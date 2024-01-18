MetaTrader 5 для macOS: готовый DMG-пакет и обновление CrossOver
Ого, то есть безо всяких сторонних приложений можно ставить MT5? (не разбираюсь в операционке)
а связка с питоном будет работать?
Поставил, все хорошо работает. И оптимизация быстрая на 8 ядрах (м1 проц).Боты компилируются тоже без проблем.
Поставил, все хорошо работает. И оптимизация быстрая на 8 ядрах (м1 проц).Боты компилируются тоже без проблем.
Какими шрифтами отображается МТ5 и редактор?
Линуксовскими? Насколько корректны?
Можно скрин пожалуйста?
Шрифтов меньше чем в винде, но мне без разницы
обновления терминала тоже приходят
Спасибо.
Жаль, нечего не изменилось. Шрифты не корректны глаз режет, жесть. Аж двоится в глазах.
По этой причине виртуалку с виндой установил.
Спасибо.
Жаль, нечего не изменилось. Шрифты не корректны глаз режет, жесть. Аж двоится в глазах.
По этой причине виртуалку с виндой установил.
Может что-нибудь придумают со шрифтами.
Скачал и установил. Работает, спасибо!
Подскажите, пожалуйста, где в Маке находится путь "C:\Program Files\MetaTrader 5"? Я хочу перекинуть профиля со старого 32bit терминала + поставить ряд сторонних индикаторов, но не могу найти папку.
я думал, что всё лежит в папке .wine, но нет.
Не работает
Не работает
всё работает
нужно
1) Попытаться заново поставить программу и получив отказ
2) Войти в "Защита и безопасность" в разделе "Основные" внизу "Разрешить использование прорамм, загруженных из..." по-моему тут будет сказано - была попытка поставить МТ 5 и нужно разрешить установку и для этого, скорее всего снять блокировку с замка внизу, введя пароль от учётной записи. Только установив, не забыть закрыть замок и вернуть всё в исходное состояние.У меня так работает на High Sierra.
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Недавно мы выпустили готовый DMG-пакет для легкой установки MetaTrader 5 на компьютерах с macOS. При помощи него платформа устанавливается как обычное приложение — нужно перетащить иконку платформы в Applications и дождаться, пока закончится инсталляция.
Пакет включает в себя последнюю 64-битную версию MetaTrader 5, которая штатно обновляется при выходе новых релизов. Сразу после установки платформа будет готова к работе на macOS без каких-либо дополнительных настроек.
Пользователям CrossOver необходимо переустановить MetaTrader 5
Тем, кто вместо готового DMG-пакета использует CrossOver, необходимо переустановить MetaTrader 5. Ранее он устанавливал старую 32-битную версию платформы. Сейчас пакет поддержки MetaTrader 5 в CrossOver обновлен и в нем доступна актуальная 64-битная версия.Мы настоятельно рекомендуем перейти на 64-битную версию MetaTrader 5, чтобы использовать все возможности платформы. 32-битные версии не поддерживаются и не обновляются, в них недоступны сервисы VPS и Market.