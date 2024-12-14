MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 36

У нас реализация этой функции для целых чисел:

Это имеет некоторый смысл для PDF (в R для нецелых всё считается, но выдаётся предупреждение), но не для CDF. R, как минимум, хорош тем, что его пишут люди владеющие основами матстата и теорвера.

Если нужно, сделайте свою функцию. Все доступно в исходниках, в отличие от R.

Ничего другого не остаётся.

Исходники для самого R и его пакетов вполне доступны, но пока они мне ни разу не понадобились.


PS Предлагаю эту полемику про статистику или удалить или перенести в ветку с обсуждением статистической библиотеки
 
 В R все пакеты и все функции доступны с исходниками. Приведите пример подтверждающий Ваше утверждение, пожалуйста. Это в принципе не важно.

Конечно желаем Вам искренне удачи в этом направлении (интеграция Питона). Тем более что использовать ПИтон в R не проблема. Польза будет для всех. 

Еще раз удачи 

 
Включая C++ реализации встроенных в сам R функций?

Возможно, но явно не на блюдечке с голубой каемочкой.

 
(про Питон)Есть несколько вопросов по пакету  интеграции в редактор:

1. При инициализации терминала с несколькими брокерами/счетами открывается терминал со счетом последнего открытия. После чего, если при проверке MT5TerminalInfo() окажется, что это не то что нужно, врукопашную приводим терминал к нужному состоянию(брокер/счет). Нет возможности при инициализации терминала указать брокер/счет и не отвлекаться ручной настройкой? 

2. Как правило в Питоне каждый проект работает в своем окружении. Их может быть несколько. Из редактора будет возможность увидеть список окружений, при необходимости создать/активировать/удалить? 

3. Управление пакетами/модулями из редактора: проверка наличия/ установка/удаление будет?

4. Кроме исполнения скрипта будет возможность построчного/блочного исполнения ?

 
Пишем новую версию библиотеки интеграции, там добавим явный выбор и авторизацию на нужном счете.

Многоверсионность поддерживается через указание пути к конкретной версии интерпретатора в настройках редактора.

Пакеты ставят вручную, это не проблема среды. Тем более это опасно делать автоматически, да еще на массах малопонимающих пользователей.

Отладчика не будет, отлаживаться можно в других средах. У нас нет задачи делать полноценный отладчик для Питона, а лишь его среду исполнения и интеграцию с терминалом.


 
Спасибо. Понятно. Ждем

 

Очередной остановитель прогресса и критик "боюсь не сможете".

И владелец клонов с банами за аналогичные "советы".

А мы меняем и создаем экосистемы, где массово доступно то, чем раньше пользовались узкие группы людей.
 

У меня такая же проблема как и у Karputov Vladimir. 

Запуск в консоли. В его IDLE запуск выдает то же самое.

Запуск в консоли

Все библиотеки установлены, на питоне не первый год.

Пути то же проставлены.

На счет запуска в редакторе:

Система

Настройки в редакторе, ставил все с него с кнопок Установить.

Настройки

Вывод, питон для редактора точно чужой.

Ошибки

Код из справочника, почти как с первой страницы.

Код


Питон 3.7.6, ставил все свежее сегодня. Других редакторов и версий в системе нет.

 
В новой библиотеке интеграции, будут функции по возврату данных из Python в MT5 ?

 

С версии 5.0.15 питоновская библиотека работает в новом, не совместимом со старым форматом и требует последней беты терминала.

Скоро опубликуем обновленную документацию и примеры

