MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 29
Модуль MetaTrader5 написан с использованием компилируемой библиотеки.(C, C++, ...)
На Python Package Index (PyPI) загружена откомпилированная библиотека только для Python 3.7 (whl).
Для любой другой версии Python потребуется компиляция этой библиотеки, Visual Studio, возможно что то ещё.
В общем для беспроблемной установки и работы необходим Python 3.7
или просите разработчиков собирать Whells для нескольких версий Python.
Тогда почему нет скомпилированной библиотеки для Python 3.5.0? Я видел и читал документацию по MetaTrader5 на PyPI.
Посмотри это:
Видимо не считают нужным заморачиваться, или заняты чем то другим. Они только начали эту интеграцию с питоном. Я вон выше тоже писал что фактическое поведение не совпадает с документацией. Может быть сделают со временем, при наличии спроса.
А по факту смотри здесь https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, а не описание.
Я не программист, просто хотел попробовать соединение. Поставил Anaconda, MT5 устанавливается без ошибки, данные поступают, удалось получить даже график из этой статьи.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
Мне кажется будет интересно:
http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html
и для тех, кто ищет наилучшее:
http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm
Кто-нибудь уже использовал интеграцию Питона в MetaEditor в билдах 2302 и выше(лучше бета 2304)?
Сейчас работает первая версия интеграции в редактор, а дальше будет:
Уже сейчас работает запуск в редакторе *.py и *.ipynb программ.
Попробуйте, пожалуйста.
После того, как отработаем машинное обучение через питоновые скрипты, перейдем к внедрению WinML с ONNX нативно в сам MQL5.
Тогда почему нет скомпилированной библиотеки для Python 3.5.0? Я видел и читал документацию по MetaTrader5 на PyPI.
В версии 5.0.11 включили версии 3.6, 3.7 и 3.8.
К сожалению, более старые версии поддерживать не будем. Скоро всю библиотеку с нуля перепишем и добавим множество функций, включая трейдинг.
Скоро всю библиотеку с нуля перепишем и добавим множество функций, включая трейдинг.
Что мотивирует Вас это делать?
Второй день пишу автоматизатор Тестера. Выложу в КБ, и хотелось бы как-то понять, нужная ли вещь или очередной гиковский задел. Потому что часто не понимаю, почему это не делают разработчики, но делают активно что-то другое, что, вроде, на порядок меньше востребовано. Возможно, ошибаюсь в своих оценках.