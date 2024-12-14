MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 49

Renat Fatkhullin :

Собрали 5.0.23 питон библиотеки под 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 версии.

Обновитесь через:

Спасибо за ваш ответ.

 
Sergey Golubev :

Я пытаюсь установить его через pip, но получаю сообщение об ошибке:

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23

C:\Users\jw>pip install metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

Я видел, что есть распространение в pypi: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

Но в необходимых версиях это не упоминается. Следовательно, я думаю, именно поэтому я не могу установить его.

Пожалуйста, убедитесь, что он доступен для загрузки через пункт.

jaffer wilson:

Я пытаюсь установить его через pip, но получаю сообщение об ошибке:

Я видел, что есть распространение в pypi: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

Но в необходимых версиях это не упоминается. Следовательно, я думаю, именно поэтому я не могу установить его.

Пожалуйста, убедитесь, что он доступен для загрузки через пункт.

5.0.24 released.

Try again, please.

 
Renat Fatkhullin :

5.0.24 released.

Try again, please.

Да, это сработало. Я думаю, что проблема была с необходимыми версиями.

 
Renat Fatkhullin:

Собрали 5.0.23 питон библиотеки под 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 версии.

Обновитесь через:

изменений в функциях, параметрах нет?

 

Where can I get the updated documentation for the updated MetaTrader5 python module?

 
Kiran Sawant:

Where can I get the updated documentation for the updated MetaTrader5 python module?

At least here  - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Rashid Umarov :

At least here - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Thank you Rashid, that helped a lot
 

Господа, можете выложить инфо какие эксцепшины и когда умеет генерировать MetaTrader5 ?

Пусть пока кратко, метод - эксцепшин.

if not mt5.initialize(login=00000000, server="MetaQuotes-Demo",password="0000000"):
    print("initialize() failed")

Получаем, RuntimeError: Terminal: Authorization failed, но ни как не false

 

Всем привет.

Пробую скрипты по интеграции Python, всё работает, НО...

Не работаю скрипты по проверке заключённых сделок!

Специально заключаю сделки на ДЕМО счёте, но отражается, будто их нет.

Это только на реальном счёте работает?

Также, запрашиваю возможность сделки функцией OrderCheck , пишет, что баланс нулевой)

Проверил, подключается именно на нужный счёт, баланс не нулевой.

