Если теперь попробовать переподключиться
В общем все очень сыро пока...
Вам же выше написали правильный вариант вызова. Нельзя писать login=NNNN.
Не хватает функций symbols_total и symbol_name
Чтобы получать список символов, на подобие этого:
Я не видел этого сообщения когда писал.
Несколько вопросов:
1. В чем отличие между mt5.initialize() and mt5. login()?
2. Терминал однозначно определяется тремя параметрами (path, server(broker), login(Acc)). Инициализировав терминал с этими тремя конкретными параметрами нам не нужно логинится к нему. Или нужно?
3. К запущенному терминалу с конкретными (path, server(broker), login(Acc)) может логинится несколько скриптов отличающихся также тремя параметрами(symbbol, TF, TC)? Или для каждого такого скрипта нужно запускать отдельный терминал?4. Терминал не может одновременно работать с несколькими брокерами а с несколькими счетами?
1. initialize - запускает Терминал, устанавливает с ним связь и логинится, login - только логинится, работает только с инициализированым соединением.
2. Не нужно, все параметры можно задать в initialize, без параметров он соединится с дефолтным аккаунтом.
3. К одному терминалу могут логинится несколько модулей Python, НО Терминал работает только с 1 текущим аккаунтом, если вы перелогинитесь в одном скрипте, вы перелогинитесь и на других.
4. Одновременно не может, если необходимо такое, нужно запускать Терминалы из разных папкок, в скриптах initialize указать пути до этих папок.
Понял. Спасибо.
Пункт 3 был важен.
Где я могу скачать полный исходный код проекта? Я хочу запустить его через Python 3.5.
Rashid Umarov, 2020.02.25 14:33
На сайте уже доступна онлайн документация MetaTrader для Python по части обновленных функций. Для каждой показаны примеры
Вопрос:
wildzes, 2020.02.20 17:52
Ищу исходник пакета MetaTrader5 для Python. Наткнулся на такое раздел: https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
но там миллион ссылок. Вероятность найти нужный исходник человеческим перебором близится к нулю.
Подскажите, пожалуйста, вот на эту бибилиотеку https://pypi.org/project/MetaTrader5/
возможно найти исходники (если ответ утвердительный, то буду не против получить ссылку на них)?
MetaQuotes, 2020.02.20 23:56
Тогда как я могу использовать его в Python 3.5? Потому что я не могу его установить. Можете ли вы поделиться дистрибутивом для Python 3.5.0?
Ссылка доступна из редактора MetaEditor:
И вроде 3,5 уже не поддерживается.
Вот почему я хочу знать. Всегда есть решение проблем. Я думаю, чтобы решить их у нас на форуме. Пожалуйста, любой разработчик может помочь мне с этим?
У меня есть законченный проект в Python 3.5.0
Я не могу перейти на любую другую версию, поскольку у нее были зависимости.
Если вы не можете дать решение, может ли кто-нибудь бесплатно конвертировать мой проект в Python 3.7? Я думаю, никто не может. Поэтому, вместо того, чтобы беспокоить меня, пожалуйста, поделитесь кодом или хотя бы выпустите код, который работает на Python 3.5.0.