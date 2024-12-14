MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 84

ferox875:

Здравствуйте, прочитав несколько страниц из обсуждения, не нашел ничего конкретного по следующему вопросу:


- Есть ли в настоящее время что-нибудь работающее, как пакеты MetaTraderR или MetaTrader5 для интеграции MT и R?


Интеграция чего с чем Вас интересует? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python or  R<->Python ?

 

Ерунда какая-то. получаю через mt5.symbols_get данные по сишке. приходит все правильно, кроме цены. Цена в 22.05 была 75800. Причем, обычно все правильно, но иногда вот такое. Что это вообще такое?
Как это одолеть?


 

Доступная новая версия MetaTrader5-Python-5.0.34 для беты MetaTrader 5 build 2765 

pip install --upgrade metatrader5

Добавлены функции market_book_add, market_book_release, market_book_get

import MetaTrader5 as mt5
import time

mt5.initialize()

print(mt5.version())
print(mt5.last_error())

mt5.market_book_add('EURUSD')

for i in range(10):
    time.sleep(5)
    print()
    items = mt5.market_book_get('EURUSD')
    print(items)
    # alternative
    #if items:
    #    for it in items:
    #        print(it._asdict())

mt5.market_book_release('EURUSD')

mt5.shutdown()
 
привет .... спасибо за эту новую функцию .... она очень важна для трейдеров бразильской фондовой биржи (B3)
Я хотел бы знать, что это за выделенные поля.

type Я знаю, что это тип операции, но мне было интересно, есть ли перевод, например:

1-покупка

2-продажа. 


{ 'type' : 2, 'price': 10.57, 'volume': 47500, 'volume_dbl' : 47500.0}
 
Я думаю, что понял ...

Все, что имеет 1, - это верхняя часть, где находятся продажи.

поле volume_dbl - это тот же том, но с плавающим представлением.


Еще раз спасибо за добавление новой функции.

 
Описание в Документации добавите?

 

Круто! подключил Pythoon к МТ5 и загрузил первые данные из терминала

 

 
Не могу понять в чем проблема. Пытаюсь выгрузить тики в питон с помощью copy_ticks_from выдаёт пустой dataframe. При этом copy_rates_from на ту же дату работает исправно, symbol_info_tick работает исправно. Инструмент Si-3.21, Открытие-брокер.
Sivoraksha-ia:
Не могу понять в чем проблема. Пытаюсь выгрузить тики в питон с помощью copy_ticks_from выдаёт пустой dataframe. При этом copy_rates_from на ту же дату работает исправно, symbol_info_tick работает исправно. Инструмент Si-3.21, Открытие-брокер.

Не знаю как с "copy_ticks_from ", но вот такая конструкция работает корректно:

ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
 
Странно, но тоже пустая таблица прилетает. В самом терминале как в квике ничего открывать для работы выгрузок не нужно?
