MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 33
Как вы меняете скин MetaEditor? Пожалуйста, дайте мне знать.
Я использовал тёмную тему Windows10
Внимательно посмотри на сайте совместимость со своей версией Windows.
Если тема не корректно установится, можно потерять операционную систему.
По этому сначала установи свою версию Windows на VirtualBox, и на виртуальной машине пробуй эксперименты.
Если будет всё ок, тогда можно будет установить на рабочую машину.
Цвета MetaEditor которые я настроил
Вот что у меня получилось в итоге
В визуал студии питон включен?
Вообще не понятно, почему Вы поддерживаете интеграцию Питона и активно неприемлите R . Там хоть и "колхоз", как Вы выразились, но порядка больше. А по текущему состоянию Питон в R применяется как родной, а вот обратное сложней.
Так, мысли вслух.
Удачи
Будущее проигрывается очень быстро и просто.
R проиграл.
Я поставил Visual Studio 2019 (сразу отметил что-то про Python) и о чудо! Теперь скрипты работают и в студии и в редакторе MetaEditor!
Будем разбираться, как раз вместе с полным переписыванием библиотеки.Видимо лишнее оставили в пакете.
Распараллеливание njit (parallel=True) не работает, сыпятся ошибки
parallel=False скрипт запускается
Какая ошибка выбрасывается?
Их много, не пойму с чем может быть связано.
Попробовал код запустить из командной строки python, те же ошибки.
Получается проблема в установленном пайтон, может пакет какой нужен, но не пишет какой.
Пайтон устанавливался из установщика, который скачивается из Сервис -> Настройки -> Компиляторы
Это не имеет отношения к Метатрейдеру.
Ошибка и при отдельном запуске скрипта с включенном параллельностью.
Да так и есть, ошибки появляются на пайтоне под виндовс, пайтон установлен из вкладки компиляторы.
На линукс у меня стоит среда Spyder и VSCode, там этот код запускается без проблем и ошибок.