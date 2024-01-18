MetaTrader 5 для macOS: готовый DMG-пакет и обновление CrossOver

Новый комментарий
 

Недавно мы выпустили готовый DMG-пакет для легкой установки MetaTrader 5 на компьютерах с macOS. При помощи него платформа устанавливается как обычное приложение — нужно перетащить иконку платформы в Applications и дождаться, пока закончится инсталляция.

Установка MetaTrader 5 в MacOS

Пакет включает в себя последнюю 64-битную версию MetaTrader 5, которая штатно обновляется при выходе новых релизов. Сразу после установки платформа будет готова к работе на macOS без каких-либо дополнительных настроек.


Скачать MetaTrader 5 для macOS >>



Пользователям CrossOver необходимо переустановить MetaTrader 5

Тем, кто вместо готового DMG-пакета использует CrossOver, необходимо переустановить MetaTrader 5. Ранее он устанавливал старую 32-битную версию платформы. Сейчас пакет поддержки MetaTrader 5 в CrossOver обновлен и в нем доступна актуальная 64-битная версия.

Мы настоятельно рекомендуем перейти на 64-битную версию MetaTrader 5, чтобы использовать все возможности платформы. 32-битные версии не поддерживаются и не обновляются, в них недоступны сервисы VPS и Market.
 
В чем отличие последней версии DMG-пакета от предыдущей?
[Удален]  

Ого, то есть безо всяких сторонних приложений можно ставить MT5? (не разбираюсь в операционке)

а связка с питоном будет работать?

[Удален]  

Поставил, все хорошо работает. И оптимизация быстрая на 8 ядрах (м1 проц).

Боты компилируются тоже без проблем.
 
Maxim Dmitrievsky:

Поставил, все хорошо работает. И оптимизация быстрая на 8 ядрах (м1 проц).

Боты компилируются тоже без проблем.

Какими шрифтами отображается МТ5 и редактор?
Линуксовскими? Насколько корректны?
Можно скрин пожалуйста?

[Удален]  
Roman:

Какими шрифтами отображается МТ5 и редактор?
Линуксовскими? Насколько корректны?
Можно скрин пожалуйста?


Шрифтов меньше чем в винде, но мне без разницы

обновления терминала тоже приходят

 
Maxim Dmitrievsky:


Шрифтов меньше чем в винде, но мне без разницы

обновления терминала тоже приходят

Спасибо.
Жаль, нечего не изменилось. Шрифты не корректны глаз режет, жесть. Аж двоится в глазах.
По этой причине виртуалку с виндой установил.

[Удален]  
Roman:

Спасибо.
Жаль, нечего не изменилось. Шрифты не корректны глаз режет, жесть. Аж двоится в глазах.
По этой причине виртуалку с виндой установил.

Может что-нибудь придумают со шрифтами.

 

Скачал и установил. Работает, спасибо! 

Подскажите, пожалуйста, где в Маке находится путь "C:\Program Files\MetaTrader 5"? Я хочу перекинуть профиля со старого 32bit терминала + поставить ряд сторонних индикаторов, но не могу найти папку. 

я думал, что всё лежит в папке .wine, но нет. 

 

 Не работает

 
DMITRII SALNIKOV:

 Не работает

всё работает

нужно

1) Попытаться заново поставить программу и получив отказ

2) Войти в "Защита и безопасность" в разделе "Основные" внизу "Разрешить использование прорамм, загруженных из..." по-моему тут будет сказано  - была попытка поставить МТ 5 и нужно разрешить установку и для этого, скорее всего снять блокировку с замка внизу, введя пароль от учётной записи. Только установив, не забыть закрыть замок и вернуть всё в исходное состояние. 

У меня так работает на High Sierra.
12345678...10
Новый комментарий