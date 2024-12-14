MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 30
Что мотивирует Вас это делать?
Второй день пишу автоматизатор Тестера. Выложу в КБ, и хотелось бы как-то понять, нужная ли вещь или очередной гиковский задел. Потому что часто не понимаю, почему это не делают разработчики, но делают активно что-то другое, что, вроде, на порядок меньше востребовано. Возможно, ошибаюсь в своих оценках.
Тестер мы полностью перепишем с нуля. Уже начали процесс.
Чтобы понять наши действия, думайте большими числами и в горизонте 5-10 лет. За бортом правда останется еще доказательная статистика, которую мы имеем.
У нас идут огромные изменения в разрабатываемых технологиях и не все они касаются терминала.
Реально не представляю, насколько могут MT5-интеграции с МО побудить Data Scientist-программеров заинтересоваться MT5 и MQL5, в частности.
И, конечно, сложно поверить, что это даст новое течение в Маркете.
Возможно, в МО-кулуарах трейдеров возникнут какие-то упоминания. Хотя, больше склоняюсь к мат. сообществу, где возникнет интерес к простому и эффективному использованию Облака в режиме мат. вычислений.Без маркетинга - почти нет шансов на взлет даже у хороших вещей.
Кто-нибудь уже использовал интеграцию Питона в MetaEditor в билдах 2302 и выше(лучше бета 2304)?
Сейчас работает первая версия интеграции в редактор, а дальше будет:
Уже сейчас работает запуск в редакторе *.py и *.ipynb программ.
Попробуйте, пожалуйста.
После того, как отработаем машинное обучение через питоновые скрипты, перейдем к внедрению WinML с ONNX нативно в сам MQL5.
Это безусловно интересно.
Однако, самым важным будет возможность распараллельивать обучение на агенты - это как раз то, чего нет в питоне.
А точнее на лету определять задание для очередного агента, или ряд заданий для облака, и динамически - в зависимости от результата, изменять. И при отправлении файла агенту ставить некий флаг (закачивает один файл и не удаляет его до финиша(пока не прекратятся задания)/// либо подкачивать при необходимости новый файл который может быть с формирован на лету (в ходе выполнения оптимизации))
С питоновскими скриптами это невозможно даже теоретически:
Скажите, а вы не планируете дать возможность питон библиотеке metatrader5 коннектится к МТ5 на Андроиде?
Сегодня телефонные девайсы стали такой мощности, что многие задачи анализа и визуализации данных можно вполне решать на питоне под андроидом.
Я думаю, что и торговые боты тоже будут востребованы. )
В версии 5.0.11 включили версии 3.6, 3.7 и 3.8.
К сожалению, более старые версии поддерживать не будем. Скоро всю библиотеку с нуля перепишем и добавим множество функций, включая трейдинг.
Звучит отлично .... Буду ждать этой версии. Пожалуйста, включите все версии Python 3. Поскольку большинство людей в наши дни используют Python 3. Я думаю, что может быть проблема с Python 3.4.x, поэтому его можно игнорировать.
С питоновскими скриптами это невозможно даже теоретически:
По мимо НС нужны варианты алгоритмов построения дерева и бустинг для распараллеливания задач по агентам.
Оборудование:
и переменные среды
скрипт
Настройки редактора:
При клике на кнопке "Компилировать" редактор просто переходит в режим
и больше ничего не происходит.
Что-то должно вообще запускаться?