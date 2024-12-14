MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 2
К сожалению, без исходных кодов данная возможность остается для меня только словами. Очень многого не знаю, а начало самообучения, наверное, должен с чего-то практического стартовать, что можно сразу покрутить.
если совсем для начала - то лучше поразбираться в специфике самого языка, он сильно отличается от С++
в остальном это пакеты.. куча пакетов/модулей на все случаи жизни, которые гуглятся
Пытаюсь хотя бы примитивно ответить для себя на вопрос "для чего мне это может быть полезно?". Ответ "для саморазвития" давно не принимается.
Поэтому хотелось бы в этой ветке увидеть различные крутые примеры из разных областей. Самая эффект-вызываяющая - визуализация, которую каждый может попробовать.
Посчитать корреляционную матрицу с графическим ее представлением - не цепляет, к сожалению.
наверное у нас разные представления о прекрасном, мне визуализация вообще не нужна почти и не вызывает никаких эмоций
Ни разу не затрагивал в этой ветке представления о прекрасном и нужность визуализации. Речь велась совсем о другом.
Выгрузил тики в такой график (1 миллион), можно сохранить в html
Прикрепил вебстраницу, весит больше 70 мб естессно. Типа таким надо было удивлять или чем-то другим? Масштабирование, все дела.
Ну вот простой пример, показывающий, что историю тиков гораздо проще и удобнее визуализировать в Питоне, чем в MT5. Спасибо.
Есть код, как передать массив простых структур в обе стороны?
есть только через сокеты в байтовом виде, статью небольшую написал про обмен через них, мб на след. неделе будет
Кастинг байтового массива к массиву структур (и обратно) в Питоне там будет?
нет, в обычный массив.. надо подумать что такое массив структур в питоне, это просто объект датафрейм с разнородными данными
короче надо конкретно под задачу смотреть, так сложно сказать и не делал раньшеможно будет потом обсосать статью, сам в первый раз делаю