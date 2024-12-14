MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 6

Maxim Dmitrievsky:

т.е. можно конвернуть массив структур в байтовый для передачи в сокет? тогда странно почему стандартная structToChar этого не делает.

В uchar[] для сокетов, uint[] для ресурсов, double[] для глобальных переменных и фреймов и т.д.

 

Пакет MetaTrader5 уже доступен в 32/64 библиотеках для Python 3.7 и ставится одной строкой.

pip install MetaTrader5
fxsaber:

В uchar[] для сокетов, uint[] для ресурсов, double[] для глобальных переменных и фреймов и т.д.

ну понятно, пока не придумал пример что можно передавать.. mqlrates может 

Renat Fatkhullin:

Пакет MetaTrader5 уже доступен в 32/64 библиотеках для Python 3.7 и ставится одной строкой.

А справка будет пополнена по аргументам ф-й? а то забываешь иногда что и куда


 
Maxim Dmitrievsky:

А справка будет пополнена по аргументам ф-й? а то забываешь иногда что и куда


Да, это первая выкладка на скорую руку.

Описание по работе из R/Python с MetaTrader 5 будет включено в документацию MQL5.

 

проверил тестовый скрипт для Python из 1-й страницы, насколько я понял если терминал запускается с ключом /portable то ничего не будет работать, выдает ошибку:

Traceback (most recent call last):

  File "D:/py/mt5.py", line 5, in <module>

    MT5WaitForTerminal()

RuntimeError: No IPC connection

если запустить МТ5 без ключа /portable, то тестовый скрипт работает без проблем

мне не совсем удобно МТ5 без /portable запускать на ноуте - SSD первым диском, довольно скромный 80 Гб, все на 2-й диск устанавливаю

хотелось бы чтобы все работало с ключом /portable

 

Вообще ранее не работал с Pyton.

Итак, на странице загрузки https://www.python.org/downloads/windows/ выбрал Download Windows x86-64 executable installer

Pyton Download Windows x86-64 executable installer


Клик на загруженном файле ...

Run setup Python



и в окне установки не забываем поставить чек-бокс PATH и собственно установка - Install Now

Add Python 3.7 to PATH



Доставьте пакет matplotlib для поддержки графиков

pip install matplotlib

Оказывается эту команду нужно прописывать в командном окне Windows (правый клик на кнопке Пуск):

pip install matplotlib


Аналогично выполняется и 

Запустите инсталляцию пакета MetaTrader5

pip install MetaTrader5


Теперь нужно создать файл "metatrader5-test.py":

Запускается окно


и меню File -> New File


Самое волнующее - 

Запустите тестовый скрипт

python metatrader5-test.py

так и не понял куда эту команду и как прописать. Сделал обходной манёвр - в открытом файле "metatrader5-test.py" меню Run -> Run Module и тестовый скрипт успешно отработал.

никуда не надо прописывать, кликаете по файлу и скрипт запускается
 
Vladimir Karputov:

так и не понял куда эту команду и как прописать. Сделал обходной манёвр - в открытом файле "metatrader5-test.py" меню Run -> Run Module и тестовый скрипт успешно отработал.

в командной строке Виндовс запуск Питоновских скриптов, будет вызван интерпретатор Питона который выполнит скрипт

Вы запустили из под оболочки IDLE , сам Питон не имеет ни компиляторов ничего - можно в блокноте писать скрипты, но сохранять с расширением .py

или ставьте IDE для питона, Spyder все сначала ставят чтобы поковыряться, потом уже PyCharm или я на ноут Wing IDE установил - он не требователен к ресурсам ПК

 
Igor Makanu:

в командной строке Виндовс запуск Питоновских скриптов, будет вызван интерпретатор Питона который выполнит скрипт

Вы запустили из под оболочки IDLE , сам Питон не имеет ни компиляторов ничего - можно в блокноте писать скрипты, но сохранять с расширением .py

или ставьте IDE для питона, Spyder все сначала ставят чтобы поковыряться, потом уже PyCharm или я на ноут Wing IDE установил - он не требователен к ресурсам ПК

Через командную строку python metatrader5-test.py не работает. А вот pip install MetaTrader5 через командную строку сработало.

( сам файл сохранён по-умолчанию C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )
