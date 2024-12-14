MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 45
@Marcos Tebrich
Vladimir Karputov , 1/20/2015 3:22 p.m.
Insert the code , please, using the button
Try as:
Please me body can help me.
Удаленный запуск возможен? Т.е. указать ip сервера, где запущен jupyter, или только локально?
Только локально.
Скрипты не скачиваются.
Страница c.mql5.com не найдена
Не найдена страница для веб-адреса https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py
Тогда примеры можно взять из справки здесь - https://www.mql5.com/en/docs ( MetaTrader for Python – module for working with Python programs. )
Только что проверил - обновленная версия. Еще не все функции документированы, но для понимания уже хватит. Все скрипты есть там.
Attached as ZIP
Try as:
Thanks I tried, but five me same error
Thanks I tried, but five me same error
MT5_ prefix is obsolete now:
Пожалуйста, кто может помочь мне.
Если так
То тогда
Если
import MetaTrader5 as mt5
То
Аналогично и остальные команды пакета.
Удачи