У вас Питон 3.8, поставьте лучше 3.7.6, так как все равно множество библиотек еще не готовы к 3.8
1) С командной строки проверьте скрипт
2) Удостоверьтесь, что путь до питона есть в PATH
3) Удостоверьтесь, что есть всего одна копия Питона и нет конфликтов с другими версиями
4) Удостоверьтесь, что в настройках редактора путь именно до той единственной копии Питона
Удалил 3.8, поставил 3.7.6. Версия только одна. Пути в PATH прописаны в двух файлах, в редакторе путь проверил.
И всё равно:
Возможно в настройке путей пайтона, нужно установить путь до AppData.
У меня по умолчанию он установился в эту папку.
А у вас почему то E:\Programs\Python37
У меня такой путь, так я его поставил именно в папку 'E:\Programs\Python37'
Устанавливал всё по умолчанию, проблем нет
В визуал студии питон включен?
Визуал студию удалил. Pycharm удалил. Остался только питон. Ошибка у меня вот здесь:
Может Питон по умолчанию скачан и поставлен 32 битный?
Лучше ставить по кнопке инсталла в настроек - там точно выдается 64 битная версия.
Неа. x64:
Вот только процессор у меня Intel CORE i3.
После удаления студии в редакторе в настройках два поля пустые - это нормально?
или нужно ставить LLVM?
Похоже нужен какой-то файл (DLL?) '.C'.
Так как в Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ругается на строку
from .C import *
сообщение об ошибке:
