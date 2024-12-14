MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 8

Vladimir Karputov:

В общем плюнул. Вычистил изменения из Path.

Буду просто запускать скрипты кликом из папки.

ну вообще это элементарщина, должно работать

попробуйте в нижнее поле "системные переменные" то же самое путь прописать. Это не убьет ваш виндоус и вообще ни на что не повлияет

 
Maxim Dmitrievsky:

Второй раз "нижнее поле" - я же не телепат :) .

Vladimir Karputov:

Второй раз "нижнее поле" - я же не телепат :) .

зеленое, там тоже PATH найдите и то же самое


 
Vladimir Karputov:

Да иконки такие. При клике всё запускается.

ну значит все работает

если Вы хотите в командной строке запустить скрипт, то  нужно в папку где скрипт сохранили перейти, я обычно в корне D: делаю папку py

и затем Win+x - PowerShell 

затем стучим по клаве:

D:  

cd py


все мы в папке где сохранен скрипт и запускаем скрипт по имени скрипта из этой папки... так сказать старый добрый ДОС )))

ЗЫ: можно папку в Path добавть, тогда не нужно будет по директориям гулять


 
Igor Makanu:

Очень сложно как-то.
Можно открыть нужную папку ==> тыкнуть ввехру на  стоку описывающую путь папки ==> напечатать там "cmd" и нажать Enter.
И вуаля, откроется cmd окно с уже прописанным путем.

 

Неплохой редактор Visual Studio Code. Он бесплатен.

Есть поддержка Питона, C#, С++ и даже MQL.

Из него можно запускать питоновские файлы (другие не пробовал).

 
Igor Makanu:

в командной строке Виндовс запуск Питоновских скриптов, будет вызван интерпретатор Питона который выполнит скрипт

Вы запустили из под оболочки IDLE , сам Питон не имеет ни компиляторов ничего - можно в блокноте писать скрипты, но сохранять с расширением .py

или ставьте IDE для питона, Spyder все сначала ставят чтобы поковыряться, потом уже PyCharm или я на ноут Wing IDE установил - он не требователен к ресурсам ПК

Это позволит делать отладку (пошаговую) ?


Добавлено:

Остановил свой выбор на 

PyCharm.

 
Vladimir Karputov:

Это позволит делать отладку (пошаговую) ?


Добавлено:

Остановил свой выбор на 

PyCharm.

да конечно, все как в обычных компиляторах - точки останова, просмотр значений переменных, автоподстановка имен/операторов/функций..

PyCharm однозначно лучший, но на моем нотуе с 4Га оперативы не возможно использовать - постоянно ждешь пока что то там делает, хоть и SSD на ноуте стоит, на ПК с 8Гб без проблем работает

 
Кстати, в VS Code есть пошаговая отладка.
 
Dmitriy Skub:
Кстати, в VS Code есть пошаговая отладка.

и в Spyder и в Wing IDE - я устанавливал

