MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем плюнул. Вычистил изменения из Path.
Буду просто запускать скрипты кликом из папки.
ну вообще это элементарщина, должно работать
попробуйте в нижнее поле "системные переменные" то же самое путь прописать. Это не убьет ваш виндоус и вообще ни на что не повлияет
ну вообще это элементарщина, должно работать
попробуйте в нижнее поле "системные переменные" то же самое путь прописать. Это не убьет ваш виндоус и вообще ни на что не повлияет
Второй раз "нижнее поле" - я же не телепат :) .
Второй раз "нижнее поле" - я же не телепат :) .
зеленое, там тоже PATH найдите и то же самое
Да иконки такие. При клике всё запускается.
ну значит все работает
если Вы хотите в командной строке запустить скрипт, то нужно в папку где скрипт сохранили перейти, я обычно в корне D: делаю папку py
и затем Win+x - PowerShell
затем стучим по клаве:
D:
cd py
все мы в папке где сохранен скрипт и запускаем скрипт по имени скрипта из этой папки... так сказать старый добрый ДОС )))
ЗЫ: можно папку в Path добавть, тогда не нужно будет по директориям гулять
Очень сложно как-то.
Можно открыть нужную папку ==> тыкнуть ввехру на стоку описывающую путь папки ==> напечатать там "cmd" и нажать Enter.
И вуаля, откроется cmd окно с уже прописанным путем.
Неплохой редактор Visual Studio Code. Он бесплатен.
Есть поддержка Питона, C#, С++ и даже MQL.
Из него можно запускать питоновские файлы (другие не пробовал).
в командной строке Виндовс запуск Питоновских скриптов, будет вызван интерпретатор Питона который выполнит скрипт
Вы запустили из под оболочки IDLE , сам Питон не имеет ни компиляторов ничего - можно в блокноте писать скрипты, но сохранять с расширением .py
или ставьте IDE для питона, Spyder все сначала ставят чтобы поковыряться, потом уже PyCharm или я на ноут Wing IDE установил - он не требователен к ресурсам ПК
Это позволит делать отладку (пошаговую) ?
Добавлено:
Остановил свой выбор на
PyCharm.
Это позволит делать отладку (пошаговую) ?
Добавлено:
Остановил свой выбор на
PyCharm.
да конечно, все как в обычных компиляторах - точки останова, просмотр значений переменных, автоподстановка имен/операторов/функций..
PyCharm однозначно лучший, но на моем нотуе с 4Га оперативы не возможно использовать - постоянно ждешь пока что то там делает, хоть и SSD на ноуте стоит, на ПК с 8Гб без проблем работает
Кстати, в VS Code есть пошаговая отладка.
и в Spyder и в Wing IDE - я устанавливал