timezone. Example:
config.json
well.. yes
easier way without pytz:also we can open one pending order far from the price, before start EA. And compare difference in hours between 'pt' and
datetime.utcnow()to automatically offset time
well .. yes
easier way without pytz:also we can open one pending order far from the price, before start EA. And compare difference in hours between 'pt' and to automatically offset time
I thought the same thing but then I remembered that the order time is stored in a UNIX timestamp which does not have a timezone. In other words, you cannot extrapolate the broker timezone from the order timestamp because timestamps are the same no matter the timezone. If you want to know the GMT offset you have to know the current terminal (broker) time and there's currently no way to use python to get the current terminal time or GMT offset.
Тут еще может не успевать закрыть эксель и уже пытается обратиться к файлу, тогда
сюда еще воткните задержку секунд 5-10, программа будет ждать пока эксель закроется
что делать с окном слева пока не придумал )
Здравствуйте, Максим!
Ранее Вам обещал, что на выходных проверю вариант с добавлением кода задержки. Проверил, но задержка ни на что не повлияла. С левой вкладкой проблем нет, т.к. на неё просто не обращаю внимания.
Ещё раз Вам огромное спасибо за содействие. Больше в этой ветке вопросов задавать не буду.
С уважением, Владимир.