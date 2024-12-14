Посмотрите в сторону курсов или циклов статей по Python Pandas.

MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да конечно, все как в обычных компиляторах - точки останова, просмотр значений переменных, автоподстановка имен/операторов/функций..
PyCharm однозначно лучший, но на моем нотуе с 4Га оперативы не возможно использовать - постоянно ждешь пока что то там делает, хоть и SSD на ноуте стоит, на ПК с 8Гб без проблем работает
Я давно докупил 4 и теперь у меня 8 Гб ОЗУ.
Я давно докупил 4 и теперь у меня 8 Гб ОЗУ.
у меня неудачный опыт был - купил такую же планку как и стояла - на вид один в один и по спецификации в ситилинке все вроде сошлось, даже производитель был тот же, но почему то после установки работал один любой модуль - если 2 слота занято, то ни один не работал
после низкоуровнего тестирования памяти заблокировался BIOS - итог 2 бессонные ночи прогулок по гуглу на тему "как ресетнуть BIOS на ноуте", потом звонок другу который занимается ремонтом ноутов и тлф... и все - все работает, а память сдал обратно в магазин - нет больше желания эксперименты творить, для ноута задач не так много у меня
ЗЫ: на старый ноут аж с Ебей память выписывал, много заморочек было по поиску инфы, но угадал с первого раза, а на новый ноут вроде ДДР3, вроде проблем очень мало...но не получилось с первого раза (((
итог 2 бессонные ночи прогулок по гуглу на тему "как ресетнуть BIOS на ноуте"....
У большинства производителей это делается через: вытащить батарею с ноута и зажать кнопку пуск на 10-15 сек.
В крайности нужно будет еще отключить батарейку для биоса.
В крайней крайности - это паяние определенных пинов, но так далеко вам вряд ли будет нужно заходить....
У большинства производителей это делается через: вытащить батарею с ноута и зажать кнопку пуск на 10-15 сек.
В крайности нужно будет еще отключить батарейку для биоса.
вылечилось путем нахождения контактов для сброса БИОСа под платой WiFi под скотчем.... увы, не всегда все просто так бывает
ЗЫ: да и БИОСы сейчас "хитропопые" стали, часть настроек в UEFI находятся, да и у многих ноутах сейчас есть дополнительная кнопка, которая запускает ОС ноутбука для восстановления системы или запуска ОС похожей на Линукс - может работать без жесткого диска
Чтобы такого почитать по написанию программ на Python с уклоном в статистику? Ну и чтобы максимально близко к тематике временных рядов?
Посмотрите в сторону курсов или циклов статей по Python Pandas.
Чтобы такого почитать по написанию программ на Python с уклоном в статистику? Ну и чтобы максимально близко к тематике временных рядов?
Достаточно просто посмотреть функциональность пакетов - numpy, scipy, scikit-learn и еще нескольких.
Вроде, на Питоне должны быть готовые Тестеры. Остается загнать туда историю из MT5 в пару строк и попробовать.
Есть в изобилии. Например этот www.backtrader.com
Интересно бы если кто сравнил на одинаковой истории и стратегии МТ-тестер и питоновский, результаты хотябы приблизительно похожи или нет...
Чтобы такого почитать по написанию программ на Python с уклоном в статистику? Ну и чтобы максимально близко к тематике временных рядов?
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
Пример парсинга Сигналов.
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper