MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 47

Новый комментарий
 
Vladimir Perervenko:

Если теперь попробовать переподключиться 

В общем все очень сыро пока...

Вам же выше написали правильный вариант вызова. Нельзя писать login=NNNN.

 

Не хватает функций symbols_total и symbol_name
Чтобы получать список символов, на подобие этого:

string name = "";
int total = SymbolsTotal(true);
   
for(int i = 0; i < total; i++)
{
   name = SymbolName(i, true);
      
   ...
}
 
Rashid Umarov:

Вам же выше написали правильный вариант вызова. Нельзя писать login=NNNN.

Я не видел этого сообщения когда писал.

Несколько вопросов:

1. В чем отличие между mt5.initialize() and mt5. login()?

2. Терминал однозначно определяется тремя параметрами (path, server(broker), login(Acc)). Инициализировав терминал с этими тремя конкретными параметрами нам не нужно логинится к нему. Или нужно?

3. К запущенному терминалу с конкретными  (path, server(broker), login(Acc)) может логинится несколько скриптов отличающихся также тремя параметрами(symbbol, TF, TC)? Или для каждого такого скрипта нужно запускать отдельный терминал?

4. Терминал не может одновременно работать с несколькими брокерами а с несколькими счетами?
 
Vladimir Perervenko:

Я не видел этого сообщения когда писал.

Несколько вопросов:

1. В чем отличие между mt5.initialize() and mt5. login()?

2. Терминал однозначно определяется тремя параметрами (path, server(broker), login(Acc)). Инициализировав терминал с этими тремя конкретными параметрами нам не нужно логинится к нему. Или нужно?

3. К запущенному терминалу с конкретными  (path, server(broker), login(Acc)) может логинится несколько скриптов отличающихся также тремя параметрами(symbbol, TF, TC)? Или для каждого такого скрипта нужно запускать отдельный терминал?

4. Терминал не может одновременно работать с несколькими брокерами а с несколькими счетами?

1. initialize - запускает Терминал, устанавливает с ним связь и логинится, login - только логинится, работает только с инициализированым соединением.

2. Не нужно, все параметры можно задать в initialize, без параметров он соединится с дефолтным аккаунтом.

3. К одному терминалу могут логинится несколько модулей Python, НО Терминал работает только с 1 текущим аккаунтом, если вы перелогинитесь в одном скрипте, вы перелогинитесь и на других.

4. Одновременно не может, если необходимо такое, нужно запускать Терминалы из разных папкок, в скриптах initialize указать пути до этих папок.

 
Almaz:

1. initialize - запускает Терминал, устанавливает с ним связь и логинится, login - только логинится, работает только с инициализированым соединением.

2. Не нужно, все параметры можно задать в initialize, без параметров он соединится с дефолтным аккаунтом.

3. К одному терминалу могут логинится несколько модулей Python, НО Терминал работает только с 1 текущим аккаунтом, если вы перелогинитесь в одном скрипте, вы перелогинитесь и на других.

4. Одновременно не может, если необходимо такое, нужно запускать Терминалы из разных папкок, в скриптах initialize указать пути до этих папок.

Понял. Спасибо.

Пункт 3 был важен. 

 
Где я могу скачать полный исходный код проекта? Я хочу запустить его через Python 3.5.
 
jaffer wilson:
Где я могу скачать полный исходный код проекта? Я хочу запустить его через Python 3.5.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере

Rashid Umarov, 2020.02.25 14:33

На сайте уже доступна онлайн документация MetaTrader для Python по части обновленных функций. Для каждой показаны примеры


Вопрос:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере

wildzes, 2020.02.20 17:52

Добрый день.

Ищу исходник пакета MetaTrader5 для Python. Наткнулся на такое раздел: https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
но там миллион ссылок. Вероятность найти нужный исходник человеческим перебором близится к нулю.

Подскажите, пожалуйста, вот на эту бибилиотеку https://pypi.org/project/MetaTrader5/
возможно найти исходники (если ответ утвердительный, то буду не против получить ссылку на них)?

и ответ:

 
Vladimir Karputov :

Вопрос:

и ответ:


Тогда как я могу использовать его в Python 3.5? Потому что я не могу его установить. Можете ли вы поделиться дистрибутивом для Python 3.5.0?

 
jaffer wilson:

Тогда как я могу использовать его в Python 3.5? Потому что я не могу его установить. Можете ли вы поделиться дистрибутивом для Python 3.5.0?

Ссылка доступна из редактора MetaEditor:

И вроде 3,5 уже не поддерживается. 

 
Vladimir Karputov :

Ссылка доступна из редактора MetaEditor:

И вроде 3,5 уже не поддерживается. 

Вот почему я хочу знать. Всегда есть решение проблем. Я думаю, чтобы решить их у нас на форуме. Пожалуйста, любой разработчик может помочь мне с этим?

У меня есть законченный проект в Python 3.5.0

Я не могу перейти на любую другую версию, поскольку у нее были зависимости.

Если вы не можете дать решение, может ли кто-нибудь бесплатно конвертировать мой проект в Python 3.7? Я думаю, никто не может. Поэтому, вместо того, чтобы беспокоить меня, пожалуйста, поделитесь кодом или хотя бы выпустите код, который работает на Python 3.5.0.

1...404142434445464748495051525354...89
Новый комментарий