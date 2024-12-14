MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 84
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, прочитав несколько страниц из обсуждения, не нашел ничего конкретного по следующему вопросу:
- Есть ли в настоящее время что-нибудь работающее, как пакеты MetaTraderR или MetaTrader5 для интеграции MT и R?
Ура
Интеграция чего с чем Вас интересует? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python or R<->Python ?
Ерунда какая-то. получаю через mt5.symbols_get данные по сишке. приходит все правильно, кроме цены. Цена в 22.05 была 75800. Причем, обычно все правильно, но иногда вот такое. Что это вообще такое?
Как это одолеть?
Доступная новая версия MetaTrader5-Python-5.0.34 для беты MetaTrader 5 build 2765
Добавлены функции market_book_add, market_book_release, market_book_get
Доступная новая версия MetaTrader5-Python-5.0.34 для беты MetaTrader 5 build 2765
Добавлены функции market_book_add , market_book_release , market_book_get
привет .... спасибо за эту новую функцию .... она очень важна для трейдеров бразильской фондовой биржи (B3)
Я хотел бы знать, что это за выделенные поля.
type Я знаю, что это тип операции, но мне было интересно, есть ли перевод, например:
1-покупка
2-продажа.
привет .... спасибо за эту новую функцию .... она очень важна для трейдеров бразильской фондовой биржи (B3)
Я хотел бы знать, что это за выделенные поля.
type Я знаю, что это тип операции, но мне было интересно, есть ли перевод, например:
1-покупка
2-продажа.
Я думаю, что понял ...
Все, что имеет 1, - это верхняя часть, где находятся продажи.
поле volume_dbl - это тот же том, но с плавающим представлением.
Еще раз спасибо за добавление новой функции.
Доступная новая версия MetaTrader5-Python-5.0.34 для беты MetaTrader 5 build 2765
Добавлены функции market_book_add, market_book_release, market_book_get
Описание в Документации добавите?
Круто! подключил Pythoon к МТ5 и загрузил первые данные из терминала
Не могу понять в чем проблема. Пытаюсь выгрузить тики в питон с помощью copy_ticks_from выдаёт пустой dataframe. При этом copy_rates_from на ту же дату работает исправно, symbol_info_tick работает исправно. Инструмент Si-3.21, Открытие-брокер.
Не знаю как с "copy_ticks_from ", но вот такая конструкция работает корректно:
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
Не знаю как с "copy_ticks_from ", но вот такая конструкция работает корректно: