т.е. можно конвернуть массив структур в байтовый для передачи в сокет? тогда странно почему стандартная structToChar этого не делает.
В uchar[] для сокетов, uint[] для ресурсов, double[] для глобальных переменных и фреймов и т.д.
Пакет MetaTrader5 уже доступен в 32/64 библиотеках для Python 3.7 и ставится одной строкой.
ну понятно, пока не придумал пример что можно передавать.. mqlrates может
А справка будет пополнена по аргументам ф-й? а то забываешь иногда что и куда
Да, это первая выкладка на скорую руку.
Описание по работе из R/Python с MetaTrader 5 будет включено в документацию MQL5.
проверил тестовый скрипт для Python из 1-й страницы, насколько я понял если терминал запускается с ключом /portable то ничего не будет работать, выдает ошибку:
Traceback (most recent call last):
File "D:/py/mt5.py", line 5, in <module>
MT5WaitForTerminal()
RuntimeError: No IPC connection
если запустить МТ5 без ключа /portable, то тестовый скрипт работает без проблем
мне не совсем удобно МТ5 без /portable запускать на ноуте - SSD первым диском, довольно скромный 80 Гб, все на 2-й диск устанавливаю
хотелось бы чтобы все работало с ключом /portable
Вообще ранее не работал с Pyton.
Итак, на странице загрузки https://www.python.org/downloads/windows/ выбрал Download Windows x86-64 executable installer
Клик на загруженном файле ...
и в окне установки не забываем поставить чек-бокс PATH и собственно установка - Install Now
Доставьте пакет matplotlib для поддержки графиков
Оказывается эту команду нужно прописывать в командном окне Windows (правый клик на кнопке Пуск):
Аналогично выполняется и
Запустите инсталляцию пакета MetaTrader5
Теперь нужно создать файл "metatrader5-test.py":
Запускается окно
и меню File -> New File
Самое волнующее -
Запустите тестовый скрипт
так и не понял куда эту команду и как прописать. Сделал обходной манёвр - в открытом файле "metatrader5-test.py" меню Run -> Run Module и тестовый скрипт успешно отработал.
в командной строке Виндовс запуск Питоновских скриптов, будет вызван интерпретатор Питона который выполнит скрипт
Вы запустили из под оболочки IDLE , сам Питон не имеет ни компиляторов ничего - можно в блокноте писать скрипты, но сохранять с расширением .py
или ставьте IDE для питона, Spyder все сначала ставят чтобы поковыряться, потом уже PyCharm или я на ноут Wing IDE установил - он не требователен к ресурсам ПК
Через командную строку python metatrader5-test.py не работает. А вот pip install MetaTrader5 через командную строку сработало.( сам файл сохранён по-умолчанию C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )