Rashid Umarov:

Потому что метод head() (https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) возвращает объект, а не делает вывод в лог. Чтобы увидеть содержимое, нужно объект явно отправить в print()

Это анакондa для удобства выводит объекты как если бы вызвана команда print().

Я для разных примеров в jupyter notebook успешно использую метод head - без print. Но этот метод не срабатываем именно для объекта DataFrade который создаёт MetaEditor. Поэтому и спросил - что нет так с объектом, который создаётся в MetaEditor? Почему для всех примеров метод head срабатывает, но только не для обьекта созданного редактором MetaEditor?

Vladimir Karputov:

IPython автоматически выводит (понимает что нужно печатать), терминал, видимо, интерпретирует по другому

 
Maxim Dmitrievsky:

Так я запускаю пример не в терминале. Все размеченные обьекты DataFrame успешно печатают пять строк при помощи метода head, но только не обьект созданный в MetaEditor.

Vladimir Karputov:

ну тогда это мистика

у вас там в листинге код, кстати, 2 раза продублирован
 
Maxim Dmitrievsky:

ну тогда это мистика

Спасибо, копипаст вероятно.

Привет.

У меня беда!

Не могу понять почему идёт ошибка.

Короче.

  1. Установил Анаконду.
  2. Сделал: conda update conda, conda update anaconda
  3. Установил PyCharm
  4. Создал новый проект pr1
  5. Вышел из PyCharm
  6. В окружении pr1 сделал pip install metatrader5
  7. Запустил PyCharm
  8. Добавляю import metatrader5 as mt5 - и тут начинаются проблемы....

Пока PyCharm там что-то индексирует вижу такую картинку:


Но, когда индексация заканчивается и я запускаю код .... :


Нет модуля metatrader5. Как так? В настройках проекта он есть, в Анаконде он есть, а при запуске его нет!!!

Что не так?

Сам себе и отвечаю.

import metatrader5 as mt5 - не правильно

Правильно так: import MetaTrader5 as mt5

 

Как получить numpy массив, чтобы в нем каждое значение увеличивалось на 1?

Пока нужно было несколько элементов - походил такой номер:

import numpy as np

X = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

а как сделать если нужен массив на 100 элементов?

Vladimir Karputov:

Как получить numpy массив, чтобы в нем каждое значение увеличивалось на 1?

Пока нужно было несколько элементов - походил такой номер:

а как сделать если нужен массив на 100 элементов?

np.arange(100)

np.array([x for x in range(100)])
Очередной вопрос от новичка.

Ситуация такая. Есть у меня индикатор. При добавлении его на график, в "холодном" режиме, он просчитывается секунд 7-8.

Теперь написал всё то же в питоне. Отличие в том, что питон пишет данные в файл .csv

Расчёт и там и там идёт от 01.01.2019

Теперь собственно вопрос: из-за чего может быть такое


Питон трудится над задачей уже два с половиной часа! Просто жалко останавливать... А вдруг уже конец...

Маленько добавлю. Всё завязано на  

copy_ticks_range

Запрашиваю тики за один день.

Завершилось... Почти ТРИ часа. И что прикажите думать? <<< почти - это значит 2:58 >>> 

Я понимаю, потери на соединение с МТ5, прочие накладные моменты.... Но, 8 секунд против 3-х часов..... ???????? КАК ???????????
