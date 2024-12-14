MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 30

Новый комментарий
 
fxsaber:

Что мотивирует Вас это делать?


Второй день пишу автоматизатор Тестера. Выложу в КБ, и хотелось бы как-то понять, нужная ли вещь или очередной гиковский задел. Потому что часто не понимаю, почему это не делают разработчики, но делают активно что-то другое, что, вроде, на порядок меньше востребовано. Возможно, ошибаюсь в своих оценках.

Тестер мы полностью перепишем с нуля. Уже начали процесс.

Чтобы понять наши действия, думайте большими числами и в горизонте 5-10 лет. За бортом правда останется еще доказательная статистика, которую мы имеем.

У нас идут огромные изменения в разрабатываемых технологиях и не все они касаются терминала.

 
Renat Fatkhullin:

Чтобы понять наши действия, думайте большими числами и в горизонте 5-10 лет.

Реально не представляю, насколько могут MT5-интеграции с МО побудить Data Scientist-программеров заинтересоваться MT5 и MQL5, в частности.

И, конечно, сложно поверить, что это даст новое течение в Маркете.

Возможно, в МО-кулуарах трейдеров возникнут какие-то упоминания. Хотя, больше склоняюсь к мат. сообществу, где возникнет интерес к простому и эффективному использованию Облака в режиме мат. вычислений.

Без маркетинга - почти нет шансов на взлет даже у хороших вещей.
 
Узкий взгляд, я показал направление для расширения понимания индустрии и ее будущего.

 
Renat Fatkhullin:

Кто-нибудь уже использовал интеграцию Питона в MetaEditor в билдах 2302 и выше(лучше бета 2304)?


Сейчас работает первая версия интеграции в редактор, а дальше будет:

  • запуск скриптов(не экспертов) и сервисов в виде Питон *.py программ
  • полностью переписанная питон библиотека metatrader5 с доступом к чартам, символам, возможности торговать, истории торговли
  • подсветка в редакторе

Уже сейчас работает запуск в редакторе *.py и *.ipynb программ.

Попробуйте, пожалуйста.


После того, как отработаем машинное обучение через питоновые скрипты, перейдем к внедрению WinML с ONNX нативно в сам MQL5.

Это безусловно интересно.

Однако, самым важным будет возможность распараллельивать обучение на агенты - это как раз то, чего нет в питоне.

 
Aleksey Vyazmikin:

Это безусловно интересно.

Однако, самым важным будет возможность распараллельивать обучение на агенты - это как раз то, чего нет в питоне.

А точнее на лету определять задание для очередного агента, или ряд заданий для облака, и динамически - в зависимости от результата, изменять. И при отправлении файла агенту ставить некий флаг (закачивает один файл и не удаляет его до финиша(пока не прекратятся задания)/// либо подкачивать при необходимости новый файл который может быть с формирован на лету (в ходе выполнения оптимизации))

 
Aleksey Vyazmikin:

Это безусловно интересно.

Однако, самым важным будет возможность распараллельивать обучение на агенты - это как раз то, чего нет в питоне.

С питоновскими скриптами это невозможно даже теоретически:

  • Это требует установки на агентах как самого питона, так и абсолютно небезопасных, никем не проверяемых библиотек
  • Вся сеть агентов будет затроянена в первый же день
А вот WinML + ONNX модели на безопасном MQL5 уже можно будет пускать в клауд сеть. Но это следующий этап.
 
Renat Fatkhullin:

... а дальше будет:

  • ...
  • полностью переписанная питон библиотека metatrader5 с доступом к чартам, символам, возможности торговать, истории торговли

Уже сейчас работает запуск в редакторе *.py и *.ipynb программ.

Скажите, а вы не планируете дать возможность питон библиотеке metatrader5 коннектится к МТ5 на Андроиде?

Сегодня телефонные девайсы стали такой мощности, что многие задачи анализа и визуализации данных можно вполне решать на питоне под андроидом.

Я думаю, что и торговые боты тоже будут востребованы. )

Скачайте мобильное приложение MetaTrader 5 для Android
Скачайте мобильное приложение MetaTrader 5 для Android
  • www.metatrader5.com
Мобильный трейдинг с MetaTrader 5 для Android — это возможность торговать валютой, акциями и фьючерсами при помощи смартфонов и планшетов. Где бы вы ни были, вы можете подключаться к серверам брокерских компаний, анализировать котировки акций и валют и совершать торговые сделки. Все это — бесплатно и круглосуточно! MetaTrader 5 для Android...
 
Renat Fatkhullin :

В версии 5.0.11 включили версии 3.6, 3.7 и 3.8.

К сожалению, более старые версии поддерживать не будем. Скоро всю библиотеку с нуля перепишем и добавим множество функций, включая трейдинг.

Звучит отлично .... Буду ждать этой версии. Пожалуйста, включите все версии Python 3. Поскольку большинство людей в наши дни используют Python 3. Я думаю, что может быть проблема с Python 3.4.x, поэтому его можно игнорировать.

 
Renat Fatkhullin:

С питоновскими скриптами это невозможно даже теоретически:

  • Это требует установки на агентах как самого питона, так и абсолютно небезопасных, никем не проверяемых библиотек
  • Вся сеть агентов будет затроянена в первый же день
А вот WinML + ONNX модели на безопасном MQL5 уже можно будет пускать в клауд сеть. Но это следующий этап.

По мимо НС нужны варианты алгоритмов построения дерева и бустинг для распараллеливания задач по агентам.

 

Оборудование:

MetaTrader 5 x64 build 2304 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3611 / 8077 Mb, Disk: 80 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

и переменные среды

переменные среды

скрипт

путь к скрипту


# This program says hello and asks for my name.
print('Hello world!')
print('What is your name?')
myName = input()
print('It is good to meet you, ' + myName)


Настройки редактора:

настройки редактора


При клике на кнопке "Компилировать" редактор просто переходит в режим

редактор что-то делает

и больше ничего не происходит.

Что-то должно вообще запускаться?

1...232425262728293031323334353637...89
Новый комментарий