Потому что метод head() (https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) возвращает объект, а не делает вывод в лог. Чтобы увидеть содержимое, нужно объект явно отправить в print()
Это анакондa для удобства выводит объекты как если бы вызвана команда print().
Я для разных примеров в jupyter notebook успешно использую метод head - без print. Но этот метод не срабатываем именно для объекта DataFrade который создаёт MetaEditor. Поэтому и спросил - что нет так с объектом, который создаётся в MetaEditor? Почему для всех примеров метод head срабатывает, но только не для обьекта созданного редактором MetaEditor?
IPython автоматически выводит (понимает что нужно печатать), терминал, видимо, интерпретирует по другому
Так я запускаю пример не в терминале. Все размеченные обьекты DataFrame успешно печатают пять строк при помощи метода head, но только не обьект созданный в MetaEditor.
ну тогда это мистикау вас там в листинге код, кстати, 2 раза продублирован
Спасибо, копипаст вероятно.
Привет.
У меня беда!
Не могу понять почему идёт ошибка.
Короче.
Пока PyCharm там что-то индексирует вижу такую картинку:
Но, когда индексация заканчивается и я запускаю код .... :
Нет модуля metatrader5. Как так? В настройках проекта он есть, в Анаконде он есть, а при запуске его нет!!!
Что не так?
Сам себе и отвечаю.
import metatrader5 as mt5 - не правильно
Правильно так: import MetaTrader5 as mt5
Как получить numpy массив, чтобы в нем каждое значение увеличивалось на 1?
Пока нужно было несколько элементов - походил такой номер:
а как сделать если нужен массив на 100 элементов?
np.arange(100)
Очередной вопрос от новичка.
Ситуация такая. Есть у меня индикатор. При добавлении его на график, в "холодном" режиме, он просчитывается секунд 7-8.
Теперь написал всё то же в питоне. Отличие в том, что питон пишет данные в файл .csv
Расчёт и там и там идёт от 01.01.2019
Теперь собственно вопрос: из-за чего может быть такое
Питон трудится над задачей уже два с половиной часа! Просто жалко останавливать... А вдруг уже конец...
Маленько добавлю. Всё завязано на
Запрашиваю тики за один день.
Завершилось... Почти ТРИ часа. И что прикажите думать? <<< почти - это значит 2:58 >>>
Я понимаю, потери на соединение с МТ5, прочие накладные моменты.... Но, 8 секунд против 3-х часов..... ???????? КАК ???????????