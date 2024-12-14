Посмотрите в сторону курсов или циклов статей по Python Pandas.

MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 9

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

да конечно, все как в обычных компиляторах - точки останова, просмотр значений переменных, автоподстановка имен/операторов/функций..

PyCharm однозначно лучший, но на моем нотуе с 4Га оперативы не возможно использовать - постоянно ждешь пока что то там делает, хоть и SSD на ноуте стоит, на ПК с 8Гб без проблем работает

Я давно докупил 4 и теперь у меня 8 Гб ОЗУ.

 
Vladimir Karputov:

Я давно докупил 4 и теперь у меня 8 Гб ОЗУ.

у меня неудачный опыт был - купил такую же планку как и стояла - на вид один в один и по спецификации в ситилинке все вроде сошлось, даже производитель был тот же, но почему то после установки работал один любой модуль - если 2 слота занято, то ни один не работал

после низкоуровнего тестирования памяти заблокировался BIOS - итог 2 бессонные ночи прогулок по гуглу на тему "как ресетнуть BIOS на ноуте", потом звонок другу который занимается ремонтом ноутов и тлф... и все - все работает, а память сдал обратно в магазин - нет больше желания эксперименты творить, для ноута задач не так много у меня

ЗЫ: на старый ноут аж с Ебей память выписывал, много заморочек было по поиску инфы, но угадал с первого раза, а на новый ноут вроде ДДР3, вроде проблем очень мало...но не получилось с первого раза (((

 
Igor Makanu:

итог 2 бессонные ночи прогулок по гуглу на тему "как ресетнуть BIOS на ноуте"....

У большинства производителей это делается через: вытащить батарею с ноута и зажать кнопку пуск на 10-15 сек.
В крайности нужно будет еще отключить батарейку для биоса.
В крайней крайности - это паяние определенных пинов, но так далеко вам вряд ли будет нужно заходить....

 
Sergey Dzyublik:

У большинства производителей это делается через: вытащить батарею с ноута и зажать кнопку пуск на 10-15 сек.
В крайности нужно будет еще отключить батарейку для биоса.

вылечилось путем нахождения контактов для сброса БИОСа под платой WiFi под скотчем.... увы, не всегда все просто так бывает

ЗЫ: да и БИОСы сейчас "хитропопые" стали, часть настроек в UEFI находятся, да и у многих ноутах сейчас есть дополнительная кнопка, которая запускает ОС ноутбука для восстановления системы или запуска ОС похожей на Линукс - может работать без жесткого диска

 
Чтобы такого почитать по написанию программ на Python с уклоном в статистику? Ну и чтобы максимально близко к тематике временных рядов?
 
Vladimir Karputov:
Чтобы такого почитать по написанию программ на Python с уклоном в статистику? Ну и чтобы максимально близко к тематике временных рядов?

Посмотрите в сторону курсов или циклов статей по Python Pandas.

 
Vladimir Karputov:
Чтобы такого почитать по написанию программ на Python с уклоном в статистику? Ну и чтобы максимально близко к тематике временных рядов?

Достаточно просто посмотреть функциональность пакетов - numpy, scipy, scikit-learn и еще нескольких.

 
fxsaber:
Вроде, на Питоне должны быть готовые Тестеры. Остается загнать туда историю из MT5 в пару строк и попробовать.

Есть в изобилии. Например этот www.backtrader.com 

Интересно бы если кто сравнил на одинаковой истории и стратегии МТ-тестер и питоновский, результаты хотябы приблизительно похожи или нет...


[Удален]  
Vladimir Karputov:
Чтобы такого почитать по написанию программ на Python с уклоном в статистику? Ну и чтобы максимально близко к тематике временных рядов?

https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html

Modern Pandas (Part 7): Timeseries
  • Tom Augspurger
  • tomaugspurger.github.io
Posts and writings by Tom Augspurger
 

Пример парсинга Сигналов.

https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper

majidifard/MQL5SignalScraper
majidifard/MQL5SignalScraper
  • majidifard
  • github.com
This project will scrap some information from signal providers in MQL5.com 1 --> Frist you need to find a page in https://www.mql5.com/en/signals then click it and go to the page to see the details Then look at the url and you will see something like this : In the link above the id is 500005. 3...
12345678910111213141516...89
Новый комментарий