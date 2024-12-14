MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 32

У вас Питон 3.8, поставьте лучше 3.7.6, так как все равно множество библиотек еще не готовы к 3.8

1) С командной строки проверьте скрипт

2) Удостоверьтесь, что путь до питона есть в PATH

3) Удостоверьтесь, что есть всего одна копия Питона и нет конфликтов с другими версиями

4) Удостоверьтесь, что в настройках редактора путь именно до той единственной копии Питона

Удалил 3.8, поставил 3.7.6. Версия только одна. Пути в PATH прописаны в двух файлах, в редакторе путь проверил.

 

 


И всё равно:


 
Удалил 3.8, поставил 3.7.6. Версия только одна. Пути в PATH прописаны в двух файлах, в редакторе путь проверил.
И всё равно:

Возможно в настройке путей пайтона, нужно установить путь до AppData.
У меня по умолчанию он установился в эту папку.
А у вас почему то E:\Programs\Python37


 
Возможно в настройке путей пайтона, нужно установить путь до AppData.
У меня по умолчанию он установился в эту папку.
А у вас почему то E:\Programs\Python37


У меня такой путь, так я его поставил именно в папку 'E:\Programs\Python37'

 
У меня такой путь, так я его поставил именно в папку 'E:\Programs\Python37'

Устанавливал всё по умолчанию, проблем нет


 
В визуал студии питон включен?

Из-за зоопарка питонов, наставленных косвенно или автоматически разными системами запросто можно получить установку библиотек в другую копию питона, а потом попытки запуска других копий.

Разберитесь с питонами, пожалуйста. Тот, кто перешел на питон, тот должен быть готов всю оставшуюся жизнь сражаться с библиотеками, зависимостями и несовместимостями.

Такова судьба питониста - построить окружение из библиотек и молиться, чтобы какой-нибудь апдейт библиотеки не испортил другое неизвестное количество библиотек.
 
В визуал студии питон включен?

Из-за зоопарка питонов, наставленных косвенно или автоматически разными системами запросто можно получить установку библиотек в другую копию питона, а потом попытки запуска других копий.

Разберитесь с питонами, пожалуйста. Тот, кто перешел на питон, тот должен быть готов всю оставшуюся жизнь сражаться с библиотеками, зависимостями и несовместимостями.

Такова судьба питониста - построить окружение из библиотек и молиться, чтобы какой-нибудь апдейт библиотеки не испортил другое неизвестное количество библиотек.

Визуал студию удалил. Pycharm удалил. Остался только питон. Ошибка у меня вот здесь:


 

Может Питон по умолчанию скачан и поставлен 32 битный?

Лучше ставить по кнопке инсталла в настроек - там точно выдается 64 битная версия.

 
Может Питон по умолчанию скачан и поставлен 32 битный?

Неа. x64:



Вот только процессор у меня Intel CORE i3.


После удаления студии в редакторе в настройках два поля пустые - это нормально?


или нужно ставить LLVM?

 

Похоже нужен какой-то файл (DLL?) '.C'.

Так как в Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ругается на строку

from .C import *


сообщение об ошибке:

>>> 
==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ===
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py", line 35, in <module>
    from .C import *
ImportError: attempted relative import with no known parent package
>>>
 
Устанавливал всё по умолчанию, проблем нет


Как вы меняете скин MetaEditor? Пожалуйста, дайте мне знать.

