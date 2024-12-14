MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 21
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
В примере используется другая ф-я, ошибочка:
# получим бары с USDJPY M5 начиная с 01.04.2019 в таймзоне UTC
rates = MT5CopyRatesFrom("USDJPY", MT5_TIMEFRAME_M5, utc_from, utc_to)
ожидалось: MT5CopyRatesRange()
Для приведения datetime к определенной тайм-зоне, в справке предложено использовать datetime UTC
Однако, это ни на что не влияет. При установке любой тайм-зоны, берется терминальное время (в моем случае это GMT+2)
Номер билда?
pip install --upgrade MetaTrader5
Requirement already up-to-date: MetaTrader5 in c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8)
а можно перенести все в одно место?
Что именно? Всю ветку обсуждения?
ну да, чтоб в одном месте было про питон все
модеры перенесут мб
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader5 python lib и MT5CopyRatesFrom - странности или баг?
Дмитрий Прокопьев, 2019.11.30 10:59
Всем привет.
Натолкнулся на вот такую странность в данных которые возвращает MT5CopyRatesRange и другие ф-ции.
Все тривиально, но на выходе имеем:
Хочу обратить внимание на:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
идем в терминал, смотрим low/hight для этого фрейма:
Видим, что low=1.22557, high=1.22989
Вопрос это бага, или keys для MT5Rate как-то настраиваются?