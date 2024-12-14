MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 42
Поменялись также константы?
На выходе:
да у констант убран префикс MT5_, вот пример использования:
более сложный пример - эксперт с торговлей по двум скользящим средним без использования истории:
Спасибо.
Эволюция либы это хорошо. Вопрос к разрабам - есть где роудмап по пиновской либе?
Каких нововведений можно еще ждать, каких не ждать?
В тестовом сервере (сервер MetaQuotes-Beta, адрес 78.140.180.203:443) доступна бета версия терминала 2323 с новыми возможностями. Публичную бету будем выкатывать завтра.
Также выпустили новую версию MetaTrader 5.0.20 для Питона (pip install --upgrade metatrader5) с новым синтаксисом для переключения счетов:
Теперь можно прямо в инициализации указывать авторизацию, причем как в полном виде, так и в коротком.
Функция wait упразднена и теперь полный цикл инициализации с ожиданием производится прямо в initialize, где можно задать и время ожидания в миллисекундах.
Питоновская библиотека уже гарантированно находит самую последнюю активную копию терминала даже если она была установлена в портативном (ключ /portable) режиме.
Питоновские программы уже показываются прямо в навигаторе:
У релизу в эту пятницу их можно будет уже полноценно запускать как обычные MQL5 скрипты и они будут привязываться к графикам.
В последующем мы добавим в питоновскую библиотеку доступ ко всем(включая кастомные) индикаторам в режиме чтения. Это позволит сделать работу в питоне более продуктивной. Но это пока не приоритет, мы будем это делать сильно позже.
Возможностей больше, чем у MQL5.
Параллельно мы расширяем возможности редактора и в следующем релизе (не в ближайшем в пятницу) будет полная возможность использовать Clang/LLVM и Microsoft Visual Studio для компиляции C++ программ:
Возможно, и C# включим.
Большую работу провели для полноценного использования SQLite баз данных: SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5
Это позволяет удобно оперировать и обмениваться большими объемами данных между разными системами и внутри терминала.
Для линковки .lib файлов в проекты
будет добавлен компоновщик?
В рамках проектов можно указывать множество целевых вариантов:
У DLL/EXE файлов есть кастомные настройки дефайнов, библиотеки и дополнительные параметры для компилятора:
Линковщик автоматически используется от Clang или Visual Studio. Явным образом его указывать не надо.
Это в результате у платформы MetaTrader 5 больше возможностей.
Сам по себе любой язык бесполезен без информационно-торговой платформы (платформа - это не терминал, а весь комплекс серверов с инфраструктурой и экосистемой), которая кормит его данными и обеспечивает исполнение сделок.
Наша задача представить цельную платформу с широким набором средств для алготрейдинга, покрывая разные сегменты потребителей.
Питон - явный победитель в ML и очень эффективный язык для ведения исследований. Пусть даже его в тестер не загнать, но и в режиме прямой интеграции он хорош.
Кстати, в отличии от других питоновских библиотек(часто написанных в лоб и слабо оптимизированных), мы сильно оптимизировали отдачу массивных чартовых данных. Это означает, что можно эффективно по памяти и быстро получать глубокую историю.