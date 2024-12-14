MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С версии 5.0.15 питоновская библиотека работает в новом, не совместимом со старым форматом и требует последней беты терминала.
Скоро опубликуем обновленную документацию и примеры
Можно ли временно скачать старую версию библиотеки?
Можно ли временно скачать старую версию библиотеки?
https://pypi.org/project/MetaTrader5/5.0.11/#files
Не могу удержатся и не высказать мнение по поводу интеграций. Я за двумя руками. Питон, нейросети, ИИ, расширения компилятора и прочее и прочее...
Но есть одно НО.
Какая бы ни была крутая среда разработки, она ведь должна быть массовой? А как она может быть массовой, если ее инструментарий - это обычные примитивы? НЕТ - не обычные примитивы, А ГЕНИАЛЬНЫЕ ПРИМИТИВЫ. СВЕРХСЛОЖНЫЕ ПРИМИТИВЫ.
Возьмем класс CCanvas - это сборка графических примитивов. Много ли можно из них собрать? Много. А сколько нужно мозгов и труда для этого? - МОРЕ. Море мозгов и труда, чтобы создать ВЕЩЬ. Многие ли на это способны? - Единицы.
Опять главный вопрос: как инструментарий среды разработки может стать массово востребован, если ее он АПРИОРИ предполагает наличие неординарных конструкторских способностей у человека? О массовости, в таком случае, не может быть речи.
Перефразирую кратко:
Если человек знаком с Питоном, С++, MQL5, Алготрейдингом и обладает неординарными конструкторскими способностями, то какая для него разница, в какой профессиональной среде создавать свою ВЕЩЬ? Он использует МИНИМУМ возможностей и произведет МАКСИМУМ результата. Остальные будут пытаться использовать все подряд и не создадут ничего, из за порога сложности инструментария.
Так на кого и на что нужно ориентироваться?
Версия ниже, вплоть до минимально доступной 5.0.10
Видимо, прийдется ждать обновлений.
Greetings to all!
Why do I get this error even though I have followed examples correct?
Привет всем!
Почему я получаю эту ошибку, несмотря на то, что правильно следовал примерам?
В визуал студии питон включен?
Нет зоопарка Питона. Есть понятие Окружение (environment). На компе может находиться несколько Окружений. Пользователь сам выбирает какое Окружение использовать.
Окружение Питона необходимо инициализировать перед выполнением скрипта.
Я в своей библиотеке это учел. Здесь код функции инициализации Окружения.
Может пора отказаться от MetaEditor? Зачем пихать разные технологии в свою IDE, если можно взять полноценную готовую?
Сейчас все создают модуль для IDE:
microsoft visual studio code
jetbrains intellij idea
Нет зоопарка Питона. Есть понятие Окружение (environment). На компе может находиться несколько Окружений. Пользователь сам выбирает какое Окружение использовать.
Окружение Питона необходимо инициализировать перед выполнением скрипта.
Я в своей библиотеке это учел. Здесь код функции инициализации Окружения.
У нас легко поддерживаются окружения. Посмотрите настройки компиляторов в редакторе, пожалуйста.
Про зоопарк я говорил в смысле, что терминал может выбрать одно окружение(например дефолтный путь), а библиотеки пользователем вручную будут ставиться в другое окружение.
Завтра мы выпустим связанно новую бету терминала и новую штатную питон библиотеку. Все старые методы и примеры неработоспособны, так как мы с нуля переписали апи и библиотеку.
Новый набор апи широкий и позволяет полностью управлять торговлей и имеет доступ к открытым позициям и истории сделок.
Теперь можно писать полноценных роботов для Метатрейдера прямо на Питоне.
Новая версия MetaTrader 5 for Python 5.0.18 и бета версия MetaTrader 5 build 2319:
Так как все апи изменилось, то старые примеры больше не работают.
Вот новый набор функций:
Пример:
Новая версия MetaTrader 5 for Python 5.0.18 и бета версия MetaTrader 5 build 2319:
Так как все апи изменилось, то старые примеры больше не работают.
Все динамически меняется.
Не очень хочется попадать в этот замес.
Наверное, стОит дождаться реализации WinML с ONNX. А до этого вникать в теорию ML. Благо, сейчас много доступной литературы и различных курсов.