Кто-нибудь уже использовал интеграцию Питона в MetaEditor в билдах 2302 и выше(лучше бета 2304)?
Сейчас работает первая версия интеграции в редактор, а дальше будет:
Уже сейчас работает запуск в редакторе *.py и *.ipynb программ.
Попробуйте, пожалуйста.
После того, как отработаем машинное обучение через питоновые скрипты, перейдем к внедрению WinML с ONNX нативно в сам MQL5.
Посмотрел что такое WinML, довольно интересная штука, разобраться бы в этом всём ))
Я правильно понимаю, что после внедрения WinML с ONNX, по сути в mql5 станет доступно машинное обучение из коробки MetaTrader5 ?
И обученные модели в WinML, можно будет использовать прямо в программах MetaTrader5 ?
Да, именно так.
Можно будет создавать очень сложные системы и продавать их в маркете. И работать в теории должны быстрее.
Исследования можно вести в любых системах, потом экспортировать натренированные модели в ONNX формат и запускать в работу уже по родному в WinML.
В связи с этим ещё вопрос.
Как вы планируете интегрировать обученные модели в код программ mql5 ?
Это будет непосредственно интеграция обученного кода, в mql код ?
Или каждая модель будет сохраняться в отдельный файл, и этот файл будет подключаться на подобие инклюда?
Кроме интеграции Питона, мы ведем работу по нативной поддержке функций оперирования большими массивами данных как в коде, так и в MetaEditor:
Датасеты обычно распространяются в CSV форматах, да еще упакованные в gz/zip. Мы дадим возможность просматривать (и редактирования наверное) в табличном виде огромные файлы, что практически недоступно в других редакторах.
С помощью этих функций можно легко конвертировать CSV файлы в SQLite базы, экспортировать или распечатывать их.
Достаточно один раз импортировать текстовую CSV базу в SQLite, чтобы потом использовать потрясающую (на уровне C++) скорость выборок и доступа к данным. Наша реализация SQLite практически без потерь по сравнению с C++ реализациями.
Ресурсы автоматически сжимаются, что даст возможность как распространять программы умеренного размера, так и использовать их в клаудной сети.
найс. Алглиб, как понимаю, не планируете обновлять до последних версий?
В связи с этим ещё вопрос.
Как вы планируете интегрировать обученные модели в код программ mql5 ?
Это будет непосредственно интеграция обученного кода, в mql код ?
Или каждая модель будет сохраняться в отдельный файл, и этот файл будет подключаться на подобие инклюда?
ONNX + WinML: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/
Почитайте самостоятельно по этой теме. Она огромная и ее нельзя на пальцах в форуме расписать.
найс. Алглиб, как понимаю, не планируете обновлять до последних версий?
Ренат извиняюсь, что вопрос не по теме.
Подскажите пожалуйста как в проекте ME, подключить библиотеку c расширением .lib или .a ?
Если проекты не поддерживают данную линковку, будет ли добавлена такая возможность?
Сейчас из статичных библиотек, приходиться делать dll, и только потом линковать их в проект,
что как то не логично и не удобно завязываться на dll, когда имеются файлы .lib или .a
Не судите строго, возможно есть любители питона и пытаются его интегрировать во всё и вся.
Питон это библиотека С++, не лучше сделать на MQL СБ (стандартную библиотеку)?
Изначально MQ шли этим путём, но потом сдались под натиском Pyтоноводов, Rводов и Алглибводов )
По моему вся проблема в том, что MQ боятся выйти за рамки "песочницы", типа R, Py, Alglib это уже не наша проблема.
Добавили связь с другими "языками программирования", а другие яп уже пусть делают что хотят.
Напоминает страуса )))
Проблема в узости восприятия темы массами и непонимании трендов развития алготрейдинга:
Страуса напоминают как раз люди:
Чтобы лучше понимать индустрию алготрейдинга: