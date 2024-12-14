MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 33

jaffer wilson:

Как вы меняете скин MetaEditor? Пожалуйста, дайте мне знать.

Я использовал тёмную тему Windows10 
Внимательно посмотри на сайте совместимость со своей версией Windows.
Если тема не корректно установится, можно потерять операционную систему.
По этому сначала установи свою версию Windows на VirtualBox, и на виртуальной машине пробуй эксперименты. 
Если будет всё ок, тогда можно будет установить на рабочую машину.

Цвета MetaEditor которые я настроил

Элементы Текст  Фон
Текст 200,200,170 35,35,35
Выбранный текст 255,255,255 61,85,109
Отступ выделения Default 50,50,50
Ключевые слова 66,142,200 Default
Комментарии 128,128,128 Default
Числа 181,206,168 Default
Операторы 192,192,192 Default
Строки 214,157,133 Default
Макросы 190,183,255 Default
Функции и точки входа 216,16,223 Default
Индикаторы 100,200,70 Default
Предопределённые переменные 255,140,0 Default
Input переменные 210,105,30 Default
Не ASCII символы 255,20,147 Default

Вот что у меня получилось в итоге 



Я поставил Visual Studio 2019 (сразу отметил что-то про Python) и о чудо! Теперь скрипты работают и в студии и в редакторе MetaEditor!
 
Renat Fatkhullin:
В визуал студии питон включен?

Из-за зоопарка питонов, наставленных косвенно или автоматически разными системами запросто можно получить установку библиотек в другую копию питона, а потом попытки запуска других копий.

Разберитесь с питонами, пожалуйста. Тот, кто перешел на питон, тот должен быть готов всю оставшуюся жизнь сражаться с библиотеками, зависимостями и несовместимостями.

Такова судьба питониста - построить окружение из библиотек и молиться, чтобы какой-нибудь апдейт библиотеки не испортил другое неизвестное количество библиотек.

Вообще не понятно, почему Вы поддерживаете интеграцию Питона и  активно неприемлите R . Там хоть и "колхоз", как Вы выразились, но порядка больше. А по текущему состоянию Питон в R применяется как родной, а вот обратное сложней. 

Так, мысли вслух.

Удачи

 
Vladimir Perervenko:

Вообще не понятно, почему Вы поддерживаете интеграцию Питона и  активно неприемлите R . Там хоть и "колхоз", как Вы выразились, но порядка больше. А по текущему состоянию Питон в R применяется как родной, а вот обратное сложней.

Будущее проигрывается очень быстро и просто.

R проиграл.

 
Vladimir Karputov:
Я поставил Visual Studio 2019 (сразу отметил что-то про Python) и о чудо! Теперь скрипты работают и в студии и в редакторе MetaEditor!

Будем разбираться, как раз вместе с полным переписыванием библиотеки.

Видимо лишнее оставили в пакете.
 
Renat Fatkhullin:

Будем разбираться, как раз вместе с полным переписыванием библиотеки.

Видимо лишнее оставили в пакете.

Распараллеливание njit (parallel=True) не работает, сыпятся ошибки  
parallel=False скрипт запускается

#!/usr/bin/env python3

from numba import njit, prange
import time


@njit(parallel=True, fastmath=True, cache=False)
def calc_pi(num_steps):
    x, sum1 = 0.0, 0.0
    step1 = 1.0 / num_steps
    for i in prange(num_steps):
        x = (i + 0.5) * step1
        sum1 = sum1 + 4.0 / (1.0 + x * x)
    return sum1 * step1


calc_pi(1)  # minus jit compilation time
start_time = time.time()
pi = calc_pi(1000000000)
msvcr = time.time() - start_time

print(f"--- {msvcr} seconds --- The value of PI is {pi}")
 
Roman :

Распараллеливание njit (parallel=True) не работает, сыпятся ошибки  
parallel=False скрипт запускается

Какая ошибка выбрасывается?

 
jaffer wilson:

Какая ошибка выбрасывается?

Их много, не пойму с чем может быть связано.
Попробовал код запустить из командной строки python, те же ошибки.
Получается проблема в установленном пайтон, может пакет какой нужен, но не пишет какой.
Пайтон устанавливался из установщика, который скачивается из Сервис -> Настройки -> Компиляторы


 
Roman:

Их много, не пойму с чем может быть связано.

Это не имеет отношения к Метатрейдеру.

Ошибка и при отдельном запуске скрипта с включенном параллельностью.

 
Renat Fatkhullin:

Это не имеет отношения к Метатрейдеру.

Ошибка и при отдельном запуске скрипта с включенном параллельностью.

Да так и есть, ошибки появляются на пайтоне под виндовс, пайтон установлен из вкладки компиляторы.
На линукс у меня стоит среда Spyder и VSCode, там этот код запускается без проблем и ошибок.

