MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 38
Новая версия MetaTrader 5 for Python 5.0.18 и бета версия MetaTrader 5 build 2319:
Так как все апи изменилось, то старые примеры больше не работают.
Вот новый набор функций:
Пример:
Планируется ли добавление функций для запуска тестирования/оптимизации и получения их результатов?
Программы на питоне будут запускаться в терминале только в виде скриптов и никак не участвуют и не будут участвовать в тестере торговых стратегий.
Это решение для тех, кто занимается глубокими исследованиями в питоне и хочет:
Тестер стратегий только для MQL5 программ.
Позже мы расширим библиотеку и дадим возможность обращаться к встроенным и кастомным индикаторам из терминала.
В общем, ситуация на данный момент такова: ставил на 3 машины windows 7.
Итог:
Поставил на windows server 2012 - завелся с пол оборота. И даже на питоне 3.8.1
Десятки нет под рукой, но думаю и там заведется.
На 10 стало нормально.
1.Осталась прошлая проблема. При инициализации терминал запускается с произвольным брокером и счетом. Вроде обещали поправить?
2. Ордера исполняются. Дальше не проверял.
3. Не понятно почему модуль "metatrader5 5.0.18 pypi_0 pypi" импортируется только как "MetaTrader5"?
Будем пробовать.
Удачи
Запуск самих питоновских скриптов на оптимизацию не особо интересен.
Интересна возможность автоматизации оптимизации mql5-советников посредством питоновских скриптов. Что-то навроде того, о чём написано в статье "Управление оптимизацией".
Я правильно понимаю, что для передачи из Py в mt5 рассчитанных значений и массивов, таких функций не будет ?
И остаётся использовать - сетевые решения, или пилить модуль по передаче через память?
Как я заметил, теперь изменилась структура объектов
раньше было
Time = [x.time for x in ticks]
теперь стало
Не могли бы вы описать, структуры для copy_ticks и copy_rates ?
Какие индексы x[], чему соответствуют.
Или та же последовательность? что и в
Roman:
Это теперь numpy массив, а не tuple как был раньше (т.е.эффективный прямой маппинг на память самих данных), его формат можно увидеть просто выведя его:
теперь их можно сразу де получать как отдельные вектора(умножать, вычитать) и рисовать графики:
Благодарю Алмаз, теперь понятно.
Остался открытым вопрос:
Я правильно понимаю, что для передачи из Py в mt5 рассчитанных значений и массивов, таких функций не будет ?
И остаётся использовать - сетевые решения, или пилить модуль по передаче через память?