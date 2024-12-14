MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 29

Модуль MetaTrader5 написан с использованием компилируемой библиотеки.(C, C++, ...)

На Python Package Index (PyPI) загружена откомпилированная библиотека только для Python 3.7 (whl).

Для любой другой версии Python потребуется компиляция этой библиотеки, Visual Studio, возможно что то ещё.

В общем для беспроблемной установки и работы необходим Python 3.7

или просите разработчиков собирать Whells для нескольких версий Python.

Тогда почему нет скомпилированной библиотеки для Python 3.5.0? Я видел и читал документацию по MetaTrader5 на PyPI.

Посмотри это:


 

Видимо не считают нужным заморачиваться, или заняты чем то другим. Они только начали эту интеграцию с питоном. Я вон выше тоже писал что фактическое поведение не совпадает с документацией. Может быть сделают со временем, при наличии спроса.

А по факту смотри здесь https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, а не описание.

 
Я не программист, просто хотел попробовать соединение. Поставил Anaconda, MT5 устанавливается без ошибки, данные поступают, удалось получить даже график из этой статьи. 

https://www.mql5.com/ru/articles/5691

Мне кажется будет интересно:

http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html

и для тех, кто ищет наилучшее:

http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm

Boris Dyck:

Я не программист, просто хотел попробовать соединение. Поставил Anaconda, MT5 устанавливается без ошибки, данные поступают, удалось получить даже график из этой статьи. 

https://www.mql5.com/ru/articles/5691

 
Как я могу скачать историю использования Python API, аналогично загрузке тестера стратегий?
Кто-нибудь уже использовал интеграцию Питона в MetaEditor в билдах 2302 и выше(лучше бета 2304)?


Сейчас работает первая версия интеграции в редактор, а дальше будет:

  • запуск скриптов(не экспертов) и сервисов в виде Питон *.py программ
  • полностью переписанная питон библиотека metatrader5 с доступом к чартам, символам, возможности торговать, истории торговли
  • подсветка в редакторе

Уже сейчас работает запуск в редакторе *.py и *.ipynb программ.

Попробуйте, пожалуйста.


После того, как отработаем машинное обучение через питоновые скрипты, перейдем к внедрению WinML с ONNX нативно в сам MQL5.

 
jaffer wilson:

Тогда почему нет скомпилированной библиотеки для Python 3.5.0? Я видел и читал документацию по MetaTrader5 на PyPI.

В версии 5.0.11 включили версии 3.6, 3.7 и 3.8.

К сожалению, более старые версии поддерживать не будем. Скоро всю библиотеку с нуля перепишем и добавим множество функций, включая трейдинг.

 
Renat Fatkhullin:

Скоро всю библиотеку с нуля перепишем и добавим множество функций, включая трейдинг.

Что мотивирует Вас это делать?


Второй день пишу автоматизатор Тестера. Выложу в КБ, и хотелось бы как-то понять, нужная ли вещь или очередной гиковский задел. Потому что часто не понимаю, почему это не делают разработчики, но делают активно что-то другое, что, вроде, на порядок меньше востребовано. Возможно, ошибаюсь в своих оценках.

