Билд 2323 уже доступен на MetaQuotes-Demo и по команде обновления на бета-версии из меню справки.
Не забудьте обновиться до библиотеки MetaTrader 5.0.20 для Питона, пожалуйста.
сервер MetaQuotes-Beta, адрес 78.140.180.203:443
Как в MT5 узнать IP сервера? В MT4 можно просто заглянуть в srv-файл. А как в MT5?
Присоединяюсь к вопросу.
Если в Редакторе "Создать-> Скрипт на Питон-> Далее" , то создается файл в папке MQL5/Script а не в MQL5/Script/Python. Нельзя как то поправить? Врукопашную не очень удобно перемещать.
Указывайте любую папку в пути.
Указывайте любую папку в пути.
Спасибо.
Поддерживает ли терминал многопоточный запрос к истории из питона?
Если сможете создать множество сессий mt5.initialize.
Внутри одной сессии запросы синхронны.