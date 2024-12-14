MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 49
Собрали 5.0.23 питон библиотеки под 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 версии.
Обновитесь через:
Спасибо за ваш ответ.
5.0.24 released.
Try again, please.
Да, это сработало. Я думаю, что проблема была с необходимыми версиями.
изменений в функциях, параметрах нет?
Where can I get the updated documentation for the updated MetaTrader5 python module?
At least here - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
Господа, можете выложить инфо какие эксцепшины и когда умеет генерировать MetaTrader5 ?
Пусть пока кратко, метод - эксцепшин.
Получаем, RuntimeError: Terminal: Authorization failed, но ни как не false
Всем привет.
Пробую скрипты по интеграции Python, всё работает, НО...
Не работаю скрипты по проверке заключённых сделок!
Специально заключаю сделки на ДЕМО счёте, но отражается, будто их нет.
Это только на реальном счёте работает?
Также, запрашиваю возможность сделки функцией OrderCheck , пишет, что баланс нулевой)
Проверил, подключается именно на нужный счёт, баланс не нулевой.