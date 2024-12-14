MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 26

Новый комментарий
 
Lyuk:

Всё таки GPU похоже обязателен

На стареньком Sandy Bridge работает без видеокарты.

 

А можно посмотреть результаты теста ?

 
Lyuk:

А можно посмотреть результаты теста ? 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
Подобное надо на OpenCL 
int SetArray( int &Array[] )
{
  const int Size = ArrayResize(Array, 1e6);
  
  for (int i =  0; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1) << 1); // Чередование +-1
    
  return(Size);
}

void OnStart()
{
  int Array[];  
  const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

  int Sum = 0;
  
  for (int i = 0; i < 1e3; i++)
    for (int j = 0; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
  Print(Sum);      
}
 

Поддержку Питона как в MetaEditor, так и в межпроцессном API расширим:


 
Vladimir Karputov:

Дмитрий Прокопьев:

pip install --upgrade MetaTrader5

Requirement already up-to-date: MetaTrader5 in c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8)



Господа, а есть понимание по вопросу перепутанных high/low? 

 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

В примере используется другая ф-я, ошибочка:

# получим бары с USDJPY M5 начиная с 01.04.2019 в таймзоне UTC
rates = MT5CopyRatesFrom("USDJPY"MT5_TIMEFRAME_M5utc_from, utc_to)

ожидалось: MT5CopyRatesRange()

Спасибо, исправили

 
Vladimir Karputov:

Хочу обратить внимание на:

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

идем в терминал, смотрим low/hight для этого фрейма:

Видим, что  low=1.22557, high=1.22989

Вопрос это бага, или keys для MT5Rate как-то настраиваются?

Спасибо за сообщение, разработчикам сообщили. Исправят заголовок
 
Rashid Umarov:
Спасибо за сообщение, разработчикам сообщили. Исправят заголовок

Спасибо.

Черкните, плс, в этой ветке, после выхода нового релиза.

 

Доступна версия 5.0.9:

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
1...192021222324252627282930313233...89
Новый комментарий