У нас реализация этой функции для целых чисел:
Это имеет некоторый смысл для PDF (в R для нецелых всё считается, но выдаётся предупреждение), но не для CDF. R, как минимум, хорош тем, что его пишут люди владеющие основами матстата и теорвера.
Если нужно, сделайте свою функцию. Все доступно в исходниках, в отличие от R.
Ничего другого не остаётся.
Исходники для самого R и его пакетов вполне доступны, но пока они мне ни разу не понадобились.
PS Предлагаю эту полемику про статистику или удалить или перенести в ветку с обсуждением статистической библиотеки
В R все пакеты и все функции доступны с исходниками. Приведите пример подтверждающий Ваше утверждение, пожалуйста. Это в принципе не важно.
Конечно желаем Вам искренне удачи в этом направлении (интеграция Питона). Тем более что использовать ПИтон в R не проблема. Польза будет для всех.
Еще раз удачи
Включая C++ реализации встроенных в сам R функций?
Возможно, но явно не на блюдечке с голубой каемочкой.
(про Питон)Есть несколько вопросов по пакету интеграции в редактор:
1. При инициализации терминала с несколькими брокерами/счетами открывается терминал со счетом последнего открытия. После чего, если при проверке MT5TerminalInfo() окажется, что это не то что нужно, врукопашную приводим терминал к нужному состоянию(брокер/счет). Нет возможности при инициализации терминала указать брокер/счет и не отвлекаться ручной настройкой?
2. Как правило в Питоне каждый проект работает в своем окружении. Их может быть несколько. Из редактора будет возможность увидеть список окружений, при необходимости создать/активировать/удалить?
3. Управление пакетами/модулями из редактора: проверка наличия/ установка/удаление будет?
4. Кроме исполнения скрипта будет возможность построчного/блочного исполнения ?
Пишем новую версию библиотеки интеграции, там добавим явный выбор и авторизацию на нужном счете.
Спасибо. Понятно. Ждем
Очередной остановитель прогресса и критик "боюсь не сможете".
И владелец клонов с банами за аналогичные "советы".А мы меняем и создаем экосистемы, где массово доступно то, чем раньше пользовались узкие группы людей.
У меня такая же проблема как и у Karputov Vladimir.
Запуск в консоли. В его IDLE запуск выдает то же самое.
Все библиотеки установлены, на питоне не первый год.
Пути то же проставлены.
На счет запуска в редакторе:
Настройки в редакторе, ставил все с него с кнопок Установить.
Вывод, питон для редактора точно чужой.
Код из справочника, почти как с первой страницы.
Питон 3.7.6, ставил все свежее сегодня. Других редакторов и версий в системе нет.
Пишем новую версию библиотеки интеграции, там добавим явный выбор и авторизацию на нужном счете.
В новой библиотеке интеграции, будут функции по возврату данных из Python в MT5 ?
С версии 5.0.15 питоновская библиотека работает в новом, не совместимом со старым форматом и требует последней беты терминала.
Скоро опубликуем обновленную документацию и примеры