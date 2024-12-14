MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 85
Странно, но тоже пустая таблица прилетает. В самом терминале как в квике ничего открывать для работы выгрузок не нужно?
Любой график с нужной парой (для тиков).
Может кто это подтвердить? Есть ли способ получить комментарий брокера?
Описание в Документации добавите?
Добавлено
Хочу организовать на python виртуальный учет сделок. Нужно это для того, чтобы отличать хар-ки различных торговых стратегий. Используемый брокер - Открытие. Неттинга нет. Позиция по инструменту общая, стоп и тэйк у позиции общий. Решил делать так - Открываю по какой либо стратегии сделку по рынку каким либо обьемом, без стопа и тэйка. Вместо них ставлю стоповый и лимитный ордера такого же обьема. Тикеты полученых ордеров отдельно запоминаю в таблице. Каждый определенный промежуток времени делаю orders = mt5.orders_get(symbol=symb), получаю список известных тикетов отложек orders.ticket.tolist()
Далее прохожусь по моей таблице сделок и выясняю если тикет стопового или тикет лимитного ордера еще существует в полученном списке открытых ордеров. Если нет стопа - соотв виртуально сработал стоп-лосс, если нет лимитта - значит тэйк профит. Далее я удаляю из своей таблицы записи по данной сделке, и удаляю оставшуюся отложку для этой сделки. И все отрабатывает кроме одного - я не знаю как мне посчитать виртуальную прибыль по этой сделке. На фото видно как sell stop выставлен по цене 141430, но в реале случилось проскальзывание и ценой открытия является 141350. Я делаю запрос по сработавшей отложке : deals = mt5.history_orders_get(ticket=246525084) (для случая как на фото, этот тикет система запомнила при выставлении), но в ответе нет информации об исполнении ордера, только информация о его выставлении. По истории видно что реально sell stop исполнен сделкой с тикетом 15215696, и можно извлечь нужную цены сделав запрос по этому тикету от сделки. Но для начала мне нужно как то найти этот тикет от сделки. Как сопоставить этот тикет сделки с тикетом отложенного ордера (sell stop) ?
order_send и order_check возвращают None. Не понимаю куда смотреть. Подскажите что не так. Пожалуйста.
код
Вывод
Удалось решить вопрос. В request поля volume,price,sl,tp должны иметь тип float. Вот так все работает
Коллеги подскажите пожалуйста:
1. Как из mt5 в Python можно вытащить доступные интервалы торговых сессий по инструментам и периодически их обновлять?
2. Ожидать ли появления в библиотеке метода для запроса и изменения Trailing Stop по открытым позициям?