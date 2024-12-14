MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 22
Перенесено теперь в эту ветку.
Я тоже Python изучаю, но исключительно в рамках освоения нейронных сетей, машинного обучения и прочих модных плюшек и пакетов. Работать на этом супер-тормозе не считаю возможным, в 200 раз медленнее, чем MQL5, я приводил результаты простых тестов.
И я так пока и не понял, можно ли из MQL5 подключать модули Python и вызывать из модуля функции? Или связь только Python->MQL5?
При всём уважении , но вы просто не умеете его готовить. Переделал ваш пример:
На Python:
Это всё на древнем калькуляторе AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, думаю на MQL5 будет значение около 12 сек.
(не знаю как запустить MQL код на linux.)
То есть Python с jit компилятором уделал С (mql) в 2 раза !, если его запустить на современном 8 ядерном процессоре - уделает в 8 раз просто потому что многопоточный.
Но даже в один поток результат Python - 9.6 секунды - то есть всё равно быстрее. А ещё можно запустить на видеокарте с CUDA.
Написать многопоточный аналог на С или MQL я например не смогу - локи, гонки и вылеты будут, плюс кода будет много больше.
Вопрос разработчикам MetaTrader: планируете ли добавить вызов торговых функций из Python ?
Ёще хотелось бы в питоне функцию подписки на тиковые события из терминала, чтоб по приходу тика отсылалось сообщение в питон.
Знаю что есть сторонние разработки этих функций , но хотелось бы из коробки.Ради интереса можно еще попробовать написать многопоточный код на GoLang, в один поток он сравним по скорости с С.
mql5
i7 на виртуальной машине, выделено 2 ядра, 4 потока
А какой процессор у вас ? запустите мой код на С чтоб было с чем сравнить.
Ну если i7 то он наверно раз в 25 быстрее моего AMD, если не больше. Нужен тест на одинаковых языках , для точки отчета.
Си
Py
i7 на Linux, 4 ядра, 8 потоков
Отличный результат ! И быстро написан. Всех кто говорит что python тормозной - можно отправлять смотреть результаты тестов сюда.
Запустите ещё питоновский код в один поток на вашем процессоре (parallel = False)
Для полного теста.
Печалит только то что числодробилки за последние 15 лет ускорились всего примерно в 12 раз , я думал что современные процессоры пошустрее.
(parallel = False)
Отличный результат ! И быстро написан. Всех кто говорит что python тормозной - можно отправлять смотреть результаты тестов сюда.
Запустите ещё питоновский код в один поток на вашем процессоре (parallel = False)
Для полного теста.
да их уже давно направили, но они предпочитают с чистым питоном сравнивать, что бессмысленно ) чистый для других целей предназначен