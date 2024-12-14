MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 48

jaffer wilson:

Вот почему я хочу знать. Всегда есть решение проблем. Я думаю, чтобы решить их у нас на форуме. Пожалуйста, любой разработчик может помочь мне с этим?

У меня есть законченный проект в Python 3.5.0

Я не могу перейти на любую другую версию, поскольку у нее были зависимости.

Если вы не можете дать решение, может ли кто-нибудь бесплатно конвертировать мой проект в Python 3.7? Я думаю, никто не может. Поэтому, вместо того, чтобы беспокоить меня, пожалуйста, поделитесь кодом или хотя бы выпустите код, который работает на Python 3.5.0.

К сожалению, официальной версии питона 3.5.x для платформы Windows нет:


Поэтому мы его и не поддерживаем. Это уже изменить нельзя.


Вот это и называется зоопарком Питона. Единственный способ развития в нем - вовремя переводить свои проекты на новые версии.
MetaQuotes :

К сожалению, официальной версии питона 3.5.x для платформы Windows нет:


Поэтому мы его и не поддерживаем. Это уже изменить нельзя.


Вот это и называется зоопарком Питона. Единственный способ развития в нем - вовремя переводить свои проекты на новые версии.

Вы хотите сказать, что мне нужно потратить больше денег, чтобы кто-то перенес мой проект на другую версию Python? Почему вы не можете просто взять любую версию Python 3.5. и просто попробуйте разъем с ним. Это не имеет большого значения, я думаю. Если вы думаете, что это большое дело, поделитесь со мной исходным кодом, и я сделаю это для вас, бесплатно.

Здесь вы можете использовать этот вариант для Windows: https://www.python.org/downloads/release/python-350/

В навигаторе появилась подписка на данные.
Есть вопрос, кто в дальнейшем будет провайдером предоставляемых данных?
Компания MQ, брокер/дилер, биржа, сторонние data feed ?
А может юзер сможет раздавать кастомную дату? 
 
jaffer wilson :

Вы хотите сказать, что мне нужно потратить больше денег, чтобы кто-то перенес мой проект на другую версию Python? Почему вы не можете просто взять любую версию Python 3.5. и просто попробуйте разъем с ним. Это не имеет большого значения, я думаю. Если вы думаете, что это большое дело, поделитесь со мной исходным кодом, и я сделаю это для вас, бесплатно.

Здесь вы можете использовать этот вариант для Windows: https://www.python.org/downloads/release/python-350/

Пожалуйста, скажите что-нибудь о комментарии, который я только что сделал. Будет ли версия дистрибутива для Python 3.5.0 или вы поделитесь кодом, чтобы я мог скомпилировать его в соответствии с моей версией?

 

При сбрасывании скрипта Start.py, который находится в папке MQL5/Script/Python, появляется ошибка:

2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [The system cannot find the file specified. (2)]

В логфайле :

2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject source file property "path" is empty

О каком файле и пути идет речь? 

 
jaffer wilson:

Пожалуйста, скажите что-нибудь о комментарии, который я только что сделал. Будет ли версия дистрибутива для Python 3.5.0 или вы поделитесь кодом, чтобы я мог скомпилировать его в соответствии с моей версией?

Проверим и попробуем собрать под 3.5.0

 
Vladimir Perervenko:

При сбрасывании скрипта Start.py, который находится в папке MQL5/Script/Python, появляется ошибка:

2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [The system cannot find the file specified. (2)]

В логфайле :

2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject source file property "path" is empty

О каком файле и пути идет речь? 

Что вы имеете в виду под "сбрасывание скрипта"?

Drag'n'drop из навигатора на чарт?

Такая ошибка означает, что не смог найти exe файл питоновского обработчика. Укажите точное имя питон скрипта и проверьте корректность определения пути к питон интерпретатору в настройках редактора.

 
Renat Fatkhullin:

Что вы имеете в виду под "сбрасывание скрипта"?

Drag'n'drop из навигатора на чарт?

Такая ошибка означает, что не смог найти exe файл питоновского обработчика. Укажите точное имя питон скрипта и проверьте корректность определения пути к питон интерпретатору в настройках редактора.

Да, Drag'n'drop из навигатора на чарт.

Вроде все правильно. Завтра буду разбираться. Наверное с путем к python.exe проблемы. 

 
jaffer wilson:

Пожалуйста, скажите что-нибудь о комментарии, который я только что сделал. Будет ли версия дистрибутива для Python 3.5.0 или вы поделитесь кодом, чтобы я мог скомпилировать его в соответствии с моей версией?

Собрали 5.0.23 питон библиотеки под 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 версии.

Обновитесь через:

pip install metatrader5

или

pip install --upgrade metatrader5
 
Renat Fatkhullin:

Собрали 5.0.23 питон библиотеки под 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 версии.

Обновитесь через:

Добавите пару функций?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере

Roman, 2020.02.25 23:13

Не хватает функций symbols_total и symbol_name
Чтобы получать список символов, на подобие этого:

string name = "";
int total = SymbolsTotal(true);
   
for(int i = 0; i < total; i++)
{
   name = SymbolName(i, true);
      
   ...
}

