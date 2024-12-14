MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 23
Печалит только то что числодробилки за последние 15 лет ускорились всего примерно в 12 раз , я думал что современные процессоры пошустрее.
У меня старенький i7-3770K, лет семь ему уже. Современные процы пошустрее.
Увы, Ваш 3770К легко гониться до 4,8 Ггц, вот если бы еще по древнее 2600К дак там вобще рай для разгона, все дело в стремление к уменьшению процессоров что приводит к проблемам при охлаждении. К примеру 6ххх вобще проблема разогнать. Вобщем для пользователей характеристики сильно не изменились за исключением последних i9 которые стали больше походить на ксеоны. Преимущество ксеонов в энергоэфективности в отличии от процов под обычных потребителей. так что ваш 3770к вполне еще нормальный как для рядового пользователя
Кому интересно, можете затестить свои процы.
Протестировал на виртуалке Windows7 32 бит с 2 ядрами от AMD FX.
На mql5 получилось 6 сек.
На Python в один поток получилось 2.5 сек
Это сильно быстрее , и даже быстрее чем у вас на I7 в один поток, что удивительно.
Видимо jit компилятор лучше работает для AMD, или AMD лучше для таких задач.
Ну нормальный тест, разрешили питону забить на точное соответствие IEEE стандарту (fastmath=true), тогда и сишке нужно подсунуть -Ofast. А ещё есть OpenMP, распараллелить цикл им - [пара доп строк](https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-aix-openmp-framework/index.html).
Любители абстракций... А если над питоном ещё надстройку? А там ещё одну? Компиляция в байт код виртуальной мишины виртуальной машины виртуальной машины.
К сожалению, считанное количество алгоритмов можно в параллельность разложить.
Приведенный пример расчета пи как раз для демонстрации такого синтетического теста. Аналогично делается с OpenMP в C++. И даже быстрее можно сделать в MQL5 с OpenCL.
В Visual Studio, обнаружил такой параметр параллельности для циклов.
Может в mql тоже такую директиву реализовать?
Или циклы в mql и так параллелятся по умолчанию ?
Применение этого параметра в Visual Studio я так(как и все остальные) и не смог увидеть за последние 10 лет. Даже включив все флаги репортинга о развертках циклов.
Он по сути не работал и не работает даже на огромных проектах, где есть масса возможностей распараллелиться. Работает только прямой OpenMP с ручной разметкой циклов.
В MQL5 циклы не параллелятся.
В блоге выложил расчет, который великолепно параллелится. К сожалению, OpenCL-информация такого уровня, что требует значительно более высоких компетенций, чем у меня имеются.
Хотелось бы на простом примере (как в блоге) увидеть OpenCL-реализацию и результат ускорения.
Не в тему OpCl, но в тему Python
Визуально подобные случаи тоже неплохо определяются (распределения приращений)
Обратите внимание на группу 0-6 часов (по GMT + 2)
Месяцы за 10 лет
Часы за 10 лет