Вот почему я хочу знать. Всегда есть решение проблем. Я думаю, чтобы решить их у нас на форуме. Пожалуйста, любой разработчик может помочь мне с этим?
У меня есть законченный проект в Python 3.5.0
Я не могу перейти на любую другую версию, поскольку у нее были зависимости.
Если вы не можете дать решение, может ли кто-нибудь бесплатно конвертировать мой проект в Python 3.7? Я думаю, никто не может. Поэтому, вместо того, чтобы беспокоить меня, пожалуйста, поделитесь кодом или хотя бы выпустите код, который работает на Python 3.5.0.
К сожалению, официальной версии питона 3.5.x для платформы Windows нет:
Поэтому мы его и не поддерживаем. Это уже изменить нельзя.
Вот это и называется зоопарком Питона. Единственный способ развития в нем - вовремя переводить свои проекты на новые версии.
Вы хотите сказать, что мне нужно потратить больше денег, чтобы кто-то перенес мой проект на другую версию Python? Почему вы не можете просто взять любую версию Python 3.5. и просто попробуйте разъем с ним. Это не имеет большого значения, я думаю. Если вы думаете, что это большое дело, поделитесь со мной исходным кодом, и я сделаю это для вас, бесплатно.
Здесь вы можете использовать этот вариант для Windows: https://www.python.org/downloads/release/python-350/
Есть вопрос, кто в дальнейшем будет провайдером предоставляемых данных?
Компания MQ, брокер/дилер, биржа, сторонние data feed ?
А может юзер сможет раздавать кастомную дату?
Пожалуйста, скажите что-нибудь о комментарии, который я только что сделал. Будет ли версия дистрибутива для Python 3.5.0 или вы поделитесь кодом, чтобы я мог скомпилировать его в соответствии с моей версией?
При сбрасывании скрипта Start.py, который находится в папке MQL5/Script/Python, появляется ошибка:
2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [The system cannot find the file specified. (2)]
В логфайле :
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject source file property "path" is empty
О каком файле и пути идет речь?
Проверим и попробуем собрать под 3.5.0
Что вы имеете в виду под "сбрасывание скрипта"?
Drag'n'drop из навигатора на чарт?
Такая ошибка означает, что не смог найти exe файл питоновского обработчика. Укажите точное имя питон скрипта и проверьте корректность определения пути к питон интерпретатору в настройках редактора.
Да, Drag'n'drop из навигатора на чарт.
Вроде все правильно. Завтра буду разбираться. Наверное с путем к python.exe проблемы.
Пожалуйста, скажите что-нибудь о комментарии, который я только что сделал. Будет ли версия дистрибутива для Python 3.5.0 или вы поделитесь кодом, чтобы я мог скомпилировать его в соответствии с моей версией?
Собрали 5.0.23 питон библиотеки под 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 версии.
Обновитесь через:
Добавите пару функций?
