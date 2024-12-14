MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 45

Try as:

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

Please me body can help me.


Дмитрий Прокопьев:

Удаленный запуск возможен? Т.е. указать ip сервера, где запущен jupyter, или только локально?

Только локально.

 
Rashid Umarov:
Скрипты не скачиваются.

Страница c.mql5.com не найдена

Не найдена страница для веб-адреса  https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py

HTTP ERROR 404
 
Vladimir Karputov:

Скрипты не скачиваются.

Страница c.mql5.com не найдена

Не найдена страница для веб-адреса  https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py

HTTP ERROR 404

Тогда примеры можно взять из справки здесь - https://www.mql5.com/en/docs ( MetaTrader for Python – module for working with Python programs. )

Только что проверил - обновленная версия. Еще не все функции документированы, но для понимания уже хватит.  Все скрипты есть там.


Rashid Umarov:
Attached as ZIP

Файлы:
python_scripts.zip  10 kb
 
Renat fatkhullin :

Try as:

Thanks I tried, but five me same error

 
Marcos Tebrich:

Thanks I tried, but five me same error

MT5_ prefix is obsolete now:

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

Пожалуйста, кто может помочь мне.


Если так

from MetaTrader5 import *

То тогда

initialize ()

Если

import MetaTrader5 as mt5

То

mt5.initialize ()

Аналогично и остальные команды пакета.

Удачи

