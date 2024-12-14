MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 68
Thank you Diamond.
There are no errors.
The paths are spelled out correctly.
I deleted the exact path in mt5.initialize (), restarted the terminal and the figure began to be displayed.
You have to use a raw-string or escape all of the backslashes.
I also thought about shielding when Almaz wrote for the exact path. Yes it worked too. thank
У вас срабатывает ограничение на кол-во баров в чартах, нужно снять это ограничение в Терминале (Tools->Options->Max bars in chart).
В следующих билдах Терминала мы будем возвращать ошибку (None) при попытке такого запроса.
Благодарю за совет.
Теперь MT5 доставляет все данные правильно.
Python 3.8
Сборка 2470
Пакет 5.0.33
Сбой функции Orders_get
Возврат не "НЕТ", если нет заказов.
Все правильно, вернулось пустое множество - признак отсутствия ордеров, это не ошибка, запрос отработался успешно, None возвращается при явной ошибке. А вот то что он также возвращает пустое множество на символах которых нет на сервере брокера, это ошибка, поправлено, будет доступно со следующим обновлением терминала .
Хорошо, я действительно понимаю это?
Есть только 2 типа ответов:
1. НЕТ
2. Кортеж с длиной больше 0
В следующей сборке> 2470
No.
1. None if some error raised
2. Tuple with length >=0
Ok, now i get it.
Thx
Обратите внимание, что mt5.terminal_info() показываем:
значение path='C:\\Works\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5', data_path='C:\\Works\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5', commondata_path='C:\\Users\\rip\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Common'
идентичны. Так и должно быть?
Код ниже:
@Almaz
При первом запуске функций copy_xxx_xxx, когда терминал не запускался какое то время,
функции сразу возвращают имеющийся результат с пропуском истории, не дожидаясь синхронизации подкачки истории.
То есть первый вызов функций возвращает результат с пропущенной историей.
Только на последующих вызовах будет возвращён корректный результат, когда история подкачается.
Возможно ли подправить этот момент? И функции copy_xxx_xxx дожидались подкачки истории при первом вызове.