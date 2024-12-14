MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 43

Билд 2323 уже доступен на MetaQuotes-Demo и по команде обновления на бета-версии из меню справки.

Не забудьте обновиться до библиотеки MetaTrader 5.0.20 для Питона, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

сервер MetaQuotes-Beta, адрес 78.140.180.203:443

Как в MT5 узнать IP сервера? В MT4 можно просто заглянуть в srv-файл. А как в MT5?

 
Присоединяюсь к вопросу.

 
Никак.

Используйте публичное имя сервера. Желательно его сначала добавить в терминал вручную и авторизоваться штатно хотя бы один раз.

После чего из питона можно будет указывать только логин или логин-имя сервера без пароля.

В случае дополнительной безопасности с применением клиентских SSL сертификатов, сертификат автоматически подхватится из хранилища терминала.
 
Если в Редакторе "Создать-> Скрипт на Питон-> Далее" , то создается файл в папке MQL5/Script  а не в   MQL5/Script/Python. Нельзя как то поправить? Врукопашную не очень удобно перемещать.
 
Указывайте любую папку в пути.


 
Спасибо. 

 
Поддерживает ли терминал многопоточный запрос к истории из питона?
 
Если сможете создать множество сессий mt5.initialize.

Внутри одной сессии запросы синхронны.

 
Множество сессий естественно. Возможности питона в платформе увеличиваются на глазах, это отлично. Спасибо.
