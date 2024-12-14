MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 69
@Almaz
При первом запуске функций copy_xxx_xxx, когда терминал не запускался какое то время,
функции сразу возвращают имеющийся результат с пропуском истории, не дожидаясь синхронизации подкачки истории.
То есть первый вызов функций возвращает результат с пропущенной историей.
Только на последующих вызовах будет возвращён корректный результат, когда история подкачается.
Возможно ли подправить этот момент? И функции copy_xxx_xxx дожидались подкачки истории при первом вызове.
copy_ticks или copy_rates? какой билд терминала?
Почитайте раздел Организация доступа к данным, библиотека Python здесь не причем. Это стандартное поведение, вам нужно обрабатывать такие ситуации и запрашивать повтороно историю после того, как терминал подкачает её.
Это разовый случай, поэтому не является критически значимым. Вы всегда можете поддерживать имеющуюся историю в актуальном состоянии, если работаете с терминалом из скрипта постоянно.
copy_ticks или copy_rates? какой билд терминала?
Использовал copy_rates, но думаю что с copy_ticks то же самое будет, но не проверял.
Билд 2470
Я читал этот раздел, он относится к Mql5.А вообще странно, что вы допускаете в Copy функции получение некорректных данных, не дожидаясь подкачки истории, отдаёте результат.
Или вы намекаете, что нужно организовать CheckLoadHistory потому же принципу?
Почему не ввести эту функцию как штатную? Для Mql и Py библиотеки.
У тех кто работает в MQL5 вопросы раздела Организация доступа к данным, не являются чем-то особенным. Мы этот раздел изучили вдоль и поперёк. И используем.
Почему Вы думаете, что для Python должно быть по другому?
Всё таки основное ядро - это MQL5 и его нужно знать. И только потом применять Python.
Библиотека Python позволяет запрашивать данные из терминала MetaTrader 5 на общих основаниях, независимо от того, как прозошел запрос — вручную, через MQL5 или скриптом из Python.
Вся логика и организации работы с данными ложиться на разработчика MQL5-программ и скриптов на Python.
Добрый день
А есть вариант подключиться к терминалу через PowerShell? если кто знает как, буду благодарен за информацию
Опыта с питоном нет, поэтому хотелось бы использовать то, что лучше знаю))
Доброго дня!
Подключил библиотеки, связь python с Mt5 есть, получаю информацию о счете но котировки никак не подгружаются. Подскажите кто знает.
Версия Python 3.7.6
Результат:
